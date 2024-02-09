AP: Шольц поехал к Байдену, чтобы найти выход из украинского тупика

Канцлер Германии отправился на встречу с президентом Джо Байденом на фоне растущего беспокойства европейцев в связи с тупиковой ситуацией, в которой оказалась дальнейшая помощь Украине со стороны США, сообщает The Associated Press. Шольц подчёркивает важность американских дебатов для Европы, потому что победа России на Украине поставит под угрозу весь Запад и его союзников.
Президент США Джо Байден принимает у себя канцлера Германии Олафа Шольца, в то время как в Европе растёт беспокойство по поводу способности Белого дома выйти из тупика в конгрессе, блокирующем новую помощь для Украины, пишет The Associated Press. Шольц прибыл в Вашингтон, чтобы укрепить аргументы, которые сам Байден приводит уже несколько месяцев: победа России на Украине поставит под угрозу Запад и его союзников.
Канцлер Германии подчёркивает важность дебатов для Европы и других стран, поскольку республиканцы в палате представителей заблокировали новое финансирование со стороны США. Тупиковая ситуация привела к тому, что США прекратили поставки оружия Киеву в решающий момент почти двухлетнего конфликта, оставив украинских солдат без достаточного количества боеприпасов и ракет. Республиканцы утверждают, что США не могут позволить себе продолжать вливать миллиарды долларов налогоплательщиков в военные действия на Украине и что Европа должна сделать больше для Киева.
Эксперты полагают, что Шольц будет ждать от Байдена ответа на свой план Б, если конгресс продолжит спорить по поводу финансирования Украины. Потому что, если на самом деле никаких дополнительных средств от США не предвидится, возникает вопрос: какие инструменты есть в распоряжении администрации Белого дома.
Американские чиновники также обеспокоены тем, что тупиковая ситуация с финансированием формирует стратегию Москвы. Они отмечают резкое увеличение числа ударов по оборонно-промышленной базе Украины, которые, похоже, направлены на то, чтобы подорвать способность Украины производить боеприпасы, необходимые для самообороны.
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