France info: «Слишком долго поворачивались спиной» — французских фермеров не устроили предложения правительства

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь попытался успокоить французских фермеров, которые блокируют дороги по всей Франции. Он предложил меры по упрощению регламентирования их деятельности, а также отказ от повышения тарифов на топливо. Однако фермеров такие уступки не устроили, поэтому они по-прежнему угрожают заблокировать Париж, сообщает France info.

Стог сена вместо трибуны для премьер-министра в поле — вчера Габриэль Атталь пытался успокоить разгневанных фермеров в основном с помощью мер по упрощению административных норм и контроля, но также объявив об окончании роста цен на топливо не для автомобилей. Явно этим умиротворить фермеров не получится, но правительство просить дать ему немного времени.

МАРК ФЕСНО, министр сельского хозяйства: Мы встретились с профсоюзами четыре дня назад. Они сделали предложения три дня назад. Вчера мы на них ответили — на список из 120-140 требований. Мы дали наши намерения по упрощению. Вы можете догадаться, что мы не можем ответить сразу на всё.

В обстановке, которая в последние часы обострилась в некоторых районах страны, оппозиция тоже выдвигает свои упрёки, в том числе Марин Ле Пен и «Национальное объединение».

МАРИН ЛЕ ПЕН, лидер партии «Национальное объединение»: Недавние объявления премьер-министра не соответствуют размаху кризиса, не отвечают ни на цели, ни на ожидания фермеров.

Представители зелёных партий обвиняют больших дистрибьюторов. И они высмеивают то, что министр экономики кивает на закон о балансе торговых отношений в сфере сельского хозяйства и питания.

ЖЮЛЬЕН БАЙУ, парижский депутат от экологов: Брюно Ле Мэр говорит: я напишу, чтобы они соблюдали закон. Над кем они смеются? То есть получается, что у них в офисе есть отчёт с названиями марок, которые не соблюдают закон, которые заслуживают огромных штрафов, и он им отправит письмо по почте! Это говорит о том, что правительство на протяжении многих лет поворачивалось спиной к фермерам.

Хотя некоторые преграды вчера и были сняты, напряжённость вовсе не спала. Звучит угроза блокады поставок в Париж. Всё это за три дня обсуждения генеральной политики премьер-министра.

Дата выхода в эфир 27 января 2024 года.