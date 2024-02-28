Такер Карлсон: Путин не ругал Байдена — он хочет положить конец конфликту

Владимир Путин хочет мирного урегулирования, но не потому что Россия на грани краха, как уверяют лживые западные СМИ, а потому что он хочет положить конец конфликту, в котором гибнут люди. Об этом заявил независимый журналист Такер Карлсон в эфире подкаста Лекса Фридмана. Вспоминая своё интервью с российским лидером, Карлсон отметил, что Путин воздерживался от резких слов в адрес НАТО и Джо Байдена.

На какое окончание вооружённого конфликта на Украине вы надеетесь?



ТАКЕР КАРЛСОН, журналист: На урегулирование. На разумное урегулирование. И вы знаете, что такое разумное урегулирование. Это когда обе стороны немного уступают, но могут жить с этим. И во время разговора с Путиным меня действительно поразило то, как он… по сути, отказался критиковать Джо Байдена и НАТО.



Скажу честно, мне как американцу было бы немного не по себе перемывать косточки Джо Байдену, разговаривая с иностранным лидером. С любым иностранным лидером. Хотя я и считаю, что Джо Байден на самом деле не является ни настоящей личностью, ни настоящим президентом и всё это абсурд. Но всё равно, формально он президент США. И я не хочу ругать президента США в разговоре с иностранцем. Просто не хочу. Может быть, я старомоден, но я так чувствую.



Так что я не подталкивал разговор в эту сторону. Но мне это показалось очень интересным. Потому что Путин, конечно же, знает моё мнение о Джо Байдене. Он знал, что я пытался поступить на работу в ЦРУ, то есть обо мне наводили справки. Но он не упоминал этого (отношения к Джо Байдену. — ИноТВ), и он не ругал НАТО. И причина — я знаю точно — заключается в том, что он хочет урегулирования.



И он хочет урегулирования не потому, что Россия на грани краха. Как бы ни извирались наши СМИ, это не так. И никто сейчас даже не говорит, что это так, настолько это тупо. Он хочет урегулирования просто потому, что вооружённый конфликт — это плохо. И это меняет мир непредсказуемым образом. Люди умирают. Это во всех смыслах печально. И если вы можете этого избежать, так и следует поступить.



Я бы хотел видеть урегулирование, при котором… Послушайте, чего Россия хочет и на что она, наверное, по моему мнению, имеет право, это чтобы у её границ не стояли натовские ракеты. Не знаю, зачем нам это делать, какая нам от этого польза. Я этого просто не понимаю.



Я не понимаю, зачем нужно НАТО. Я не думаю, что НАТО было полезно для США. Я считаю, это посягательство на наш суверенитет. Будь я президентом США, я бы вышел из НАТО немедленно. Потому что я считаю, что Соединённым Штатам оно не на пользу. Я знаю, что благодаря НАТО многие наживаются. Но… Как бы то ни было, такова моя позиция как американца. Будь я русским или украинцем… Давайте быть суверенными государствами! Не под управлением Госдепа США. Просто свои собственные страны. Я верю в суверенитет. Такова моя позиция.



Хочу сказать ещё одну вещь. О Зеленском. Я критиковал его раньше, потому что меня так оскорбила его бравада по поводу обмена ядерными ударами. Ведь в результате погибла бы моя семья! Меня это действительно оскорбляет. Любой, кто так высказывается, меня оскорбляет. Но мне действительно жаль Зеленского. Правда. Он баллотировался в президенты не для того, чтобы произошло всё это.



Я считаю, Зеленским совершенно бесчестно воспользовался Госдепартамент, Виктория Нуланд, наш госсекретарь, люди, определяющие политический курс США. Они использовали Украину как сосуд для своих амбиций, геополитических амбиций. Кроме того, многие американские компании использовали Украину как способ ободрать американских налогоплательщиков. И независимые упыри, такие как Борис Джонсон, надеющиеся разбогатеть на интервью об этом. Вся эта ситуация… Зеленский в её центре, но он не движущая сила истории. НАТО и США — движущие силы истории, Путин — движущая сила истории. А тут этот парень, Зеленский. Так что… знаете, мне действительно его жалко. И я считаю, что он в опасном положении.



Дата выхода в эфир 27 февраля 2024 года.