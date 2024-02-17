Business Insider Оригинал

Business Insider: интенсивные артиллерийские обстрелы создают проблемы для Киева

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Активное использование артиллерии создаёт для ВСУ больше проблем, чем нехватка боеприпасов, пишет Business Insider со ссылкой на доклад генинспектора США. Увеличение срока эксплуатации оружия приводит к поломкам, а также может вызвать ранения или смерть членов артиллерийского расчёта.
Business Insider: интенсивные артиллерийские обстрелы создают проблемы для Киева
AP

Украинская армия использует слишком много артиллерии, что создаёт больше проблем, чем нехватка орудия, приводит Business Insider выводы специального генинспектора США. В новом докладе для конгресса США он указывает на то, что темпы расхода боеприпасов постоянно превышают темпы международных поставок.

Интенсивность стрельбы и ограниченное число запчастей приводит к тому, что оружие используют дольше рекомендуемого срока службы. Это может приводить к его «катастрофическому выходу из строя» или «ранению или смерти членов артиллерийского расчёта».
 
В докладе отмечается, что на фронте Украина сочетает советские и западные военные системы. В результате возникают проблемы с получением запчастей, техобслуживанием и техпомощью. Нехватка боеприпасов компенсируется активным использованием дронов в тандеме с артиллерией, что повышает их точность.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Business Insider США Северная Америка
теги
Запад оружие спецоперация России на Украине Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров