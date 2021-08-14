Bloomberg: вместо примирения выборы в Ливии могут привести к новой войне

Россия хотела бы, чтобы на выборах в Ливии победил сын свергнутого лидера Саиф аль-Ислам Каддафи, но с этим не согласны другие державы, имеющие влияние в регионе, пишет Bloomberg. Поэтому в случае победы Каддафи его противники могут снова развязать гражданскую войну.

Выборы президента в Ливии в этом году должны были стать ключом к тому, чтобы эта богатая нефтью страна Северной Африки вернулась к стабильности после многих лет гражданской войны, пишет Bloomberg. Но вместо этого они грозят, наоборот, способствовать ещё большему хаосу, поскольку внешние силы пытаются протолкнуть своих кандидатов. И автор статьи винит в этом Россию, которая, вопреки мнению США, Европы и Турции хочет видеть во главе Ливии Саифа аль-Ислама Каддафи, сына свергнутого лидера.

Как считают источники издания, Россия пытается убедить генерала Халифу Хафтара поддержать Саифа аль-Ислама, хотя когда-то они враждовали. Такая комбинация была бы беспроигрышной на выборах, но другие эксперты отмечают, что и сам Халифа был бы не против баллотироваться, хотя пока в его штабе не подтверждают эту информацию, говорят, что ещё не решили, что неизвестно, по каким принципам будет проводиться голосование и никто ещё не заявлял о своих намерениях.

В Ливии сходятся не только политические интересы, но и нефтяные. У неё крупнейшие запасы углеводородов в регионе, но на нефтяной сфере сказалась гражданская война, и страна до сих пор не может выйти на довоенный уровень добычи. Так, в июле этого года там добывали 1,17 млн баррелей в день, а до революции в 2011 году — 1,6 млн. У главных европейских энергетических компаний есть свои интересы в Ливии.

Но для Путина это ещё и личный вопрос, считает автор статьи. По его оценке, российский президент был шокирован убийством Каддафи, чувствует свою ответственность за его сына. Если Саиф придёт к власти, то престиж Путина в регионе вырастет ещё больше. И даже на фоне поддержки лидеров Белоруссии и Венесуэлы возвращение Каддафи станет для Путина самым смелым поступком, отмечают эксперты. «Это будет означать, что Россия способна разбить в пух и прах всё, что сделал Запад», — приводит автор слова одного из них.

Россия уверена, что Египет и Италия этот план поддержат. ОАЭ и Франция будут против. Остальным придётся сотрудничать с Москвой. Она нацелена на стабилизацию Ливии, хочет видеть там сильное правительство. Как отмечают российские эксперты, Каддафи в своё время был способен держать страну и не допускать хаоса и гражданской войны.

При этом сам Саиф обвиняется Международным уголовным судом в военных преступлениях, долгое время он скрывался от общественности. Теоретически предвыборные правила могут запретить ему баллотироваться или прибавить проблем Хафтару, поскольку у него двойное гражданство — США и Ливии.

По данным за февраль этого года, за Каддафи проголосовали бы 26% ливийцев, за Хафтара — 15%, но победил бы, по опросам, временно исполняющий обязанности премьер-министра Абдул-Хамид Дбейба, который набрал 30%.

У России, пишет автор статьи, ссылаясь на экспертов, есть рычаги давления на Хафтара, но настаивать на том, чтобы он принял Саифа, было бы ошибкой. Есть мнение, что его избрание приведёт к росту интенсивности столкновений в Ливии. «Он победит с небольшим перевесом, и революционные группировки тут же начнут войну», — предрекают опрошенные Bloomberg эксперты.