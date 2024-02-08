Шольц: победа России на Украине станет ударом для всего либерального миропорядка

Победа России в конфликте будет не только означать конец для Украины, но и нанесёт удар по всему либеральному мировому порядку. Более того, она кардинально изменит облик Европы, предостерегает Олаф Шольц в статье, опубликованной The Wall Street Journal. Он призывает продолжать поддерживать Киев и обещает сделать всё возможное, чтобы не допустить победы России, которая «поставит под угрозу свободу и процветание каждого из нас».

Победа России нанесёт серьёзный удар по либеральному мировому порядку и не только станет концом Украины как свободного, демократического и независимого государства, но и кардинально изменит облик Европы, предостерегает Олаф Шольц в статье для Wall Street Journal.

По мнению канцлера Германии, лидерство президента Байдена имеет решающее значение для обеспечения успешного и единого ответа на «агрессию» Владимира Путина, а Киев сейчас выдерживает натиск России во многом благодаря финансовой и гуманитарной поддержке Запада, а также поставкам оружия и боеприпасов на Украину.

«Мы должны сделать всё возможное, чтобы не допустить победы России, — пишет Шольц. — Если мы этого не сделаем, то вскоре мы можем проснуться в мире, который будет ещё более нестабильным, угрожающим и непредсказуемым, чем во времена холодной войны».

Он призывает продолжать оказывать поддержку Украине и действовать в едином с США стратегическом ключе. Нужно убедить граждан по обе стороны Атлантики в том, что победа России сделает мир гораздо более опасным, приведёт «к напряжению наших бюджетов и поставит под угрозу свободу и процветание каждого из нас». Также необходимо надёжное коллективное сдерживание и оборона НАТО.

Европейский союз и его государства-члены являются крупнейшим финансовым спонсором Украины, предоставившим более $91 млрд с начала конфликта, за ними следуют США и Германия. Военная поддержка Германии уступает только американской. С начала войны немецкое правительство выделило, закупило и поставило военное оборудование, включая танки, артиллерию и дорогостоящие системы ПВО, на сумму более $30 млрд — и это помимо невоенной поддержки со стороны Германии, включающей приём более миллиона украинских беженцев.

При этом Шольц выразил намерение противостоять любым попыткам «втянуть» НАТО в конфликт между Россией и Украиной. «Мы не считаем себя в состоянии войны с Россией и не стремимся к конфронтации с ней», — уверяет он в своей статье.