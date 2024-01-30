Linternaute.com: профсоюз французских фермеров выступил за квоты на украинский импорт
Несмотря на заявления премьер-министра Франции, демонстрации аграриев продолжаются по всей стране, а множество ключевых автотрасс заблокировано, пишет Linternaute.com. В понедельник, 29 января глава Национальной федерации профсоюзов фермеров (FNSEA) Арно Руссо вновь раскритиковал политику французского правительства и всего Евросоюза в отношении Украины.
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