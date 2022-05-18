NBC: слушания по НЛО в конгрессе США оставили больше вопросов, чем ответов

В конгрессе США прошли слушания, на которых Пентагон представил видеозаписи с «неопознанными явлениями в воздухе», однако не смог предоставить каких-либо объяснений о природе этих явлений, сообщает NBC. В некоторых случаях эксперты предположили, что странные объекты являются дронами, созданными руками человека, однако другие свидетельства требуют более тщательного изучения.

Сегодня членам конгресса показали новое видео с НЛО, однако оно вызвало больше вопросов, чем ответов.

СКОТТ БРЕЙ, заместитель директора разведки ВМС США: У меня нет объяснений, что собой представляет этот конкретный объект.

На нескольких кадрах видеозаписи, которую сделал пилот истребителя на свой мобильный телефон, виден металлический объект.

АНДРЕ КАРСОН, член комитета по разведке палаты представителей: Неопознанные явления в воздухе остаются необъяснимыми, но они существуют. Их необходимо изучить и ограничить большое число опасностей, которые они представляют.

Во время слушаний в конгрессе сотрудники Пентагона продемонстрировали видео, чтобы показать, как сложно определить, чем же на самом деле являются эти объекты. В прошлом году в опубликованном докладе Пентагон сообщил о расследовании более 140 случаев того, что в ведомстве называют «неопознанными явлениями в воздухе».

ПИЛОТ: Чувак, взгляни на эту штуку!

Сегодня Пентагон заявил, что по крайней мере для 18 случаев у них имеются данные сенсорных датчиков, которые демонстрируют, что эти объекты ведут себя необъяснимым образом. Также ведомство опубликовало видео других случаев, на которых, скорее всего, видны созданные руками человека дроны, которые словно роятся вокруг кораблей ВМС во время серии происшествий, в которых эти объекты, похоже, падали в воду.

ЧЛЕНЫ КОНГРЕССА: Что это было? Брызги! Брызги!

РАДЖА КРИШНАМУРТИ, член комитета по разведке палаты представителей: Есть ли у нас какие-нибудь датчики под водой, чтобы выявлять неопознанные явления в воздухе под водой?

ЧЛЕН КОНГРЕССА: Я думаю, что об этом лучше поговорить на закрытом заседании.

Затем члены комитета по разведке провели брифинг за закрытыми дверями, в то время как другие представители конгресса поделились своим недовольством из-за вопросов без ответа.

ТИМ БЁРЧЕТТ, член палаты представителей от Теннесси: Я не боюсь, что американская общественность узнает, что у нас есть. И я уж точно хотел бы, чтобы они это увидели.

ГАДИ ШВАРЦ, корреспондент NBC News: Тем временем комитет (по разведке. — ИноТВ) надеется, что чем больше пройдёт слушаний в конгрессе, тем больше откликнется военнослужащих. Кажется, общество уже избавляется от предрассудков: Пентагон заявил, что только за прошлый год получил сотни новых свидетельств (наблюдения НЛО. — ИноТВ).