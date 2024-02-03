NYT: немцы готовятся к войне с Россией, но надеются, что это всего лишь сон

Немецкие власти делятся своей тревогой, что Россия может напасть на их страну, и призывают модернизировать систему обороны. Но как показывают опросы общественного мнения, простые немцы не хотят, чтобы Германия вовлекалась в международные кризисы, тем более военным образом, пишет The New York Times.

Министр обороны Германии Борис Писториус в своих последних интервью предупреждает немцев, что им стоит готовиться к десятилетиям конфронтации с Россией и что они должны быстро восстановить вооружённые силы страны на случай, если Владимир Путин решит напасть на Европу. По его словам, сейчас Россия полностью занята Украиной, но, если наступит перемирие, Путин может попробовать испытать единство НАТО, приводит его слова The New York Times.

Писториус не один среди немецких властей озвучивает свою тревогу, но общественность по-прежнему не верит, что Россия угрожает безопасности Германии и Европы. К тому же обеспокоенность немецких чиновников подпитывается опасениями, что в Штатах к власти снова может прийти Трамп, поэтому они обсуждают, сможет ли НАТО выжить без лидирующей роли США. В том числе звучат голоса, что лучшее, на что может надеяться Путин, — раскол НАТО.

В условиях, когда на Америку нельзя положиться, Россия ведёт себя агрессивно, а Китай — упрямо, когда война на Украине зашла в тупик, а конфликт в секторе Газа крайне непопулярен, немецкие чиновники начинают говорить о возникновении нового, сложного и тревожного мира, что будет иметь серьёзные последствия для европейской и трансатлантической безопасности. По их словам, если США перестанут финансировать Украину, Россия одержит победу, и тогда её следующая цель будет ближе к Берлину. Так, глава немецкой разведки Бруно Каль заявил: «Если Запад не продемонстрирует явную готовность защищаться, у Путина больше не будет причин не нападать на НАТО».

В Германии устоялось мнение, что если работать с Россией, а не против неё, то безопасность страны будет обеспечена, а также что партнёрские отношения с Китаем крайне важны, поскольку это рынок для немецких автомобилей и оборудования. Поэтому даже канцлер Шольц неохотно говорит о конфронтации с Россией или Китаем. Он старается одновременно и заботиться об отношениях с США, и не слишком сильно давить на Россию. В качестве подтверждения своих слов автор статьи напоминает, что Германия отказывается предоставить Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus.

Опросы показывают, что немцы хотят, чтобы их армия была более боеспособна, но только 38% опрошенных заявили, что хотят, чтобы Германия была сильнее вовлечена в международные кризисы, и это самый низкий показатель за всё время. Из этой группы 76% заявили, что действовать нужно прежде всего дипломатией, а 71% были против того, чтобы Германия играла роль военного лидера в Европе.

При этом оппозиция критикует Шольца за то, что он теряет историческую возможность возглавить создание общей европейской обороны, чтобы гораздо меньше зависеть от американской военной и ядерной системы сдерживания. Но Шольц явно чувствует себя комфортнее, полагаясь на Вашингтон, и говорят, что он не доверяет президенту Франции Эммануэлю Макрону, который выступает за европейскую «стратегическую автономию».

Амбициям Шольца также мешает его всё более слабая экономика. В прошлом году она сократилась на 0,3%. Проблему усугубили война на Украине и экономические проблемы Китая, которые сильно ударили по автомобильному и производственному секторам.

Хотя немцы и осознали, что в современном мире жёсткая сила имеет большое значение, они всё же надеются, что всё это лишь плохой сон и Германия скоро проснётся в прежнем мире, пишет The New York Times.