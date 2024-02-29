Путин чувствует себя увереннее, чем год назад — мировые СМИ о послании президента России Федеральному собранию

Во время послания президента России к Федеральному собранию Владимир Путин чувствует себя куда увереннее, чем год назад. Этому способствовали успехи России на Украине. Мировые СМИ также отмечают, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности — однако ни о каких переговорах не может идти и речи, если они не будут отвечать вопросам национальной безопасности России.
В Le Parisien отметили, что российский президент, судя по всему, сегодня чувствует себя куда увереннее, чем год назад. Издание уверено, что этому способствовал успех России на Украине.
Президент России обращается к стране в выступлении, которое транслируется не только по телевидению, но и бесплатно в кинотеатрах двадцати городов, обратили внимание в Le Monde.
Al Jazeera пишет: «Путин сказал, что любой, кто попытается вторгнуться в Россию, столкнётся с более суровыми последствиями, чем во время Второй мировой войны, потому что теперь у страны есть оружие, способное поражать цели на территории противника».
Особое внимание издание обращает на слова президента о том, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности — однако ни о каких переговорах не может идти и речи, если они не будут отвечать вопросам национальной безопасности России.
На фоне успехов России на Украине, пишет Le Figaro, Владимир Путин в этот четверг выступает со своей речью перед нацией. Это широко освещаемое в СМИ ежегодное торжественное выступление, во время которого он определяет приоритеты России — за две недели до президентских выборов, на которых он, без сомнения, должен победить.
Несмотря на жёсткий санкционный режим, Россия продолжает опровергать негативные прогнозы. По данным МВФ, в 2024 году ожидается рост на 2,6%. «В ближайшем будущем Россия станет одной из четырёх крупнейших экономических держав», — заявил Владимир Путин в четверг.
Британский The Guardian, в свою очередь, особенно выделяет слова Путина о том, что Россия «даст отпор» и «победит» НАТО на территории альянса в ответ на угрозу расширения, что вызывает серьёзные опасения ядерной войны.
Путин критикует, по его словам, «колониальные тенденции» Запада, который, по его словам, «намерен уничтожить» Россию, отмечает Sky News. Российский лидер часто делает паузу для аплодисментов, говорит, что США «абсолютно полны решимости» внести раскол в страну.
Как подмечает New York Post, Путин «повторил своё обвинение в том, что Запад стремится ослабить Россию, и предположил, что западные лидеры не понимают, насколько опасным может быть их вмешательство в то, что он называет внутренними делами России». По словам газеты, таким образом «заметно рассерженный» президент дал вполне конкретный ответ на идею Макрона о том, чтобы европейские члены НАТО направили свои войска на Украину.
Президент России предупредил НАТО, что последствия размещения войск союзников на Украине будут «трагичными», назвав «бредом» обвинения в том, что Москва планирует напасть на Европу, пишет на своих страницах испанская El Periodico.
The Financial Times выделила слова Владимира Путина о том, что поддержка Западом Украины рискует спровоцировать глобальную войну. По словам британской газеты, российский президент выразил самую явную угрозу применения ядерного оружия с тех пор, как отдал приказ о введении войск на Украину два года назад.
Путин заявил, что любой, кто попытается вторгнуться в Россию, столкнется с более тяжёлыми последствиями, чем во время Второй мировой войны, потому что теперь у страны есть оружие, способное поражать цели на вражеской территории, предостерегает El Mundo. «Угрожающим тоном» он заверил страны НАТО в том, что они рискуют ядерным конфликтом, если отправят войска на Украину.
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