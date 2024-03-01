BFM TV: украинское фиаско не первое для Макрона — он оставался в одиночестве и раньше
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке европейских войск на Украину обернулись фиаско, пишет BFM TV. Союзники поспешили единодушно отвергнуть его предложение, которое вместо устрашения России показало, что Европа не готова к войне.
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