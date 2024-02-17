WSJ: Авдеевка — лишь начало проблем для ВСУ с учётом того, как им «помогают» США

Россия вернула себе инициативу в конфликте: взятие Авдеевки стало её крупнейшей победой после захвата Бахмута, пишет The Wall Street Journal. По словам украинских военных, битва за Авдеевку была «во много раз более адской» — и она показала, с какими трудностями ещё столкнутся войска Киева, если останутся без американской поддержки.

Взятие Россией Авдеевки после многомесячного штурма стало крупнейшей победой президента Владимира Путина с тех пор, как его войска захватили Бахмут в мае 2023 года, пишет The Wall Street Journal. Москва вернула себе инициативу в конфликте, поскольку Украина испытывает нехватку личного состава и военной техники после неудачного контрнаступления в прошлом году.

Контроль над городом приближает Россию к её стратегической цели — захвату всех восточных районов Донецкой и Луганской областей. Российские военные блогеры разместили изображение советского знамени Победы в Авдеевке — в том месте, где Владимир Зеленский сделал селфи во время визита в город в декабре.

Успехи России демонстрируют, с какими огромными трудностями столкнётся Киев в борьбе со своим более крупным соседом без дальнейшей поддержки со стороны США. «Конгресс ещё не принял законопроект о дополнениях, поэтому мы не смогли предоставить Украине артиллерийские снаряды, в которых она отчаянно нуждается», — прокомментировал ситуацию представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Украинские военные называют битву за Авдеевку «во много раз более адской», чем за Бахмут. За пределами города они признаются в усталости и падении боевого духа: «Все устали и не знают, что произойдёт в ближайшие несколько минут, не говоря уже о завтрашнем дне».

По словам украинских солдат, они испытывают острую нехватку боеприпасов: на каждые 10 артиллерийских снарядов, выпущенных Россией, Украина может ответить только одним. Другая серьёзная проблема — интенсивное использование Россией управляемых авиабомб, от которых у Украины практически нет защиты.

На этой неделе сенат США принял новый пакет помощи Украине на сумму около $60 млрд, преодолев возражения законодателей-республиканцев. Но законопроекту предстоит пройти ещё одно препятствие в палате представителей, возглавляемой правящей партией.