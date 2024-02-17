Шольц: мы поддерживаем Украину, но не позволим развязать войну между НАТО и Россией

Германия поддерживает Украину, потому что это также способствует её собственной безопасности, заявил Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung. «Однако мы не позволим развязать войну между НАТО и Россией», — добавил он. По словам канцлера Германии, на сегодняшний день цель ясна: надо сделать бундесвер и НАТО настолько сильными, «чтобы никто на нас не нападал».

«Мы поддерживаем Украину, потому что это также повышает нашу безопасность. В то же время мы не позволим развязать войну между НАТО и Россией», — заявил Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung. По его словам, Германия тесно координирует свои действия с союзниками, прежде всего с США, и подавляющее большинство немцев понимает, что в долгосрочной перспективе стране придётся тратить больше денег на оборону.

«Ясно одно: угроза, исходящая от России, для Европы реальна, и мы должны сделать из этого выводы», — уверен Шольц. Чтобы иметь достаточно боеприпасов и оружия для национальной обороны, Германии и Европе необходимо развивать оборонную промышленность. «Цель ясна: мы хотим сделать бундесвер и НАТО настолько сильными, насколько это возможно. Мы хотим быть настолько сильными, чтобы никто на нас не нападал».

Шольц также охарактеризовал себя как убеждённого сторонника НАТО и заявил, что альянс будет гарантировать Европе безопасность и в ближайшие десятилетия. Поэтому надо сделать всё возможное, чтобы трансатлантическое сотрудничество, которое защищало европейцев на протяжении 75 лет, оставалось стабильным. «И мы должны — совершенно независимо от выборов в США — значительно укрепить европейскую опору НАТО», — подчеркнул канцлер Германии.

Кроме того, он отметил, что дипломатические усилия в украинском конфликте предпринимаются уже давно и включают в себя переговоры с представителями всего мира, которые прошли в несколько раундов в Копенгагене, на Мальте и в Давосе. Однако простым призывом к переговорам проблему не решить. «Если переговоры означают, что Украина должна просто капитулировать, то они бессмысленны», — считает Шольц. По его мнению, Владимир Путин может прекратить войну в любой момент, отдав приказ о прекращении атак и выводе войск.