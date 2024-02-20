CNN: в ущерб себе — армия США всё больше тратится на Украину

Армии США пришлось из собственного бюджета поддерживать военные усилия Украины и там опасаются, что вскоре им придётся отвлекать средства из других важных проектов, чтобы продолжать помогать Киеву, передаёт CNN. Без одобренного конгрессом бюджета на 2024 год и без дополнительного финансирования специально для Украины средства на связанные с конфликтом на Украине нужды закончатся уже к концу мая.

На фоне неопределённой судьбы законопроекта об иностранной помощи, предполагающего выделение Украине $60 млрд, в конгрессе, армии США приходится из собственного бюджета выделять средства на поддержку военных усилий Украины. Как сообщает CNN со ссылкой на источники, без нового финансирования, чтобы продолжать поддерживать Киев, им придётся начать вытягивать деньги из других важных проектов, таких как строительство казарм или стимулирование призыва на военную службу.

С начала финансового года в октябре 2023 года армия потратила более $430 млн на различные нужды, в том числе обучение украинских военнослужащих, транспортировку оборудования на Украину и развёртывание войск США в Европе. По словам анонимного высокопоставленного армейского чиновника, подобные выделения средств проходят втайне от политиков и общественности.

Без одобренного конгрессом бюджета на 2024 год и без дополнительного финансирования специально для Украины у командования останется примерно $3 млрд не только на операции, связанные с поддержкой Украины, но и другие операции по всей Европе и Африке. Ожидается, что средства на эти нужды закончатся уже к концу мая.

Хотя американское финансирование Украины иссякло, подготовка украинских войск продолжалась, так как президент Джо Байден счёл её критически важной. Полковник Мартин О'Доннелл, представитель армии США в Европе и Африке, сообщил CNN, что США обучают около 1500 украинцев на полигоне Графенвёр в Германии.

В дополнение к этому Киеву по-прежнему поступает оборудование из запасов Вашингтона в рамках предыдущих пакетов помощи, а также из оружия и техники, которые были закуплены на оборонно-промышленной базе в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.