France 24: «осада Парижа» — французские фермеры блокируют столичные автотрассы

Во Франции протестующие фермеры начали блокировать тракторами идущие в Париж автотрассы, передаёт France 24. Первые уступки правительства не удовлетворили аграриев, которые усиливают давление и требуют большего.

ГЭВИН ЛИ, ведущий France 24: В эту минуту фермеры со всей Франции организуют в столице масштабную протестную акцию, которую профсоюзы называют «осадой Парижа». Ожидается, что сотни трактористов и их тракторов заблокируют все главные дороги и автотрассы, идущие в Париж, и остановят движение транспорта. Протесты продолжаются, несмотря на обещания французского правительства помочь в решении множества проблем фермеров из-за дорогого дизеля и бюрократии после введения новой эко-политики. В настоящее время такие проблемы стоят перед большинством европейских стран.

Давайте отправимся ближе к аэропорту Шарль-де-Голль, где находится наш репортёр Антония Кэрриген. Рады выйти с вами на связь, Антония! Расскажите, что там происходит.

АНТОНИЯ КЭРРИГЕН, корреспондент France 24: Я нахожусь всего в нескольких километрах к северу от международного аэропорта Шарль-де-Голль, который в свою очередь расположен в 25 километрах к северу от столицы. За моей спиной проходит автотрасса A1, и вы видите, что машины двигаются медленно по одной стороне — она ведёт из столицы, но никого нет на другой стороне — нет машин, которые едут в Париж. Причина в том, что в нескольких километрах к северу отсюда фермеры перегородили дорогу. Сегодня будет организовано ещё семь блокад вокруг Парижа. Ожидается, что в акции примут участие около 6 тысяч тракторов. Пока неясно, насколько это скажется на движении по всем направлениям.

Как вы сказали, причины, по которым они здесь, — высокая стоимость производства, низкая зарплата и всё возрастающие сложности с соблюдением европейских норм. Фермеры считают, что в других европейских странах требования не настолько жёсткие, а неевропейским странам, конечно, совсем не нужно им следовать, пусть даже мы иногда импортируем их продукцию. Продолжение начавшихся неделю назад протестов призвано оказать давление на правительство. Уже получены первые заявления, которые их не удовлетворили: они хотят требовать большего.