Newsweek: «произведёт революцию в энергетике и транспорте» — Вашингтон призвали обнародовать секретные исследования НЛО

Экс-заместитель помощника главы Пентагона по разведке Кристофер Меллон сообщил, что американские власти изучают объект внеземного происхождения, и предложил им раскрыть эту информацию. По его словам, публикация этих данных поможет совершить научный прорыв и разработать «средство сдерживания» на случай потенциального инопланетного вторжения, пишет Newsweek.

Встречи с неопознанными летающими объектами с давних пор вызывают интерес миллиардов людей по всему миру. Хотя эти наблюдения часто легко объяснить — иногда это космические объекты, такие как метеоры или военная техника, — они заставляют задуматься о возможном существовании внеземной жизни, пишет Newsweek.

В последние годы подобные явления вновь привлекли внимание публики, и многие, включая членов конгресса, требуют от правительства США большей прозрачности по этому вопросу. Среди них — бывший заместитель помощника главы Пентагона по разведке, специализирующийся на НЛО, Кристофер Меллон.

На днях он опубликовал статью, в которой со ссылкой на четырёх сотрудников Агентства по всеобъемлющему изучению аномалий (AARO) сообщил, что американские власти занимаются секретным «проектом обратного проектирования». По его информации, это исследование «включает анализ и использование материалов, извлечённых из судна внеземного происхождения».

Меллон призвал Вашингтон обнародовать информацию об этой программе и привёл в защиту своей позиции несколько доводов. По его словам, у американцев «есть право знать правду» о подобных проектах, и люди «смогут справиться» с любыми данными об изучении корабля пришельцев.

Меллон убеждён, что обнародование проекта способствует развитию науки. «Если мы восстановили внеземные технологии, то к их оценке необходимо привлечь наши лучшие и самые талантливые умы. Если предположить, что технология двигателей НЛО отличается от всего, что известно публике, успешная программа обратного проектирования может привести к революции в энергетике, транспорте и технологии производства материалов», — отметил экс-чиновник.

«Возможно, нам удастся ускорить переход на чистую и дешёвую энергию. Вероятно, мы даже сможем разработать сверхпроводящие материалы и технологии по созданию двигателей, которые показывают в голливудских фильмах», — добавил он. Вдобавок раскрытие такой информации может помочь мировым лидерам «разработать эффективное средство сдерживания» против потенциальной атаки. Впрочем, никаких свидетельств «агрессии» со стороны инопланетян не существует, признал эксперт.

В апреле на заседании сената американские военные рассекретили ранее не виденные видеоролики с НЛО. В одном из них, снятом беспилотником в прошлом году, был показан «таинственный шар», летящий над Ближним Востоком. В другом демонстрировался неопознанный объект в Южной Азии. Однако AARO заявило, что первый объект не проявлял «аномального» поведения, а второй, вероятно, был коммерческим самолётом, напоминает Newseek.