Ouest-France: Авдеевка стала «символичным трофеем» для Москвы
Решив покинуть Авдеевку, Киев «уступил России символичную военную победу аккурат к намеченным на март президентским выборам», пишет французское издание Ouest-France.
Как подчёркивается в материале газеты, западные аналитики считают, что Авдеевка имеет прежде всего большое символическое значение: город с 2014 года находился под контролем сил ДНР, но в 2022 году был в рамках контрнаступления ВСУ занят Украиной. Вместе с тем стратегическое значение города эксперты склонны оценивать как скорее небольшое: Авдеевка могла бы выступить в качестве плацдарма для организации нового контрнаступления ВСУ, но, поскольку такой операции в ближайшие два года не предвидится, Киеву было бы просто бессмысленно сейчас «жертвовать войсками» для её удержания.
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