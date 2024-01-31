После начала военных действий Украина пользуется теми же преференциями, что и члены ЕС, хотя согласия французов на это никто не спрашивал, заявил в интервью TVL французский политик Франсуа Ассилено. В результате Франция импортирует выращенную в промышленных условиях украинскую курятину, производством которой занимается приближённый Зеленского, а собственные фермы в стране вынуждены закрываться, сетует гость в студии телеканала.

ФРАНСУА АССИЛЕНО, французский политик, основатель партии «Народный республиканский союз»: Вишенка на торте — это то, что происходит с расширением ЕС, в частности, на Украину. Никто не спросил у французов, согласны ли они, но с начала конфликта, который идёт на Украине, Украина стала своего рода призрачным членом Европейского союза. То есть мы импортируем с Украины абсолютно всё, и в частности, сельхозпродукцию, будь то зерно или, к примеру, мясо птицы.

Украинская курица на французском рынке…

ФРАНСУА АССИЛЕНО: Импорт украинской курицы вырос у нас более чем на 90 процентов. Почему? Потому что есть компания, производящая курятину в промышленных масштабах, кур пичкают ГМО, у них есть пространство для движения в три квадратных сантиметра — всё, как мы любим! И эта компания, производящая курятину в промышленных масштабах, принадлежит олигарху, миллиардеру и приближённому Зеленского, в общем, это синоним слова «мафиози». Этот господин недавно построил себе недалеко от Киева копию Версальского дворца. Посмотрите, у меня год назад было видео, я назвал его: «Сначала Майенн, потом Украина».

Но каков результат? Таков, что конкретно сегодня у вас есть производители курятины из Луэ, у которых осталось 5 или 6 процентов от производственных мощностей и которые уже закрывают дело, потому что у нас есть качественная продукция, но в столовых, в ресторанах быстрого питания подают промышленную курятину.

Дата выхода в эфир 29 января 2024 года.