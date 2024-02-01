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Huffington Post: фермеры протестуют, а президент пирует — французских политиков возмутили кадры роскошного приёма Макрона в Швеции

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Роскошный приём, которого удостоилась чета Макрон у шведской королевской семьи в Стокгольме, стал объектом критики и насмешек со стороны французских политиков, сообщает Le Huffington Post. Как передаёт издание, представителей оппозиции возмутил контраст между обстановкой в королевском дворце и во Франции, где не стихают протесты фермеров.
Huffington Post: фермеры протестуют, а президент пирует — французских политиков возмутили кадры роскошного приёма Макрона в Швеции
AP

Фотографии, выложенные в соцсетях королевского дворца Швеции по случаю государственного визита в страну Эммануэля Макрона с супругой, возмутили французских политиков, сoобщает Le Huffington Post. Учитывая нестихающие протесты представителей сельскохозяйственной отрасли Франции, некоторые кадры с приёма президентской четы королём Карлом XVI и королевой Сильвией были восприняты не слишком благожелательно. Представители оппозиции указали на контраст между роскошной обстановкой на приёме и ситуацией во Франции.  

«Во Франции тракторы, в Швеции павлины», — написал в социальной сети X евродепутат крайне правых взглядов Жильбер Коллар.

«Решительно, чета #Макрон обожает коронованных особ. Кто сказал, что они не любят тунеядцев на содержании у государства?» — в свою очередь, с иронией заметила пресс-секретарь левой партии «Рабочая борьба» Натали Арто.

 

 

«Искусство сбежать в иностранную монархию, когда твой народ восстал — рефлекс конца царствования», — констатировал депутат партии «Непокорённая Франция» Дамьен Моде.

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источник
Huffington Post США Северная Америка
теги
дипломатия оппозиция протест сельское хозяйство Франция Швеция Эммануэль Макрон
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