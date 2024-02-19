Ouest-France: Авдеевка стала «символичным трофеем» для Москвы

Москва одержала важную победу на Украине — российским войскам удалось выбить ВСУ из Авдеевки, которая последний год служила символом украинского сопротивления, пишет Ouest-France. Как подчёркивается в материале издания, западные эксперты считают, что стратегическое значение города не так велико, — но опасаются, что Украине не удастся после ухода из Авдеевки организовать эффективную оборону.

Решив покинуть Авдеевку, Киев «уступил России символичную военную победу аккурат к намеченным на март президентским выборам», пишет французское издание Ouest-France.

Как подчёркивается в материале газеты, западные аналитики считают, что Авдеевка имеет прежде всего большое символическое значение: город с 2014 года находился под контролем сил ДНР, но в 2022 году был в рамках контрнаступления ВСУ занят Украиной. Вместе с тем стратегическое значение города эксперты склонны оценивать как скорее небольшое: Авдеевка могла бы выступить в качестве плацдарма для организации нового контрнаступления ВСУ, но, поскольку такой операции в ближайшие два года не предвидится, Киеву было бы просто бессмысленно сейчас «жертвовать войсками» для её удержания.

Представители ВСУ незадолго до отступления подчёркивали, что бои за Авдеевку были ещё более тяжёлыми, чем за Бахмут — главным образом потому, что Россия массово применяла тяжёлую технику и авиацию и в последние дни наносила особенно сильные удары по украинским войскам в этом районе. Впрочем, покинуть город украинцам тоже будет непросто: как предупреждают аналитики, ведущий из него коридор неширок и находится под постоянными обстрелами россиян. При этом не вполне понятно, что Киев планирует делать на этом участке фронта в дальнейшем: далеко не факт, что позиции, на которые собираются отходить украинцы, достаточно хорошо укреплены, а у России могут обнаружиться силы и средства для того, чтобы прорвать украинскую оборону, предупреждают эксперты.

По информации источников Ouest-France в европейских оборонных кругах, Украина собирарется на достаточно долгий срок перейти в глухую оборону для отражения российских атак и экономии имеющихся ресурсов в ожидании помощи со стороны Запада — и прежде всего США. Таким образом, утрата Авдеевки наглядно показала, насколько Киев нуждается сейчас в западных вооружениях, пишет издание.