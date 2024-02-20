CNN: в ущерб себе — армия США всё больше тратится на Украину

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WSJ: Авдеевка — лишь начало проблем для ВСУ с учётом того, как им «помогают» США Wall Street Journal
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FAZ: европейцы в Мюнхене взывают к совести США — Вашингтон должен дать Украине то, что обещал Frankfurter Allgemeine
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Fox 4: в борьбе с Вашингтоном за контроль над границей Техас объявил о создании приграничной базы Fox 4
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Шольц: мы поддерживаем Украину, но не позволим развязать войну между НАТО и Россией Süddeutsche Zeitung
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TCN: ЦРУ прикрыли свободу слова в интернете после Крыма и Донбасса Tucker Carlson Network
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Bloomberg: украинские войска уходят из Авдеевки, чтобы не попасть в окружение Bloomberg
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«Украина — это мафия»: министру сельского хозяйства Польши пришлось согласиться с отечественными фермерами kresy.pl
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DN: успехи правых на выборах в Европарламент бросают вызов единству Европы по вопросу Украины Dagens Nyheter
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Глава Минобороны Швеции Юнсон: Россия продемонстрировала устойчивость на Украине
Глава Министерства обороны Швеции Пол Юнсон признал, что Россия продемонстрировала устойчивость в украинском конфликте.
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Торговый центр в Хорошёво-Мнёвниках планируют достроить к середине года
Во втором квартале 2024 года планируется завершить работы по возведению торгового центра площадью 9,1 тыс. кв. м в составе жилого комплекса на северо-западе Москвы, сообщил заммэра вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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Украинские перевозчики начали акцию протеста на границе с Польшей
Украинские перевозчики начали блокировать польские грузовики, возвращающиеся в Польшу.
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Минспорта Татарстана: за этими Играми — будущее, это следующий шаг
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал начало Игр Будущего в Казани.
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Учёные исследуют феномен красного льда в акватории Приморского края
Учёные зафиксировали в акватории Приморского края необычный природный феномен — окрашивание рачками морского льда в красный цвет.
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Калинская победила Букшу и вышла в третий круг турнира WTA в Дубае
Россиянка Анна Калинская вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Дубае.
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Правительство России одобрило размещение рекламы на космической технике
Правительственная комиссия одобрила законопроект, который предусматривает размещение рекламы на космической технике, сообщает «Роскосмос».
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Число погибших от израильских ударов по Газе превысило 29 тысяч
Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 29 195. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Газы.
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Суд в Москве отказался выпустить из СИЗО американского журналиста Гершковича
Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который обвиняется в шпионаже.
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Большинство россиян дарят подарки, чтобы порадовать или поблагодарить кого-то
Недавнее исследование показало, что большинство россиян считают подарки обязательным атрибутом праздника и приобретают их по случаю.
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Психолог Кузина объяснила особенности «синдрома Плюшкина»
Психолог Екатерина Кузина рассказала об особенностях «синдрома Плюшкина» и почему накопительство и собирательство становится фобией.
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Баскетболист Бартон покинул ЦСКА спустя три недели, не сыграв ни одного матча
Американский защитник Уилл Бартон покинул ЦСКА.
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Киберэксперт Саков рассказал о новой мошеннической схеме с кешбэком
Руководитель группы испытательной лаборатории «Лиги цифровой экономики» Дмитрий Саков рассказал, что кибермошенники заманивают пользователей на фишинговые сайты, в частности, предлагая повышенный кешбэк, подражая стратегии крупных банков и онлайн-маркетплейсов.
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Челябинский институт искусств подпишет соглашение с Херсонским педуниверситетом
В Министерстве культуры Челябинской области рассказали о предстоящем подписании договора о сотрудничестве между Южно-Уральским государственным институтом искусств имени П.И. Чайковского и Херсонским государственным педагогическим университетом.
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Автоэксперт Рузанов дал советы по выбору подогрева сидений в машине
Технический директор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал о вариантах подогрева сидений в машине.
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Гериатр Ховасова: анемия может стать причиной когнитивных расстройств у пожилых
Кандидат медицинских наук врач-гериатр, терапевт, доцент кафедры болезней старения Наталья Ховасова, руководитель кабинета «Анемия STOPP!» Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, рассказала, что почти 24% людей старше 60 лет страдают анемией.
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В МВД Дагестана прокомментировали ситуацию с пропавшей спортсменкой
Начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Дагестан полковник внутренней службы Гаяна Гариева прокомментировала ситуацию с пропажей Анны Цомартовой после соревнований по тайскому боксу.
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Бастрыкину доложат о проверке избиения матерью сына во время интернет-трансляции
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушает доклад о ходе проверки по факту нарушения прав несовершеннолетнего мальчика в Нижегородской области.
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Маск: человек с имплантом Neuralink смог управлять компьютерной мышью мыслью
Американский предприниматель Илон Маск рассказал, что первый пациент с имплантом компании Neuralink в мозге смог управлять компьютерной мышью силой мысли.
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На благоустройство Кирова направят почти 200 млн рублей
В Министерстве финансов Кировской области заявили о выделении 198,37 млн рублей для подготовки региональной столицы к празднованию 650-летия.
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Депутат Думы предложил ввести отчётность для иноагентов о доходах и расходах
Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой предложил ввести годовую отчётность для иноагентов и их родственников о доходах и расходах, а также о наличии недвижимости и ценных бумаг.
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Вяльбе — об участии биатлонистов в «Гонке Легкова»: никакая мы с ними не семья
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала участие биатлонистов в «Гонке Легкова».
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Минэнерго: Европа должна сама проявить инициативу по транзиту газа через Украину
Министр энергетики России Николай Шульгинов в ходе пресс-конференции на дне энергетики на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ заявил, что Европа должна сама проявить инициативу по продлению транзита российского газа через Украину.
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Суд приговорил полковника запаса Кондрацкого к 18 годам тюрьмы строгого режима
Мосгорсуд приговорил к 18 годам тюрьмы строгого режима полковника запаса Игоря Кондрацкого по обвинению в государственной измене, сообщила пресс-служба суда.
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Пушилин: один человек погиб, ещё пятеро ранены при обстреле ВСУ Донецка
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что один человек погиб, ещё пятеро получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины.
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Испанский журналист: сейчас Захарян разочаровывает
Испанский журналист Pereodista De Relevo и обозреватель «Реал Сосьедад» Патчо де ла Рика оценил игру российского полузащитника команды Арсена Захаряна.
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Фетисов: в международном спорте слабое руководство, нет личностей
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что в международном спорте слабое руководство.
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Песков: Кремль не располагает информацией о судьбе перебежчика Кузьминова
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией об убийстве в Испании, предположительно, лётчика-предателя из России Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолёт.
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Новак допустил наращивание производства СПГ до 15 млн тонн в 2030 году
Россия может к 2030 году нарастить производство СПГ на Сахалине до 15 млн т за счёт базы проекта «Сахалин-1», заявил российский вице-премьер Александр Новак.
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Всероссийское общество глухих сообщило о задержании ряда руководителей
Полиция задержала нескольких сотрудников Центрального аппарата Всероссийского общества глухих (ВОГ), в том числе его президента, сообщила пресс-служба организации. Задержание произошло утром 20 февраля по решению Следственного департамента МВД России.
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Жулин назвал заслуженной победу Сотниковой на Олимпиаде в Сочи
Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о золотой медали фигуристки Аделины Сотниковой на Олимпиаде в Сочи.
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Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете рекламы на сайтах иноагентов
Государственная дума России в I чтении приняла законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иностранных агентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках.
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Посол МИД Мирошник рассказал о тайных тюрьмах ВСУ в Авдеевке
В Авдеевке могут находиться тайные пыточные, в которых работали украинские силовики, сейчас для сбора информации об этом нужно проводить работу с людьми из города, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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Песков рассказал о решении подарить Ким Чен Ыну автомобиль Aurus
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о решении подарить главе КНДР Ким Чен Ыну автомобиль Aurus.
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На границе Украины и Польши стоят около четырёх тысяч фур
В очередях на польско-украинской границе скопилось около 4 тыс. фур, заявил вице-президент Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин в эфире телеканала «Рада».
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ЦСКА объявил о переходе Айсауи
Полузащитник Сид Ахмед Айсауи перешёл из «УСМ Алжир» в ЦСКА.
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В Минцифры рассказали об итогах расследования сбоя в доменной зоне .RU
Глава Минцифры России Максут Шадаев рассказал об итогах расследования сбоя в доменной зоне .RU.
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Кремль не анонсирует темы послания Путина Федеральному собранию
Кремль не анонсирует темы послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. После мероприятия не планируется проводить митинг-концерт, как в 2023 году, отметил он.
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Песков: Путин 20 февраля выслушает доклад Шойгу
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин во вторник, 20 февраля, выслушает доклад министра обороны России Сергея Шойгу.
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Медина назвал товарищеский матч между Россией и Парагваем особенным
Полузащитник «Спартака» и сборной Парагвая Хесус Медина поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой России.
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Лукашенко: у границ Белоруссии и России размещены 32 тысячи военных НАТО
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Североатлантический альянс стянул к границам Белоруссии и России 32 тыс. военнослужащих.
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Врач Логачёва рассказала об особенностях питания при весенней аллергии
Заместитель гендиректора по продуктовой политике лаборатории «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики кандидат медицинских наук Наталья Логачёва дала рекомендации по питанию в период весенней аллергии.
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В ХМАО мужчину будут судить за удержание в квартире ребёнка и угрозу убийством
Житель Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) предстанет перед судом за то, что весной 2023 года насильно удерживал ребёнка в квартире, угрожая причинить ему физический вред.
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Лукашенко: бенефициары конфликта на Украине не хотят «останавливать бойню»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у бенефициаров конфликта на Украине нет интереса останавливать бойню.
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Заммэра Ефимов: в шести районах в ЮАО Москвы построят объекты по программе МПТ
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в шести районах Южного округа столицы по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) запланировано строительство новых детсадов, офисов, поликлиник, а также спорткомплекса, музея и торгового центра.
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В Москве ярмарки выходного дня посетили 150 тысяч человек в феврале
На круглогодичных ярмарках выходного дня, стартовавших 2 февраля в Москве, за прошедшие три торговых периода побывали около 150 тыс. человек.
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ВТБ намерен получить от подсанкционных активов 100 млрд рублей прибыли
ВТБ в 2024 году намерен работать с заблокированными активами одновременно по четырём направлениям и получить чистую прибыль от таких операций в размере 100 млрд рублей, рассказал первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.
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Здание свободного назначения реализуют на торгах в Москве
В Москве пройдут торги на право пользования зданием поблизости от Донского монастыря общей площадью 14,8 кв. м.
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В Москве обработали более 350 тысяч маммограмм с помощью ИИ в 2023 году
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что с начала 2023 года искусственный интеллект проанализировал более 350 тыс. маммограмм.
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Для округов Ставрополья разработают инвестиционные паспорта
Министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин рассказал о разработке инвестиционных паспортов в регионе.