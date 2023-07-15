NBC: парламент США всерьёз рассмотрит утверждения о том, что страна располагает обломками НЛО
Это знакомая история про НЛО, но на этот раз с совсем неожиданным поворотом. Конгресс внимательно рассмотрит необычные заявления о том, что США собрали обломки инопланетного корабля.
ДЭВИД ГРАШ, бывший разведчик: Когда вы собираете обломки того, что приземлилось либо разбилось, иногда вы сталкиваетесь с мёртвыми пилотами. Хотите верьте, хотите — нет, хотя это звучит как фантастика, но это правда.
ГАДИ ШВАРЦ, журналист NBC: В настоящее время Пентагон опровергает утверждения, которые вы слышали, а Граш отклонил нашу просьбу интервью, заявив, что он не будет говорить, пока не даст показания перед конгрессом, что, возможно, произойдёт в течение месяца. Это очень странная история, но она, похоже, ведёт к Капитолийскому холму.
Дата выхода в эфир 15 июля 2023 года.
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