LCI: Путин ответил Макрону в рамках логики ядерного сдерживания

Слова Владимира Путина про ядерную угрозу во время послания Федеральному собранию стали ответом на заявления французского президента о возможной отправке западных военных на Украину, отметил французский военный эксперт в эфире LCI. Хотя российский президент не называл Эммануэля Макрона по имени, он высказывался в рамках логики ядерного сдерживания.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: И что они придумывают, чем пугают весь мир — это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. Они что, не понимают этого? Это люди, которые не прошли через тяжелые испытания. Они уже забыли, что такое война.

Иногда говорят, что Путин раньше не так часто угрожал ядерным оружием. Тут он говорит, что мы сможем ответить.

МАРГО АДДА, международный редактор LCI: Медведев уже сказал однажды, что конфронтации с Западом не избежать. Но это Медведев. А тут интересно, что это Владимир Путин говорит сам, отвечая на слова Эммануэля Макрона о возможной отправке военных на Украину. Мы явно заметили угрозу кибербезопасности, о чём справедливо говорил Антуан. Это одна из угроз.

Это ответ в духе эскалации? У нас эскалация?

ДИДЬЕ ФРАНСУА, военный репортёр, специалист по вопросам обороны: Нет, это не эскалация, это ответ. Это я вам только что объяснял. Что он об этом говорить не будет, но даст ответ.

И вот он дал ответ.

ДИДЬЕ ФРАНСУА: Нужно понимать грамматику сдерживания. Эммануэль Макрон впервые с начала войны на Украине употребил лексику из европейской системы сдерживания, он представляет европейскую страну и ради европейского суверенитета. Почему только Эммануль Макрон в Европе мог это сделать? Потому что из Европы только у Франции есть ядерное оружие... Мы обязаны. К сожалению, мы не можем экономить…

И Путин что ответил?

ДИДЬЕ ФРАНСУА: И Путин, как я слышал, сказал: мы находимся в рамках логики сдерживания. У нас есть своё оружие. Что сказал Эммануэль Макрон? «Я хочу вернуть стратегическую двусмысленность». Путин ответил на это, не называя Эммануэля Макрона, но это его ответ. Идёт стратегический диалог, касающийся интересов европейской безопасности.

Итак, в Кремле говорят, что слова Эммануэля Макрона не имеют никакого действия. Вы сегодня нам говорите, слушая Путина, что имеют. И он ему отвечает, не слово в слово, но практически, заявляя об угрозе.

ДИДЬЕ ФРАНСУА: Да, так и есть. Это называется дискуссия между странами, обладающими ядерным оружием. И это серьёзные вещи, это не то, что мы будем делать снаряды и всякие штуковины. Это европейская безопасность.

Дата выхода в эфир 29 февраля 2024 года.