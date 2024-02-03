NYT: немцы готовятся к войне с Россией, но надеются, что это всего лишь сон
В МЧС России сообщили, что из-под завалов пекарни в Лисичанске, разрушенной в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, извлечены тела пяти погибших.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе определился со своим будущим.
Голкипер Кепа Аррисабалага вернётся из мадридского «Реала» в лондонский «Челси» в конце сезона-2023/24.
Главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не приняли решение по поставкам вооружения Украине.
В МЧС России сообщили, что на месте обрушения пекарни в Лисичанске, разрушенной в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, проводятся поисково-спасательные работы.
Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, сообщил о возвращении своего клиента в расположение команды.
Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Вооружённых сил России Николай Никонов спрятался на чердаке дома в селе Попасном, которое заняла украинская армия, и помог российским военным отбить населённый пункт.
Сильный взрыв из-за бомбёжки Израиля произошёл на северо-востоке города Хан-Юнис в секторе Газа.
Число пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске в Луганской Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины возросло до восьми.
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал турнира категории WTA 500 в Линце (Австрия).
В прошлом году КНДР экспортировала в Китай более 1,5 тыс. т накладных ресниц, париков и бород на сумму в размере около $167 млн, пишет агентство Reuters со ссылкой на представителей индустрии красоты, а также данные таможни обеих стран.
Полузащитник Вендел не приехал на второй сбор «Зенита», который начался 1 февраля в Дохе (Катар).
Запад планирует выпуск долговых обязательств для Украины, используя активы России в качестве поддержки для погашения долга.
В Германии зафиксировано резкое увеличение числа бездомных из-за наплыва украинских беженцев, пишет издание Bild.
«Краснодар» одержал победу над московской «Родиной» в рамках товарищеского матча.
Российский легкоатлет Сергей Шубенков отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года.
Корреспондент RT показал кадры с места обстрела пекарни в Лисичанске в Луганской Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины.
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке после нанесения США ударов по Ираку и Сирии.
Два человека погибли, ещё шесть находятся в больнице в результате обстрела пекарни в Лисичанске в Луганской Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины.
Заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за ударов Соединённых Штатов по Ираку и Сирии.
Олимпийский чемпион Валерий Каменский считает, что руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может помочь российским хоккеистам выступить на Олимпийских играх.
В военной комендатуре Луганской Народной Республики заявили, что под завалами пекарни в городе Лисичанске, которая была разрушена в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, могут находиться около 40 человек.
Китай успешно вывел на орбиту первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом (ИИ), информирует телеканал GGTN.
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заняла второе место на международных соревнованиях по лёгкой атлетике «Русская зима» в Москве.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым одобрил дополнительные меры, направленные на поддержку инвесторов в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.
Иракские шиитские вооружённые группировки в составе «Исламского сопротивления» нанесли удар по военной базе США «Харраб аль-Джейр» в провинции Эль-Хасеке на территории Сирии.
Сотрудники правоохранительных органов американского города Белвью обнаружили в гараже у местного жителя ракету класса «воздух — воздух», предназначенную для доставки ядерной боеголовки мощностью 1,5 килотонны.
Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон высказался о своём грядущем переходе из Mercedes в Ferrari.
Три человека получили ранения, ещё несколько десятков мирных жителей могут оставаться под завалами в результате обстрела пекарни в Лисичанске.
В Кривом Роге Днепропетровской области произошёл взрыв.
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отказалась комментировать допинг-дело российской фигуристки Камилы Валиевой.
Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани объявил в стране всеобщий траур по жертвам авиаударов США на западе Ирака.
Волгоградский НПЗ продолжает свою работу в штатном режиме, заявили в компании «ЛУКОЙЛ».
Кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян предупредил, что чипсы и копчёные колбасные изделия являются самой вредной едой.
Защитник французской «Ниццы» Юсеф Аталь входит в сферу интересов российских и турецких клубов.
Соединённые Штаты уничтожили четыре БПЛА хуситов из движения «Ансар Аллах» на территории Йемена.
Депутат Государственной думы России Алексей Чепа подчеркнул, что планы киевского режима отодвинуть «демилитаризованную зону до Москвы или Санкт-Петербурга» нереально реализовать.
«Ак Барс» одержал победу над «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Российский актёр театра и кино Дмитрий Овчинников, известный по ролям в сериалах «Универ» и «Склифосовский», скончался в возрасте 50 лет.
Белорус Матвей Волков стал победителем международных соревнований по лёгкой атлетике «Русская зима» в Москве.
В Северной Осетии возбудили уголовное дело из-за осквернения могил участников спецоперации во Владикавказе.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что киевский режим имитирует хоть какую-то деятельность, чтобы отчитаться перед своими западными спонсорами.
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о выступлении Вероники Степановой в спринте на этапе Кубка России в Тюмени.
Соединённые Штаты предали Украину, сократив поставки оружия и боеприпасов для украинских вооружённых сил, заявил в статье для издания Forbes обозреватель Дэвид Экс.
Игроки мадридского «Реала» становятся увереннее в том, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе перейдёт в клуб.
Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и глава МИД Мальты Ян Борг встретился в Киеве с Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Европейский союз и Североатлантический альянс должны быть ликвидированы, чтобы остановить «бросок к катастрофе».
Бывший нападающий «Расинга» Дмитрий Радченко высказался о ситуации касательно продления контракта с нападающим «Зенита» Матео Кассьеррой.
Вице-президент Казахстанской федерации футбола Рохус Шох прокомментировал информацию о матче национальной команды со сборной России.
Сборная Ирана одержала победу над командой Японии в матче 1/4 финала Кубка Азии по футболу 2023 года.