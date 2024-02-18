Отступление ВСУ из Авдеевки лежит на совести западных союзников Киева, которые не предоставили ему достаточное количество боеприпасов. Такое мнение в интервью Newsweek высказал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Он также посетовал, что, несмотря на все старания, ЕС всё ещё слишком медленно производит снаряды для Украины.

Западные союзники виноваты в уходе украинских войск из Авдеевки. С таким заявлением выступил один из министров иностранных дел НАТО, вторя Киеву, который объясняет свои провалы на фронте острой нехваткой боеприпасов, пишет Newsweek.

«Все страны несут эту ответственность», — заявил в интервью изданию глава МИД Эстонии Маргус Цахкна на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Он согласился с мнением, что медленные или замороженные поставки американского и европейского оружия стали причиной постепенного и дорогостоящего отступления ВСУ.

Чиновник напомнил, что ЕС выпустили только половину из обещанных 1 млн снарядов, которые предполагалось передать Украине в марте. В этом вопросе наблюдаются определённые подвижки, но всё происходит «слишком медленно», посетовал Цахкна.

Войска Киева удерживали Авдеевку с 2014 года. «Город-крепость» был центром боевых действий на протяжении всей спецоперации и стал самым крупным поражением ВСУ со времён Бахмута, обращает внимание Newsweek.