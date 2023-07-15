NBC: парламент США всерьёз рассмотрит утверждения о том, что страна располагает обломками НЛО

Бывший американский разведчик утверждает, что у США есть обломки корабля пришельцев, сообщает NBC. Сам он их не видел, но тем не менее шумихи вокруг его показаний оказалось достаточно, чтобы лидер правящих демократов в конгрессе предложил законопроект, обязывающий правительственные агентства США рассмотреть возможность рассекретить информацию об НЛО.

Это знакомая история про НЛО, но на этот раз с совсем неожиданным поворотом. Конгресс внимательно рассмотрит необычные заявления о том, что США собрали обломки инопланетного корабля.

ДЭВИД ГРАШ, бывший разведчик: Когда вы собираете обломки того, что приземлилось либо разбилось, иногда вы сталкиваетесь с мёртвыми пилотами. Хотите верьте, хотите — нет, хотя это звучит как фантастика, но это правда.

Об этом стране сообщил бывший высокопоставленный офицер разведки Дэвид Граш. Он разоблачает правительственное сокрытие, продолжающееся уже более полувека, хотя и признаёт, что сам не видел никаких тел инопланетян.

Всей шумихи об НЛО оказалось достаточно, чтобы побудить лидера сенатского большинства Чака Шумера предложить новый закон. Согласно нему спецслужбам будет дано 300 дней, чтобы найти какие-либо записи и передать их в контрольный совет и рассекретить их.

МАРКО РУБИО, сенатор: Либо они говорят правду, и это, очевидно, будет самой большой новостью в истории человечества, либо у нас на действительно важных постах в правительстве есть сумасшедшие.



ГАДИ ШВАРЦ, журналист NBC: В настоящее время Пентагон опровергает утверждения, которые вы слышали, а Граш отклонил нашу просьбу интервью, заявив, что он не будет говорить, пока не даст показания перед конгрессом, что, возможно, произойдёт в течение месяца. Это очень странная история, но она, похоже, ведёт к Капитолийскому холму.



Дата выхода в эфир 15 июля 2023 года.