Euronews: спустя 10 лет после убийства Каддафи в Ливии так и не настал мир

Хотя после убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи прошло уже десять лет, в стране до сих пор нет стабильности. За эти годы ВВП страны в расчёте на душу населения сократился более чем в два раза, инфраструктура почти полностью разрушена. Из-за затянувшегося вооружённого конфликта Ливия стала основным перевалочным пунктом для беженцев, стремящихся попасть в Европу, передаёт Euronews.

Ливийский лидер Муаммар Каддафи был убит ровно десять лет назад. С того момента Ливия перестала быть единым государством: в результате противостояния между силами на западе и востоке сложилась система двоевластия.



В начале года стороны конфликта договорились под эгидой ООН о прекращении огня и проведении всеобщих выборов, которые должны состояться 24 декабря. Говорят жители Триполи:



ПРОХОЖИЙ: За время после смерти Каддафи страна прошла через несколько этапов. Сначала ситуация была хорошей — но затем начала постепенно ухудшаться, так и продолжается...



ДРУГОЙ ПРОХОЖИЙ: Десять лет спустя мы живём в состоянии конфликта из-за провалов в урегулировании кризиса.



ВВП страны в расчёте на душу населения сократился более чем в два раза, инфраструктура разрушена. Из-за долгого периода двоевластия Ливия стала основным перевалочным пунктом для беженцев из Африки, стремящихся попасть в Европу.



АХМЕД АЛЬ-РАШРАШ, политический аналитик: Мы надеемся, что выборы 24 декабря приведут к лучшей жизни, политической стабильности и безопасности, а также станут основанием для мирного перехода к правовому государству.



Свержению режима Каддафи способствовало вмешательство иностранных военных сил, санкционированное Совбезом ООН. А спустя десять лет одним из кандидатов в президенты Ливии может стать сын Каддафи Саиф аль-Ислам.



Дата выхода в эфир 20 октября 2021 года.