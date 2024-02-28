European Conservative: Москва предупредила о неизбежности прямого конфликта в случае отправки войск НАТО на Украину

В понедельник в Париже состоялся неформальный саммит союзников Киева, по итогам которого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправка западных войск на Украину «не исключена», сообщает The European Conservative. Но многие европейские лидеры уже открестились от этой идеи — о неготовности отправлять своих солдат на Украину заявила Словакия, Венгрия, Германия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова французского лидера, отметил, что появление войск НАТО на Украине точно приведёт к открытому конфликту с Москвой.

Эммануэль Макрон заявил, что отправка войск НАТО на Украину возможна, сообщает The European Conservative. Так глава Франции высказался по итогам неформального саммита союзников Киева, который прошёл в Париже 26 февраля.

Сразу после того, как Макрон озвучил эту идею, лидеры европейских стран стали выступать с опровержением вероятности такого развития событий. Например, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что «ни один словацкий солдат не поедет на Украину», а эта встреча «подтверждение того, что стратегия Запада на Украине провалилась». В схожем ключе отреагировала Венгрия — министр иностранных дел Петер Сийярто отметил, что его страна не будет «отправлять оружие или войска на Украину».

Реакция Москвы также была незамедлительна. «В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности», — так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность прямого конфликта с Москвой, в случае отправки войск НАТО на Украину.

Сейчас «ситуация на поле боя действительно выглядит критической для Украины», отмечает издание. Недавно Владимир Зеленский обнародовал первые официальные данные о потерях Украины, заявив, что Киев потерял 31 тыс. военнослужащих. Но все сторонние эксперты считают, что цифра сильно занижена. Австрийские оборонщики оценивают потери Киева в 200 тыс. человек, а полковник Дуглас Макгрегор в 350 тыс. человек.

Очевидно, что такими громкими заявлениями Макрон пытается привлечь внимание к своей фигуре и как бы стать лицом «возрождённого европейского милитаризма», уверен автор статьи. Всё это происходит на фоне возможного отказа США от дальнейшей поддержки конфликта. Именно поэтому президент Франции ратует за отправку большего количества ракет Киеву и критикует Германию, за отказ отправлять крылатые ракеты «Таурус» на Украину.

Недавно Олаф Шольц заявил, что Германия не будет отправлять ракеты такого типа Киеву, чтобы избежать роста напряжения в отношениях с Россией. Макрон же попытался упрекнуть Берлин, заявив, что ранее Германия не хотела отправлять танки и самолёты, но в итоге сделала это.