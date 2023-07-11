Times: бывший глава французской разведки признал свержение Каддафи «катастрофической ошибкой»

Операция по свержению Муаммара Каддафи была политически не продумана, аморальна по своей сути и имела «катастрофические» последствия, признает в своей книге бывший начальник французской разведки в Ливии Жан-Франсуа Люлье. Отставной разведчик отмечает, что в то время, когда ливийский лидер протягивал руку Западу, вместо того, чтобы её пожать, страну «обезглавили», пишет Times.

Вдохновлённая Францией c Великобританией кампания по свержению полковника Каддафи в 2011 году была катастрофической ошибкой, пишет издание Times со ссылкой на слова тогдашнего сотрудника французской разведки. Запутанную внутреннюю историю секретных операций по свержению ливийского лидера рассказал начальник французской разведки в Ливии в отставке Жан-Франсуа Люлье в своей книге, которая разозлила многих коллег из Генерального управления внешней безопасности (DGSE), где он проработал 27 лет.

Вышедший на пенсию в 2014 году 69-летний подполковник раскрыл недостатки ведомства, тем самым поставив бывших коллег в неловкое положение, отмечает Times. В книге под названием «Человек из Триполи: мемуары секретного агента» и выступлениях в СМИ Люлье описывает выполнение того, что он называет «непостижимым решением» президента Франции Николя Саркози о поддержке мятежников против Каддафи после того, как он наладил с ним отношения.

В эфире телеканала France 2 Люлье заявил, что «блестяще» проведённая военная операция была политически не продумана, аморальна по совей сути и имела «катастрофические» последствия, поскольку в то время, когда Каддафи протягивал руку Западу, вместо того, чтобы её пожать, страну «обезглавили».

«Мы ликвидировали Каддафи и разрушили его страну, не задумываясь о том, что это — бастион против исламистского терроризма», — пояснил Люлье. Бывший сотрудник спецслужб не стал комментировать обвинения, которые привели к тому, что в мае Саркози предстал перед судом по обвинению в получении финансирования своей избирательной кампании от Каддафи в 2007 году. Однако он рассказывает о своих тесных отношениях с ближайшим окружением Каддафи, которые утверждают, что передали Саркози миллионы, пишет Times.

В своих мемуарах Люлье указывает, что с повстанцами в Ливии работали как французская спецслужба DGSE, так и британская SAS. Операция союзников, в ходе которой французы и британцы бомбили силы Каддафи и вооружённых повстанцев, была проведена после того, как Саркози убедил Дэвида Кэмерона присоединиться к ней. Кроме того, автор книги подверг критике работу своего бывшего ведомства, которое по его мнению, чрезмерно «раздуто» по причине массовой вербовки гражданских лиц. Люлье утверждает, что DGSE утратила свои военные ценности, такие как долг службе, доверие и инициативу, резюмирует Times.