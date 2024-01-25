France 24: движение останавливается по всей стране — протесты фермеров во Франции набирают обороты

Акции работников сельхозсектора Франции продолжают расширяться — и на сегодняшний день протестующие перекрыли движение по значительной части важных магистралей, из-за чего транспортным компаниям приходится массово отменять заказы на доставку грузов, передаёт France 24. По информации канала, фермеры направляются в Париж — и грозят окружить столицу, если их требования не будут выполнены.

Трасса А-7 — в состоянии, в котором мы её не видим никогда: на ней ни души. Магистраль заблокирована, и тысячам дальнобойщиков приходится теперь с большим трудом перемещаться по второстепенным дорогам, по которым они вынуждены двигаться с черепашьей скоростью в режиме «бампер к бамперу». Так выглядит обострение протестной активности работников сельского хозяйства, которая постепенно начинает блокировать всю страну. В первую очередь с проблемами столкнулись дальнобойщики в Ронской низменности, где движение практически остановилось — и, если некоторые относятся к фермерам с пониманием, другие выражают обеспокоенность.

ВОДИТЕЛЬ: Понимаешь, на самом деле, нам всем что-то нужно, но ведь не такими же серьёзными вещами этого добиваться. От такого же всем плохо будет...

Уже пошли первые задержки с поставками — и, если всё затянется, грузовикам вот этого перевозчика из города Монтелимар, вероятно, придётся остаться в гараже.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ-ПЕРЕВОЗЧИКА: Если придётся такой путь проделывать, понадобится часов двенадцать...

Поддерживая связь с клиентами по телефону, компания отменяет один заказ за другим.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ-ПЕРЕВОЗЧИКА: ...но в данном случае мы вынуждены отменить рейс, потому что просто не получается. Если ситуация и дальше будет постепенно обостряться, как мы это сейчас наблюдаем, то да, может дойти и до приостановки деятельности, потому что просто не сможем управляться.

А помимо дорог, блокируются теперь ещё и въезды в города — как, например, происходит здесь, в Страсбурге. Четыреста тракторов закрыли движение на этом участке дороги. Однако фермеры стоят на своём.





УЧАСТНИЦА АКЦИИ ПРОТЕСТА: Ну мы хотя бы сделали так, чтобы нас услышали. А ещё пока мы проезжали, нас видели люди, местные жители. И вот теперь они зададутся вопросом, почему мы здесь собрались и чем мы недовольны.

А далеко на север, в городе Бове, магистраль сегодня вечером остаётся перекрытой — а конвой продолжает движение. Пункт назначения — Париж.

УЧАСТНИК АКЦИИ ПРОТЕСТА: Мы будем держаться долго, нужно держаться. А если не увидим в ближайшее время результатов, мы вместе с другими департаментами окружим Париж. Вот так.

Фермеры предупреждают, что с завтрашнего дня перекрытых дорог станет гораздо больше — в том числе и в столичном регионе Иль-де-Франс, где с утра уже запланировано пять акций.

Дата выхода в эфир 25 января 2024 года.