Huffington Post: фермеры протестуют, а президент пирует — французских политиков возмутили кадры роскошного приёма Макрона в Швеции

22:29
МЧС: открытое горение на пожаре в Пушкине ликвидировано
Открытое горение на пожаре в Пушкине Московской области ликвидировано, сообщает МЧС России.
22:27
В Париже тысячи учителей вышли на манифестацию из-за низких зарплат
В Париже прошла манифестация учителей с требованием повышения зарплат.
22:17
Ferrari объявил о переходе Хэмилтона из Mercedes в 2025 году
Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон перейдёт в Ferrari.
22:17
МИД России: БАПОР может прекратить работу из-за отмены финансирования Западом
Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что из-за отмены финансирования Западом агентство может прекратить работу.
22:14
РИА Новости: в Белгороде задержана девушка по подозрению в поддержке ВСУ
В Белгороде задержана девушка по подозрению в спонсировании украинских военных, вскоре суд примет решение по избранию ей меры пресечения, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката задержанной.
22:11
Хэмилтон покинет Mercedes в конце 2024 года
Семикратный победитель «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон принял решение покинуть Mercedes в конце 2024 года.
22:05
В Москве арестовали обвиняемого в избиении подростка на парковке
Обвиняемого в избиении подростка на парковке на западе Москвы арестовали.
21:59
Агент Гранха: Роналдо превращается в русского
Хулио Сезар Гранха, агент нападающего «Ростова» Роналдо, высказался об адаптации своего клиента.
21:58
Сенатор США признал, что американская армия во многом уступает китайской
Вооружённые силы Соединённых Штатов по многим показателям уступают армии Китайской Народной Республики. Такое мнение высказал сенатор США от штата Миссисипи Роджер Уикер.
21:56
Белый дом: поддержка Украины ЕС не может быть заменой помощи США
Пакет помощи Украине со стороны ЕС не может стать заменой американского финансирования Киева, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
21:52
Al Mayadeen: на базу США в Сирии совершено нападение
Американская военная база у нефтяного месторождения Аль-Омар в районе Дейр-эз-Зора на востоке Сирии подверглась атаке тремя беспилотниками, сообщает телеканал Al Mayadeen.
21:45
Залужный: Украина неспособна укомплектовать армию без «непопулярных мер»
Государственные институты Украины не располагают инструментами, необходимыми для повышения укомплектованности вооружённых сил без принятия «непопулярных мер». Такой точкой зрения поделился главком ВСУ Валерий Залужный.
21:42
Карпин сообщил, что оштрафовал футболиста за лишний вес на €10 тысяч
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что применяет систему штрафов футболистов только в исключительных ситуациях.
21:39
ВХ: с авиабазы Сигонелла в сторону Крыма направился беспилотник-разведчик США
После того, как в воздушном пространстве Румынии отработал американский P-8A Poseidon, с авиабазы Сигонелла в Италии в сторону Крыма направился американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE14.
21:39
Politico: Пентагон подтвердил передачу Киеву высокоточных снарядов GLSDB
Пентагон подтвердил передачу Украине высокоточных реактивных снарядов GLSDB.
21:37
«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого обыграл «Аль-Духаиль»
«Шанхай Шэньхуа» победил «Аль-Духаиль» в товарищеском матче.
21:36
Остин принёс извинения за то, что скрывал от США состояние своего здоровья
Министр обороны США Ллойд Остин признал, что неправильно поступил, когда не проинформировал руководство страны о своём состоянии здоровья. Он принёс извинения коллегам и американскому народу.
21:34
Защитник «Аль-Насра» Лапорт забил со своей половины поля в матче против «Интер Майами»
Защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт забил мяч со своей половины поля в товарищеском матче против «Интер Майами».
21:24
В Госдуме предложили вывешивать флаг России на зданиях вузов
Образовательные учреждения в России с нового учебного года могут обязать вывешивать на своих зданиях и территориях государственный флаг. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.
21:24
Родионенко — об Ахаимовой: Лилия всегда сможет поработать тренером
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала решение олимпийской чемпионки Лилии Ахаимовой завершить спортивную карьеру.
21:17
Рогов сообщил об обстреле Токмака со стороны ВСУ
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об обстреле Токмака в Запорожской области со стороны ВСУ.
21:16
Ротенберг обвинил IIHF в политизированности решения по возвращению Израиля
Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о том, что Международная федерация хоккея (IIHF) допустила сборную Израиля к соревнованиям, но сохранила санкции в отношении России.
21:14
«Интер Майами» включил Месси в заявку на матч с «Аль-Насром» за несколько минут до начала
Тренерский штаб клуба Главной лиги футбола (МЛС) «Интер Майами» за несколько минут до начала товарищеского матча с саудовским «Аль-Насром» принял решение внести изменения в заявку на матч.
21:14
Прокуратура контролирует установление причин пожара на предприятии в Подмосковье
Пушкинская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин пожара, произошедшего вечером 1 февраля на территории предприятия в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
21:10
Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $79 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $79 за баррель.
21:09
Ротенберг — о лимите на легионеров в КХЛ: цифра три абсолютно правильная для баланса
Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что проголосовал против увеличения лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
21:06
Офис Генсека ООН: сотрудники организации не могут защитить журналистов в Газе
Сотрудники ООН в секторе Газа не имеют возможности защитить работающих в секторе Газа журналистов.
21:02
Al Jazeera: Израиль и ХАМАС согласились на прекращение огня в секторе Газа
Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа, ХАМАС также положительно отреагировал на такое предложение, сообщает Al Jazeera со ссылкой на Министерство иностранных дел Катара.
20:58
Военкор RT Сами Абу Деяб: обстрелы ВСУ оставляют жителей ДНР без тепла и света
Мирные жители ДНР периодически остаются без света и тепла из-за постоянных обстрелов ВСУ, власти сейчас делают всё, чтобы справиться с ситуацией, рассказал военкор RT Сами Абу Деяб.
20:58
Боксёр Рой Джонс выступит с песней на шоу «Влюблённые в фигурное катание»
В пресс-службе Москомспорта сообщили, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший примет участие в шоу «Влюблённые в фигурное катание».
20:52
Фрегат «Гессен» 8 февраля выйдет из ФРГ для участия в операции ЕС в Красном море
Немецкий фрегат «Гессен» 8 февраля отправится из Вильгельмсхафена для участия в операции Европейского союза по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море.
20:51
Тихонов — о решении Латвии: не надо обращать ни на кого внимания
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал не реагировать на решение сейма Латвии запретить спортсменам состязаться со сборными России и Белоруссии.
20:48
Десантис: батальон Нацгвардии Флориды отправится на защиту границ Техаса
Губернатор Флориды Рон Десантис анонсировал отправку нацгвардейцев штата на южную границу США в поддержку Техаса, который взял на себя задачу по защите пограничного участка от нелегалов.
20:42
Кашинский краеведческий музей откроет выставку в честь своего 105-летия
Кашинский краеведческий музей будет отмечать 2 февраля 105-летие со дня своего открытия. В честь этого события запланирована выставка.
20:36
Здание предприятия по производству мясной продукции горит в Подмосковье
Крупный пожар произошёл на территории предприятия по производству мясной продукции в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
20:32
Сальдо: российский «Ланцет» поразил терминал Starlink на Херсонском направлении
Терминал спутниковой связи Starlink ВСУ был уничтожен 1 февраля в ходе операции, проведённой на Херсонском направлении российскими военнослужащими с использованием БПЛА «Ланцет». Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
20:31
МИД: Россия передала Мали новую партию гуманитарной помощи
Мали получила от России партию дизельного топлива, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
20:27
Синоптик Колесов: средняя температура воздуха в Петербурге в январе составила -8,9 °С
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов высказался о январской погоде в городе.
20:27
Ротенберг: Овечкин побьёт рекорд Гретцки, болеем за него всей страной и ждём
Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
20:26
Семак — о Кубке равноправия: постараемся не потерять игроков из-за травм
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что в матчах на Кубке равноправия в рамках второго учебно-тренировочного сбора в Катаре постарается восстановить игровые связи.
20:21
Глава МИД Израиля сообщил, что встретился с участниками «Би-2»
Глава МИД Израиля Исраэль Кац встретился с участниками рок-группы «Би-2», которых ранее депортировали из Таиланда. Об этом сообщил сам глава внешнеполитического ведомства.
20:21
Власти Британии: Лондон не будет посылать военных в Йемен для борьбы с хуситами
Великобритания не будет посылать своих военных в Йемен для борьбы с хуситами, заявил вице-премьер Великобритании Оливер Доуден.
20:19
На серой линии метро Москвы восстановлено движение поездов
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановлено, сообщил Департамент транспорта столицы.
20:18
В Свердловской области построят 3,3 млн квадратных метров жилья в 2024 году
В Свердловской области планируют построить более 3,3 млн кв. м жилья в 2024 году по проекту «Жильё и городская среда».
20:12
«Бавария» объявила о переходе форварда Сарагосы
Нападающий испанской «Гранады» Брайан Сарагоса продолжит карьеру в мюнхенской «Баварии».
20:11
Быков — о запрете Латвии играть с Россией: это дискриминация своих спортсменов
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался о решении сейма Латвии запретить спортсменам состязаться с командами из России и Белоруссии.
20:11
Советник Зеленского считает, что Киев может требовать от России $1 трлн
Советник Владимира Зеленского по экономике Олег Устенко считает, что Киев вправе требовать от России более $1 трлн за ущерб, полученный из-за боевых действий. Такое мнение он выразил в эфире телемарафона.
20:10
В ЯНАО пройдут мероприятия в честь Года семьи и детства
В Ямало-Ненецком автономном округе пройдут мероприятия, посвящённые Году семьи и детства.
20:08
США разместили бомбардировщики Б-52 на Гуаме
США разместили стратегические бомбардировщики Б-52 на Гуаме, сообщили Тихоокеанские ВВС страны.
20:03
Сборная России по мини-футболу победила команду Узбекистана
Сборная России по мини-футболу одержала победу над командой Узбекистана в товарищеском матче.