Лучше сдаться Путину, чем получить по заднице — французский комик о планах на случай вторжения России

Анализируя взаимные угрозы со стороны России и Франции, юморист Филипп Кавривьер в эфире France 2 признался, что больше верит Путину. В шутливой форме он заявил, что при первых выстрелах со стороны России будет считать войну проигранной, спрячется дома на Лазурном берегу и вывесит плакат с надписью «Да здравствует Путин!»

Юморист Филипп Кавривьер в телепрограмме «О времена!» в эфире France 2 в шутливой форме заявил, что не будет защищать Францию в случае конфликта с Россией и уже на всякий случай начал учить российский гимн. Между странами растёт напряжение после того, как Макрон заявил о возможной отправке войск на Украину, а Путин в ответ напомнил, что у России есть «оружие, способное поражать цели на территории» противников.

По словам Кавривьера, между угрозами двух лидеров есть большая разница: «Один из них серьёзен, а другой — Макрон». Ведущий признался, что при первом выстреле со стороны России будет считать войну проигранной, сбежит в дом на Лазурном берегу и вывесит плакат с надписью «Да здравствует Путин!».

Оправдывая своё нежелание воевать за свою страну, Кавривьер сообщил, что в глубине души он мисс Франция, которая всегда выступает за мир во всём мире. «Я не вижу смысла ввязываться в войну, если нам точно надерут задницу», — подчеркнул юморист.