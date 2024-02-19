Макгрегор: Путин прав — российские войска оказались на востоке Украины по вине США

Всё, что Владимир Путин говорил в интервью Такеру про роль США и НАТО в украинском конфликте, — абсолютная правда, которую Запад должен наконец признать, заявил экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор в интервью Стивену Гарднеру. Запад действительно допустил ошибку, решив расширять НАТО на восток. Но ещё большую ошибку сейчас допускают США, продолжая вмешиваться в конфликт, который никак их не касается, притом что своих проблем у Вашингтона предостаточно.

Он (Путин. — ИноТВ) сказал правду. Мы подтолкнули Россию к нападению на Восточную Украину. Мы сделали так, что они больше не могли стоять в стороне и ничего не делать. Они негласно умоляли нас: «Что бы вы ни делали, не расширяйте НАТО до наших границ. Не делайте этого».

Они стерпели расширение НАТО в Польшу — государство с населением, которое исторически и неизлечимо настроено против России. Первое, что произошло, когда появился Наполеон Бонапарт, так это то, что к нему присоединились 50 тысяч польских солдат. При этом у Польши не было 50 тысяч солдат. Так откуда же они взялись? К ним присоединилось восставшее население. И поляки были в первых рядах тех, кто призывал Бонапарта к походу на Москву.

Поэтому первый вопрос, которым я задаюсь, при всей моей любви к полякам: зачем нам было принимать поляков в НАТО? Я бы не стал этого делать по той простой причине, что это стало катализатором конфликта с Россией. Но мы их приняли. Приняли вместе с Литвой, Латвией, Эстонией — у всех них грустная история из-за коммунизма.

Я хочу сказать вот что: он мог бы говорить об этом, и он говорил — не так громогласно, как я, — но он сказал: «Мы просили вас не делать этого. И нам стало ясно, что Украина превращается в кинжал, приставленный к нашему горлу». Я рад, что он об этом сказал и что это оказалось правдой.

Главные вопросы, которые нужно задавать, — это не «Господин Путин, почему вы злой?» или «Господин Путин, почему вы хотите напасть на Запад?». Это всё глупости. Просто неуместные глупости.

Он указал и на кое-что ещё, что, я думаю, мы все должны принять к сведению. Он сказал: «Что вы (США. — ИноТВ) делаете на Украине? Что вам здесь нужно? У вас есть проблемы в своей стране. Посмотрите на свой госдолг — 34 триллиона долларов». Вообще, он сказал 33, хотя на самом деле — 34. И нам приходится ежегодно тратить триллион долларов на обслуживание нашего госдолга. Это непосильно. Вопрос только в том, как скоро всё это рухнет.

И он говорит: «В чём ваш интерес здесь? Зачем вы это делаете? У вас полно других дел». Другими словами, зачем мы вмешиваемся во внутренние дела других стран? А ведь именно этим мы и занимаемся последние 50 лет. Этому нужно положить конец.

Дата выхода в эфир 20 февраля 2024 года.