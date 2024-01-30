Linternaute.com: профсоюз французских фермеров выступил за квоты на украинский импорт

Глава Национальной федерации профсоюзов фермеров (FNSEA) Арно Руссо раскритиковал политику французского правительства и Евросоюза в отношении украинского импорта, пишет Linternaute.com. По мнению профсоюзного лидера, необходимо ввести квоты на объём товаров из Украины, которые не отвечают европейским стандартам и приводят к нечестной конкуренции на внутреннем рынке.

Несмотря на заявления премьер-министра Франции, демонстрации аграриев продолжаются по всей стране, а множество ключевых автотрасс заблокировано, пишет Linternaute.com. В понедельник, 29 января глава Национальной федерации профсоюзов фермеров (FNSEA) Арно Руссо вновь раскритиковал политику французского правительства и всего Евросоюза в отношении Украины.

Профсоюзный лидер подчеркнул важность европейской составляющей в требованиях протестующих: они выступют за то, чтобы экспорт и импорт подчинялись единым нормам. «Птицевод из Бретани не понимает, почему его ферму затрагивает приказ о сокращении промышленных выбросов, тогда как его украинские конкуренты могут содержать до миллиона куриц одновременно», — объяснил Руссо в интервью Ouest-France.

Глава FNSEA жалеет о недостаточном отслеживании иностранных продуктов. В эфире RTL он указал, что Украина стала острым вопросом для сельского хозяйства Франции. «Проблема не в том, чтобы открыть европейские порты и позволить Украине продавать свои товары, — заявил Арно Руссо. — Однако никуда не годится ввозить товар, который снизил стоимость европейской продукции, тогда как он не отвечает нашим стандартам». По мнению лидера фермерского профсоюза, необходимо ввести квоты на объём продуктов из Украины, который попадает на европейский рынок.

Крайне острый вопрос об украинском импорте может привести к тому, что профсоюзы и фермеры начнут призывать к продолжению блокады дорог. По крайней мере, как подчеркнул в интервью RTL Арно Руссо, протесты не прекратятся, «пока мы не получим ответы на заданные вопросы».