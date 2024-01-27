Профсоюз французских фермеров объявил о полной блокаде столицы и пригорода начиная с понедельника, сообщает Le Parisien. Протестующих не удовлетворили уступки премьер-министра, поэтому сегодня глава организации Jeunes Agriculteurs Максим Бюизар заявил, что в ночь с воскресенья на понедельник фермеры перекроют все дороги к Парижу до удовлетворения их требований.
Посчитав уступки премьер-министра недостаточными, профсоюзы французских фермеров заявили, что будут продолжать свою тактику давления. Следующим этапом станет блокада Парижа и его пригородов, которую фермеры намерены начать с понедельника, сообщает Le Parisien. Целью забастовки станет пресечение поставок в столицу любых товаров для того, чтобы показать жителям значимость фермеров и заставить правительство пойти на более серьёзные уступки.
В субботу протесты в главном регионе Франции Иль-де-Франс внезапно прекратились — однако это не что иное, как затишье перед бурей, объяснил в субботу утром представитель профсоюзной организации Jeunes Agriculteurs Максим Бюизар. «В ночь с воскресенья на понедельник мы изменим подход, потому что реакция (правительства. — ИноТВ) оказалась не на высоте», — заявил глава организации в эфире BFM TV.
Как передаёт издание, сегодня же лидер профсоюза предупредил жителей столичного региона о блокаде Парижа и внутренних пригородов: «Идея состоит в том, что ни один грузовик не сможет обслуживать столицу и никакие продукты не будут ввозиться в Париж. Это заставит парижан понять, что фермеры нужны им для того, чтобы жить», — продолжает Бюизар. С утра понедельника все дороги, ведущие в Париж, будут перекрыты «на несколько дней, если не на несколько недель», пообещали фермеры.
В 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Антонина Закржевская рассказала RT, как, будучи маленьким ребёнком, потеряла маму, которая в период блокады много работала и заболела перитонитом.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела, возбуждённого по факту гибели двоих детей при пожаре в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжат неформальное общение 27 января. В воскресенье, 28 января, они проведут двустороннюю встречу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Канцлер Германии Олаф Шольц отправится в Вашингтон, где с ним проведёт встречу американский президент Джо Байден. Как ожидается, они будут обсуждать дальнейшие поставки оружия и финансовой помощи Украине, сообщает Bloomberg.
Россия и Белоруссия в состоянии дать достойный отпор своим недоброжелателям, которые «точат мечи» на их рубежах. С таким заявлением выступил 27 января президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
«Роснефть» по итогам 2023 года уплатила налоги на сумму 4 трлн рублей, за последние пять лет выплаты превысили 18 трлн рублей. Об этом на Дне энергетики в рамках выставки «Россия» сообщил первый вице-президент компании Сергей Менжинский.
Европа, зависимая от газа, «меняет один энергетический риск на другой», пишет Bloomberg, отмечая, что европейские страны всё чаще обращаются к американскому природному газу вместо того, чтобы использовать возобновляемые источники энергии следующего поколения.
Власти многих стран Европы и Украины отрекаются от своих же предков, в бессильной злобе уничтожая памятники советским солдатам — освободителям планеты от нацизма. С заявлением об этом выступил президент России Владимир Путин.
Власти Украины упустили возможность добиться мирного урегулирования в 2022 году. Как отметил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, тем самым киевский режим допустил фатальную ошибку.
Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших во время блокады Ленинграда. Он выступил с речью на концерте-реквиеме, посвященном 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.
Россия, начав борьбу с последователями Адольфа Гитлера и сотрудничавшего с нацистами Степана Бандеры, не остановится, пока не достигнет своей цели. С заявлением об этом выступил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поблагодарил главу российского государства Владимира Путина и народ страны за открытие мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которая приписала освобождение Освенцима союзным войскам.
Нацисты в годы Великой Отечественной войны воевали не с политическим режимом СССР — их целью были территории и ресурсы страны, а также уничтожение населения. Об этом заявил 27 января президент России Владимир Путин.
Приспешники убийц и предателей времён Великой Отечественной войны сегодня чествуют палачей в своих парламентах и начали войну с могилами и памятниками в Польше, Прибалтике и на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Эти люди — полные безумцы, подчеркнул он.
Блокада Ленинграда нацистами стала беспрецедентной по масштабам жестокости и цинизма, заявил президент России Владимир Путин на открытии Мемориала мирным жителям СССР — жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.
Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко прибыл на церемонию открытия Мемориала мирным жителям СССР — жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в Гатчинском районе Ленинградской области.
Памятная церемония по случаю 80-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда состоялась у советского военного мемориала в Лондоне. Как сообщает ТАСС, участие в ней принял посол России в Великобритании Андрей Келин.