Huffington Post: фермеры протестуют, а президент пирует — французских политиков возмутили кадры роскошного приёма Макрона в Швеции

Роскошный приём, которого удостоилась чета Макрон у шведской королевской семьи в Стокгольме, стал объектом критики и насмешек со стороны французских политиков, сообщает Le Huffington Post. Как передаёт издание, представителей оппозиции возмутил контраст между обстановкой в королевском дворце и во Франции, где не стихают протесты фермеров.

Фотографии, выложенные в соцсетях королевского дворца Швеции по случаю государственного визита в страну Эммануэля Макрона с супругой, возмутили французских политиков, сoобщает Le Huffington Post. Учитывая нестихающие протесты представителей сельскохозяйственной отрасли Франции, некоторые кадры с приёма президентской четы королём Карлом XVI и королевой Сильвией были восприняты не слишком благожелательно. Представители оппозиции указали на контраст между роскошной обстановкой на приёме и ситуацией во Франции.

«Во Франции тракторы, в Швеции павлины», — написал в социальной сети X евродепутат крайне правых взглядов Жильбер Коллар.

«Решительно, чета #Макрон обожает коронованных особ. Кто сказал, что они не любят тунеядцев на содержании у государства?» — в свою очередь, с иронией заметила пресс-секретарь левой партии «Рабочая борьба» Натали Арто.

Décidément, le couple #Macron adore les couronnés

Qui a dit qu'ils n'aimaient pas les "fainéants" entretenus par l'Etat ? https://t.co/8errsE3FZJ — Nathalie Arthaud (@n_arthaud) January 31, 2024

«Искусство сбежать в иностранную монархию, когда твой народ восстал — рефлекс конца царствования», — констатировал депутат партии «Непокорённая Франция» Дамьен Моде.