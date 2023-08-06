Bild: конфликт на Украине должен побудить правительство Германии «снять намордник и цепи» с немецкой разведки

Немецким спецслужбам необходимо дать новые полномочия и освободить от излишнего гражданского контроля, считают Август Ханнинг и Герхард Шиндлер, возглавлявшие Федеральную службу разведки Германии с 1998-го до 2005-го, и с 2011-го до 2016 года соответственно. Этого требует провозглашённая Олафом Шольцем на фоне конфликта на Украине «смена эпох» в оборонной политике. В своей статье журналу Bild разведчики призывают немцев доверять спецслужбам и повернуть вспять их «вырождение в беззубых сторожевых псов с намордниками и железными цепями».

После начала конфликта на Украине канцлер Германии Олаф Шольц объявил о «смене эпох» в области оборонной политики, выразившейся в «возвращении классической войны» в повестку дня. Переосмысление роли военных в Германии должно́ также коснуться и разведки Германии – BND, указывают Август Ханнинг и Герхард Шиндлер, бывшие главы Федеральной службы разведки ФРГ, в гостевой статье журнала Bild.

В Bild высокопоставленные разведчики констатируют, что произошло немыслимое и «Германия участвует в войне на европейской земле, поставляя оружие для поддержки одной из сторон конфликта», это значит, Германия «больше не находится «в окружении друзей» и должна готовиться к конфликтам в соседнем регионе». Центральную роль в новой ситуации должна играть меняющаяся разведка, для этого её надо «переизобрести».

Ханнинг и Шиндлер считают, что в настоящее время немецкая спецслужба находится под излишним гражданским контролем, при этом «чрезмерная контрольная бюрократия — сестра неэффективности», указывают они. В статье они пишут, что такая ситуация сложилась из-за немецкого недоверия к спецслужбам. «Политики и суды больше не должны порочить спецслужбы как угрозу правам граждан Германии», — указывают разведчики в публикации Bild, вместо этого «разведывательные службы нужно воспринимать и рассматривать как неотъемлемую часть нашей архитектуры безопасности». Это, по их мнению, означало бы возвращение к нормальности, которая присутствует в других западных странах — союзниках Германии.

Новый подход к организации разведки означает и решение проблем с техническим оснащением. Сейчас каждая немецкая спецслужба пытается решить проблему с техникой самостоятельно, что нерационально, «учитывая скудные материальные и человеческие ресурсы» немецкого правительства. Более того, техническое отставание усиливается с годами. «Из-за прогрессивного шифрования контента важная информация остаётся недоступной для органов безопасности», — сокрушаются Ханнинг и Шиндлер и делают вывод, что только «объединение технических возможностей германских спецслужб — единственный выход из этой инновационной ловушки».



Для решения вопроса технической обеспеченности немцам следовало бы взять пример с американской АНБ и британского Центра правительственной связи (GCHQ) и создать отдельное ведомство по техническому наблюдению. Это также означало бы «новые правовые основания для прослушивания», которые ориентировались бы на существующие практики западных разведок. Это необходимо для того, чтобы немецкая разведка могла работать на одном уровне со своими западными коллегами и могла самостоятельно обеспечить борьбу с террором и защиту своих солдат.

Тесная связь и общие задачи с Министерством обороны делают осмысленным передачу BND в подчинение Министерству обороны, а не ведомству федерального канцлера, указывают Ханнинг и Шиндлер в статье Bild. Кроме того, политики должны чётко озвучить свои ожидания к спецслужбам, а последние, в свою очередь, назвать необходимые для этого меры. При этом речь не обязательно должна идти об увеличении финансирования или количества работающего персонала. Спецслужбы, по мнению Ханнинга и Шиндлера, должны потребовать увеличения полномочий. «Спецслужбы не должны ещё больше вырождаться в беззубых сторожевых псов с намордниками и железными цепями».

Отставные разведчики указывают, что тот, кто хочет иметь эффективную спецслужбу, должен политически поощрять вербовку информантов. Но «немецкая практика движется в другом направлении, старается избегать рисков, насколько это возможно». «Хотя это может быть полезно для политической совести, это приводит к значительному дефициту информации и, таким образом, ставит под угрозу нашу внутреннюю безопасность и безопасность наших солдат за границей», — заключают они в своей статье Bild.