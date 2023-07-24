N-TV: немецкий политик раскритиковала службу разведки за неосведомлённость

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала спецслужбы Германии за недостаточную эффективность в кризисных ситуациях, сообщает немецкий телеканал N-TV. По её словам, служба разведки ничего не знала о ряде крупных событий, таких, как приход талибов к власти в Афганистане в 2021 году или начало российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года.

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн считает, что эффективность работы немецких спецслужб в кризисных ситуациях уже недостаточна, сообщает немецкий телеканал N-TV. «Очевидно, что требуется больше сотрудников, но им также следует дать зелёный свет на активность ближе к месту действия», — заявила политик СвДП в Берлине.

«Мы также основываемся на знаниях дружественных служб. Из этого мы черпаем информацию и получаем представление о ситуации. Может ли быть так, что другие страны смотрят гораздо внимательнее и оперативнее?» — недоумевает Штрак-Циммерманн. После восстания главы группы «Вагнер» в России критика в адрес Федеральной разведывательной службы Германии (BND) стала звучать ещё громче. Канцлер Олаф Шольц дал понять, что служба внешней разведки Германии была удивлена этим событием.

Штрак-Циммерманн видит тут проблему на протяжении нескольких лет. В качестве примера она указала на приход к власти талибов в Гиндукуше в 2021 году. «Талибы, Афганистан. Мы не получали никакой информации по этому поводу», — подчеркнула она. Так же было и с началом военной спецоперации России на Украине 24 февраля 2022 года. «До этого дня мы были информированы о том, что российская армия также накапливает материально-технические запасы и запасы крови, но не более того», — напомнила Штрак-Циммерманн.

Оценивая ситуацию в западноафриканской стране Мали, где бундесвер выполняет миссию «голубых касок», она отметила, что можно было ожидать более подробной информации о том, насколько переходное правительство страны желает полного прекращения мандата ООН. Конечно, не всё можно предсказать, но в Мали необходимо было присмотреться к ситуации повнимательнее.

В том же ключе она рассматривает и ситуацию с восстанием группы «Вагнер» в России: «Очевидно, это также стало полной неожиданностью для разведки. Теперь это четыре значительных события в быстрой последовательности, которые не были прояснены заранее или просто не были классифицированы должным образом».

Также политик свободных демократов считает, что в аппарате спецслужб существует и «ментальная структурная проблема». Причина может заключаться в том, что после окончания холодной войны Германия просто игнорировала определённые угрозы. До этого в старой Федеративной Республике существовал реалистичный сценарий опасности и сильная секретная служба. Штрак-Циммерманн напомнила: «Даже при канцлере Вилли Брандте, лауреате Нобелевской премии мира, Германия вкладывала в оборону 3,5% своего валового внутреннего продукта».

Три недели назад бывший глава BND Герхард Шиндлер обвинил политиков в том, что в последние годы они слишком сильно сократили возможности Федеральной разведывательной службы. «Тот, кто ставит на пути BND один юридический валун за другим, не должен удивляться тому, что это сказывается на эффективности её работы по сбору информации», — заявил 70-летний экс-руководитель немецкой разведки. Он также добавил: «Мутация действующей разведывательной службы в административный орган, занимающийся собой, спровоцирована политическими кругами. Изменения в законодательстве, произошедшие за последние несколько лет, привели именно к этому».