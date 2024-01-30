France 24: «осада Парижа» — французские фермеры блокируют столичные автотрассы
ГЭВИН ЛИ, ведущий France 24: В эту минуту фермеры со всей Франции организуют в столице масштабную протестную акцию, которую профсоюзы называют «осадой Парижа». Ожидается, что сотни трактористов и их тракторов заблокируют все главные дороги и автотрассы, идущие в Париж, и остановят движение транспорта. Протесты продолжаются, несмотря на обещания французского правительства помочь в решении множества проблем фермеров из-за дорогого дизеля и бюрократии после введения новой эко-политики. В настоящее время такие проблемы стоят перед большинством европейских стран.
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