Le Figaro: Макрона резко раскритиковали во Франции за идею отправить военных на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нельзя исключать возможность, что в будущем западные страны отправят на Украину своих военных. Как пишет Le Figaro, французские политики его тут же раскритиковали за такие заявления, отметив, что отправка военных на Украину тут же сделает западные страны воюющей стороной в конфликте.

На международной конференции в поддержку Украины в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нельзя исключать в будущем отправку западных войск на Украину, пишет Le Figaro. Он отметил, что на данный момент по этому вопросу у стран нет консенсуса: «Но в динамике ничего исключать не следует. Мы сделаем всё необходимое для того, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну». Кроме того, он заявил: «Поражение России имеет важное значение для безопасности и стабильности в Европе».

Раньше Франция никогда не говорила о такой возможности. После этой встречи премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заверил, что вопрос об отправке наземных войск не стоял на повестке дня. При этом Макрон отметил, что многие страны сначала так же говорили, что никогда не отправят танки и другое оружие, а потом изменили мнение: «Давайте признаем, что мы часто опаздывали на полгода-год. В этом и заключалась цель сегодняшней дискуссии: всё возможно, если это полезно для достижения нашей цели».

Президент Франции тем не менее напомнил, что союзники Украины «не воюют с русским народом», а «просто не хотят дать ему победить на Украине». Макрон также сообщил, что союзники создадут коалицию для поставок на Украину ракет средней и большой дальности.

Эммануэль Макрон перечислил пять категорий действий, которые вызвали единодушие на конференции: киберзащита; совместное производство вооружений, военной техники и боеприпасов на Украине; защита стран, которым непосредственно угрожает наступление на Украине, таких как Молдавия; «возможность поддерживать Украину на границе с Белоруссией невоенными силами» и операции по разминированию.

Ранее Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу того, что Киев получил лишь 30% из обещанных ЕС снарядов. При этом Чехия предложила закупать боеприпасы за пределами Европы, и ряд стран её предложение поддержали. В частности, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подтвердил, что его страна внесёт более €100 млн в эту инициативу.

Лидер «Непокорной Франции» Жан-Люк Меланшон раскритиковал своего президента: «Война против России будет безумием». Он предупреждает: «Отправка войск на Украину сделала бы нас воюющими сторонами. Эта воинственная словесная эскалация одной ядерной державы против другой ядерной державы уже является безответственным актом». По его словам, давно пора вести переговоры о мире на Украине с положениями о взаимной безопасности.

Резко раскритиковал заявления главы государства и национальный координатор той же партии Мануэль Бомпар, Он заявил, что «рассматривать возможность отправки французских войск воевать против России — это полное безумие».