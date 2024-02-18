Newsweek: на Западе признали ответственность за поражение ВСУ в Авдеевке

03:50
В госпитале Севастополя умер замкомандующего 18-й армии России Магомеджанов
В Общественной палате Дагестана сообщили о смерти замкомандующего 18-й армии России полковника Магомедали Магомеджанова.
03:41
Сальдо рассказал о сильных переменах во взглядах у пленных солдат ВСУ
С попавшими в плен украинскими солдатами происходят сильные перемены, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
03:28
Депутат Рады: Киев боится, что США заставят Украину конкурировать за оружие
Киев боится, что США вступят в конфликт на Ближнем Востоке и вынудят Украину конкурировать за оружие с Пентагоном, заявила член временной комиссии Верховной Рады по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи Александра Устинова в интервью журналистке Наталье Мосейчук.
03:11
Полиция Болгарии предотвратила неонацистское шествие в Софии
Болгарская полиция пресекла попытку проведения неонацистского шествия в столице по распоряжению местных властей.
03:08
В МЧС сообщили о подготовке спасательной операции 14 рыбаков на Сахалине
На Сахалине в районе села Стародубское 14 человек оказались в море на оторванной льдине, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
02:58
Байден допустил потерю Украиной городов до выделения Киеву денег
Президент США Джо Байден допустил, что до выделения денег на финансирование Украины под контроль России могут перейти ряд украинских городов.
02:37
Глава Минюста Украины предложил мобилизовать заключённых и вооружить их лопатами
Глава Минюста Украины Денис Малюська в эфире телеканала «Рада» предложил мобилизовать заключённых и выдать им лопаты, если власти боятся вооружать их.
02:18
Полиция установила личность мужчины, ударившего девушку ногой в магазине
Полиция установила личность мужчины, который ранее в магазине Волгограда ударил женщину ногой в живот.
02:09
В Полтавской области Украины прогремел взрыв
В Полтавской области на Украине прозвучал взрыв.
01:59
МО России: приказ Сырского оставить Авдеевку выпустили спустя сутки после бегства ВСУ
Приказ главкома ВСУ Александра Сырского об оставлении Авдеевки был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства ВСУ.
01:39
Экс-глава контрразведки ФРГ основал новую правую партию
Экс-глава контрразведки Германии Ханс-Георг Маассен основал в стране новую партию правого толка «Союз ценностей» (Werteunion).
01:17
Премьер Нидерландов призвал Европу «перестать ныть» из-за Трампа
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Европу «перестать ныть и стонать» из-за перспективы победы Дональда Трампа на выборах в США.
01:12
В Харьковской области сообщили о взрывах
В Харьковской области сообщили о взрывах.
01:02
NL Times: полиция применила слезоточивый газ в ходе беспорядков в Гааге
Полиция применила слезоточивый газ в ходе беспорядков с участием двух групп граждан Эритреи в Гааге.
00:58
Юран — о конфликтах в «Спартаке»: в топ-клубе такого не должны происходить
Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Юран дал понять, что его совсем не радуют конфликты в московском «Спартаке».
00:41
Суд арестовал трёх участников несанкционированных акций в Москве
Тверской суд Москвы арестовал трёх участников несанкционированных акций в российской столице на 15 суток.
00:40
«Аталанта» с Миранчуком разгромила «Сассуоло» в Серии А
«Аталанта» на своём поле переиграла «Сассуоло» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.
00:35
Первая чемпионка зимней и летней спартакиад Трофимец рада войти в историю
Снежана Трофимец дала понять, что ей очень приятно первой в истории российского спорта завоевать золотые медали на летней и зимней спартакиадах.
00:22
Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в Кемерове
В МЧС России сообщили о ликвидации пожара в Кемерове.
00:21
Иранская газета уменьшила на фотографии ягодицы жены Роналду
Сотрудник иранской газеты Hamshahri применил графический редактор, чтобы внести изменения в слишком «откровенную» семейную фотографию нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
00:12
Президент Литвы назвал санкции ЕС против России неэффективными
Применяемые ЕС против России санкции неэффективны, заявил президент Литвы Гитанас Науседа на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
00:01
«Лос-Анджелес» обыграл «Бостон» в НХЛ, Гавриков отметился голом
«Лос-Анджелес Кингз» в гостях в овертайме нанёс поражение «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
23:56
Средства ПВО уничтожили украинский дрон самолётного типа над Воронежем
Расчёты систем противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Воронежем, говорится в Telegram-канале губернатора Воронежской области Александра Гусева.
23:55
Президент Милатович надеется, что Черногория вступит в ЕС в 2028 году
Президент Черногории Яков Милатович заявил, что надеется на вступление страны в Евросоюз в 2028 году.
23:53
Кожевников: Гусев сможет побить рекорд Мозякина по количеству очков за сезон в КХЛ
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что нападающий московского «Динамо» Никита Гусев сможет побить рекорд бывшего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина по очкам в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за сезон.
23:49
Чепиков: у Большунова будет шанс показать свою силу зарубежным лидерам лыжного спорта
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков выразил сожаление, что трёхкратный победитель Игр лыжник Александр Большунов из-за санкций пропускает все главные международные старты.
23:40
Артиллерия ВС России массово накрывает позиции ВСУ на Запорожском направлении
Артиллерия 42-й мотострелковой дивизии массово накрывает позиции украинских военных на Запорожском направлении.
23:31
Форвард ХК «Спартак» Локтионов вернётся в состав команды в ближайших матчах
Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, когда нападающий Андрей Локтионов полностью восстановится от травмы и начнёт помогать команде в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
23:29
Воздушная тревога объявлена в четырёх областях Украины
Сирены воздушной тревоги работают в четырёх украинских областях.
23:26
Путин направил телеграмму подразделениям, участвовавшим во взятии Авдеевки
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму подразделениям, которые участвовали в освобождении Авдеевки в ДНР.
23:23
Президенты Египта и Франции заявили об опасности операции Израиля в Рафахе
Президенты Египта и Франции Абдель Фаттах ас-Сиси и Эммануэль Макрон заявили об опасности военной операции израильских войск в районе города Рафах на юге сектора Газа.
23:16
Экс-разведчик Риттер: США следует перестать поддерживать украинских нацистов
Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер высказал мнение, что американский президент Джо Байден должен перестать поддерживать украинских нацистов.
23:16
В Федерации кёрлинга России рассказали, когда начнут тестировать российские камни
Вице-президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Ольга Шашлова дала понять, что в стране скоро появятся камни от отечественных компаний.
23:09
Маргарита Симоньян поздравила дончан с освобождением Авдеевки
Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян поздравила дончан с освобождением Авдеевки.
23:08
Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки.
22:57
МО: данные о продвижении ВС России в Авдеевке специально не предавались огласке
В Министерстве обороны России заявили, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного взятия Авдеевки.
22:57
Каррера: Мозес не оправдал ожиданий «Спартака»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что полузащитник Виктор Мозес не смог по-настоящему влиться в состав красно-белых.
22:53
МО: только отдельным частям ВСУ удалось уйти из Авдеевки, бросив оружие
Минобороны России заявило, что лишь отдельным частям украинских войск удалось покинуть Авдеевку под огнём российской армии.
22:52
МО России: освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка
В Министерстве обороны России заявили, что освобождение Авдеевки российскими войсками позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.
22:50
Сотрудники МЧС локализовали пожар на складе в Кемерове
В МЧС России заявили, что спасатели локализовали возгорание на складе в Кемерове.
22:47
Минобороны России: ВСУ в боях за Авдеевку за сутки потеряли более 1500 военных
В Минобороны России заявили, что ВСУ в боях за Авдеевку за сутки потеряли более 1500 военнослужащих.
22:47
Шойгу доложил Путину о взятии под контроль Авдеевки в ДНР
Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск «Центр» населённого пункта Авдеевка в ДНР.
22:40
Взрыв произошёл в Днепропетровске
Взрыв произошёл в Днепропетровске на юго-востоке Украины.
22:35
Гол Родри спас «Манчестер Сити» от поражения в матче АПЛ с «Челси»
«Манчестер Сити» на своём поле сыграл вничью с «Челси» в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.
22:34
Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с Байденом
Владимир Зеленский рассказал, что во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности провёл разговор по телефону с американским президентом Джо Байденом.
22:27
Фермеры из ряда стран Европы приедут на акцию протеста к границе Украины
Фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции приедут на забастовку польских аграриев на границе с Украиной 18 февраля.
22:26
Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Сассуоло»
«Аталанта» опубликовала состав на матч 25-го тура чемпионата Италии по футболу с «Сассуоло».
22:20
Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Фатех»
«Аль-Наср» нанёс поражение «Аль-Фатеху» в матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
22:16
ЦПВС: авиация коалиции восемь раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии
Возглавляемая Соединёнными Штатами международная коалиция за сутки восемь раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полётами беспилотников в Сирии.
22:03
Водитель трактора в Белгородской области получил ранение в результате удара ВСУ
Украинские войска нанесли удар по окраине села Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области, пострадал водитель трактора, перед которым разорвался снаряд, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.