Spiegel: Экс-глава немецкой спецслужбы обвинён в правом радикализме, но сам он считает, что его преследуют за критику Шольца

Задачей Ведомства охраны конституции является наблюдение за экстремистами, и из справки, предоставленной после юридического запроса, стало известно, что теперь в экстремизме она подозревает своего бывшего главу — Ханс-Георга Маасена. Сам Маасен считает обвинения надуманными. Der Spiegel сообщает, что бывший чиновник и политик считает, что его преследуют по политическим мотивам: за критику миграционной политики Олафа Шольца и создание новой правой партии из отколовшегося от ХДС Союза ценностей.

Ханс-Георг Маасен с 2012-го по 2018 год возглавлял Ведомство охраны конституции, в задачи ведомства входит наблюдения и борьба с политическим экстремизмом, движениями, представляющими угрозу правовому порядку в Германии. Теперь же сам Маасен оказался под наблюдением своего бывшего ведомства: «Ханс-Георг Маассен наблюдается как персона из сферы правого экстремизма», — сообщает журнал Der Spiegel.

О том, что Маасен находится под надзором Ведомства охраны конституции, стало известно после того, как он сам опубликовал 20-страничный документ, который ему был предоставлен самой спецслужбой через юридический запрос с участием адвокатов. Из документа следует, что ведомство собирает публичные высказывания Маасена и публикации о нём. Политику вменяют антисемитизм, распространение теорий заговора, разжигание ненависти против мигрантов.

Der Spiegel разбирает несколько публикаций, упомянутых в справке Ведомства охраны конституции. Например, в статье 2021 года Ханс-Георг Маасен совместно с ещё одним автором писал о «социалистических и глобалистских силах», которые якобы «стремятся установить новый тоталитаризм». Научные сотрудники Ведомства охраны конституции оценили этот текст как «использующий антисемитские коды и шифры».

Как вызывающая обеспокоенность спецслужбы упомянута также статья за авторством Маасена в швейцарском журнале Die Weltwoche. В ней Маасен обвиняет канцлера Олафа Шольца и министра внутренних дел Нэнси Фезер в том, что они «стремятся своей политикой по беженцам и мигрантам к распаду немецкого общества, чтобы на его обломках построить неосоциалистическую систему общества», — передаёт содержание статьи Маасена Der Spiegel.

Ведомство охраны конституции фиксирует, что Ханс-Георг Маасен часто выступает в объединениях, которые рассматриваются спецслужбой как имеющие «подтверждённые правоэкстремистские стремления», например, упоминается лекция, осенью 2023 года прочитанная в Любеке перед Обществом государственной и экономической политики.

В справке, предоставленной ведомством, указывается, что основанием для сбора информации и наблюдения является «третий параграф, первый абзац Закона о защите конституции федерации», который устанавливает, что органам конституционной защиты разрешено собирать информацию «об усилиях, направленных против свободного, демократического основного строя». Дополнительные комментарии журналу Der Spiegel ведомство давать отказалось.

Сам Маасен обвинил главу МВД Германии Нэнси Фезер в том, что она «злоупотребляет защитой конституции для борьбы с политическими оппонентами». В социальной сети Х Маасен пишет, что «федеральное правительство испытывает страх» перед ним и отколовшейся от ХДС партии «Союз ценностей», которая сейчас находится в процессе формирования. По мнению Маасена, в отчёте нет ни одного доказательства, достаточного для помещения его под наблюдение в качестве правого экстремиста.