После восторженного оптимизма в отношении Украины Европейский союз начинает сомневаться в принятом решении о вступлении страны в блок, пишет обозреватель Le Figaro Пьер Леллюш. По его словам, главную тревогу вызывает сельскохозяйственная отрасль Украины, которая уже создаёт проблемы европейским фермерам. Последние отныне питают к своим коллегам не больше симпатий, чем в своё время европейские рабочие — к польским сантехникам, отмечает автор.

Всего год назад, 9 февраля 2023 года, президенту Зеленскому аплодировали, как настоящей рок-звезде, в Европейском парламенте, а президент Европейского совета Шарль Мишель приветствовал его словами «Добро пожаловать домой», напоминает французский политик и обозреватель Le Figaro Пьер Леллюш. Четыре месяца спустя, 23 июня, ЕС предоставил Украине статус кандидата на вступление в блок, удовлетворив просьбу Зеленского, поданную всего за год до этого — абсолютный рекорд в истории расширения Европы.

В феврале 2024 года, накануне Нового европейского саммита, посвящённого Украине, дела перестали ладиться, констатирует автор. Военные действия на Украине зашли «в бесконечный смертельный тупик». Главный поставщик оружия Киеву Вашингтон внезапно «перекрыл кран». А в европейских столицах начинается паника, не в последнюю очередь из-за необходимости начать процедуру вступления Украины в ЕС, когда ни она сама, ни Европа к этому не готовы.

Как подчёркивает автор, Украина и до войны совершенно не соответствовала экономическим показателям ЕС, а сегодня страна разорена, и её реконструкция обойдётся, по меньшей мере, в €750 млрд. Однако самой насущной проблемой является её сельскохозяйственная отрасль.

Как поясняет автор, Украина, во все времена считавшаяся житницей Европы, сосредоточила четверть сельскохозяйственных площадей континента и является четвёртым по величине производителем зерна в мире. Украина — это также заработная плата в €200 в месяц и отсутствие каких-либо фитосанитарных или других стандартов (например, по защите животных).

В результате отмены ввозных пошлин на украинскую продукцию Европу наводнили дешёвое украинское зерно, сахар и курятина, отмечает обозреватель. И несмотря на все просьбы профессионального сообщества, до сих пор европейские власти отказывались защитить собственных производителей. В своё время европейские рабочие «полюбили» польского сантехника, а сегодня фермеры ЕС уже «обожают» украинских сельхозпроизводителей, саркастически замечает Леллюш.