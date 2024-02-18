Newsweek Оригинал

Newsweek: на Западе признали ответственность за поражение ВСУ в Авдеевке

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Отступление ВСУ из Авдеевки лежит на совести западных союзников Киева, которые не предоставили ему достаточное количество боеприпасов. Такое мнение в интервью Newsweek высказал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Он также посетовал, что, несмотря на все старания, ЕС всё ещё слишком медленно производит снаряды для Украины.
Newsweek: на Западе признали ответственность за поражение ВСУ в Авдеевке
AP

Западные союзники виноваты в уходе украинских войск из Авдеевки. С таким заявлением выступил один из министров иностранных дел НАТО, вторя Киеву, который объясняет свои провалы на фронте острой нехваткой боеприпасов, пишет Newsweek. 

«Все страны несут эту ответственность», — заявил в интервью изданию глава МИД Эстонии Маргус Цахкна на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Он согласился с мнением, что медленные или замороженные поставки американского и европейского оружия стали причиной постепенного и дорогостоящего отступления ВСУ.
 
Чиновник напомнил, что ЕС выпустили только половину из обещанных 1 млн снарядов, которые предполагалось передать Украине в марте. В этом вопросе наблюдаются определённые подвижки, но всё происходит «слишком медленно», посетовал Цахкна.
 
Войска Киева удерживали Авдеевку с 2014 года. «Город-крепость» был центром боевых действий на протяжении всей спецоперации и стал самым крупным поражением ВСУ со времён Бахмута, обращает внимание Newsweek.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Newsweek США Северная Америка
теги
армия вооруженный конфликт Германия Донбасс Европа Запад НАТО оружие Россия Украина Эстония
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров