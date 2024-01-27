Le Parisien: французские фермеры намерены организовать полную блокаду Парижа

Профсоюз французских фермеров объявил о полной блокаде столицы и пригорода начиная с понедельника, сообщает Le Parisien. Протестующих не удовлетворили уступки премьер-министра, поэтому сегодня глава организации Jeunes Agriculteurs Максим Бюизар заявил, что в ночь с воскресенья на понедельник фермеры перекроют все дороги к Парижу до удовлетворения их требований.

Посчитав уступки премьер-министра недостаточными, профсоюзы французских фермеров заявили, что будут продолжать свою тактику давления. Следующим этапом станет блокада Парижа и его пригородов, которую фермеры намерены начать с понедельника, сообщает Le Parisien. Целью забастовки станет пресечение поставок в столицу любых товаров для того, чтобы показать жителям значимость фермеров и заставить правительство пойти на более серьёзные уступки.

В субботу протесты в главном регионе Франции Иль-де-Франс внезапно прекратились — однако это не что иное, как затишье перед бурей, объяснил в субботу утром представитель профсоюзной организации Jeunes Agriculteurs Максим Бюизар. «В ночь с воскресенья на понедельник мы изменим подход, потому что реакция (правительства. — ИноТВ) оказалась не на высоте», — заявил глава организации в эфире BFM TV.

Как передаёт издание, сегодня же лидер профсоюза предупредил жителей столичного региона о блокаде Парижа и внутренних пригородов: «Идея состоит в том, что ни один грузовик не сможет обслуживать столицу и никакие продукты не будут ввозиться в Париж. Это заставит парижан понять, что фермеры нужны им для того, чтобы жить», — продолжает Бюизар. С утра понедельника все дороги, ведущие в Париж, будут перекрыты «на несколько дней, если не на несколько недель», пообещали фермеры.