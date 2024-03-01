BFM TV: украинское фиаско не первое для Макрона — он оставался в одиночестве и раньше

Слова Макрона о возможной отправке европейских войск на Украину обернулись фиаско, пишет BFM TV. Союзники поспешили единодушно отвергнуть его предложение, которое вместо устрашения России показало, что Европа не готова к войне.

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке европейских войск на Украину обернулись фиаско, пишет BFM TV. Союзники поспешили единодушно отвергнуть его предложение, которое вместо устрашения России показало, что Европа не готова к войне.

Макрон отталкивался от того, что США могут уменьшить финансовую помощь Киеву, поэтому Европе следует увеличить свою поддержку. Он хотел продемонстрировать Владимиру Путину, что европейские страны решительно настроены не дать ему одержать верх.

Саммит в понедельник был приурочен к годовщине начала украинского конфликта и казался дипломатическим успехом, пока французский лидер не заявил, что нельзя исключать отправку западных войск на Украину. США быстро ответили, что не собираются перебрасывать своих солдат на поле боя. В НАТО уточнили, что по этому вопросу нет никаких договорённостей. Канцлер Германии пошёл дальше и подчеркнул, что никакая европейская страна и никакая страна НАТО не намерена воевать на территории Украины.

Макрон не в первый раз оказался в одиночестве: ему не удалось стать посредником между Россией и Украиной в начале СВО и не удалось создать коалицию против ХАМАС в октябре. В Минобороны Франции пошли на попятную и заверили, что президент говорил об отправке сапёров, инструкторов и пограничников.