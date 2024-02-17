Business Insider: интенсивные артиллерийские обстрелы создают проблемы для Киева

15:26
Коростелёв: хотелось собрать полный комплект медалей, не хватило двух десятых
Лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал третье месте в марафоне на 50 км на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
15:26
«Общественное»: в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы
Взрывы произошли в подконтрольном ВСУ Херсоне.
15:17
Шольц призвал страны ЕС подписать с Киевом соглашения о гарантиях безопасности
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал лидеров европейских стран подписать с Украиной соглашения о гарантиях безопасности.
15:13
«Спартак-2» проиграл медиаклубу Broke Boys в матче Кубка ФНЛ
Медиаклуб Broke Boys одержал победу над «Спартаком-2» в матче Кубка ФНЛ.
15:08
Армия Израиля нанесла удары по позициям «Хезболлы» в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по позициям движения «Хезболла» на юге Ливана.
15:08
Жителя Петербурга задержали из-за оскорбительных надписей о спецоперации
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, нанёсшего оскорбительные надписи о проведении спецоперации на стены трёх зданий.
15:04
Число погибших при израильских ударах по Газе достигло 28 858
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28 858 тыс. Об этом сообщило министерство здравоохранения Газы.
15:00
Кириленко: возвращение сборных России должно начаться с детских и юношеских команд
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, что организация находится в диалоге с Международной федерацией баскетбола (ФИБА).
14:52
Глава МИД КНР: Китай и Россия способствуют глобальной стабильности
Китай и Россия способствуют стабильности в мире, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
14:50
Фигурист Самарин объявил о завершении карьеры
Серебряный призёр чемпионата Европы Александр Самарин принял решение завершить спортивную карьеру.
14:48
Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Тедиашвили ушёл из жизни
Двукратный чемпион Олимпийских игр по вольной борьбе Леван Тедиашвили умер на 76-м году жизни.
14:45
Сенатор Карасин раскритиковал слова Макрона об «агрессивном» поведении России
Слова президента Франции Эммануэля Макрона о якобы агрессивном поведении России в отношении Европы не соответствуют действительности, в реальности ситуация является точно противоположной. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин.
14:36
Латыпов заявил, что рассчитывал на победу в масс-старте на Спартакиаде сильнейших
Биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал третье место в масс-старте на 15 км на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.
14:35
В Мелитополе эвакуировали спортивную школу после взрыва во время соревнований
В Мелитополе Запорожской области эвакуировали спортивную школу после взрыва во время проведения соревнований.
14:30
Конькобежец Трофимов победил на дистанции 10 000 м на Спартакиаде сильнейших
Призёр Олимпийских игр в конькобежном спорте Сергей Трофимов одержал победу на Спартакиаде сильнейших.
14:26
Большунов рассказал, что Спартакиада для него прошла на одном дыхании
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался о Спартакиаде сильнейших.
14:24
ЕК: доходы от активов России используют для производства оружия для ВСУ
Еврокомиссия намерена использовать доходы от замороженных активов России для финансирования производства оружия для ВСУ.
14:24
Лидеры Армении и Азербайджана договорились продолжать работу о мирном соглашении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в Мюнхене договорились продолжать работы по достижению мирного соглашения между двумя государствами.
14:23
Смородская: теперь Промес навсегда останется в России
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о ситуации касательно нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
14:16
Путин назвал «Газпром» одним из мировых лидеров в отрасли
«Газпром» остаётся одним из лидеров в мировой газовой отрасли, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с 31-летием компании.
14:12
Олюнин и Пауль победили в командном сноуборд-кроссе на Спартакиаде
Серебряный призёр Олимпиады в Сочи Николай Олюнин и Кристина Пауль победили в турнире смешанных команд по сноуборд-кроссу на Спартакиаде сильнейших.
14:12
Marca: Алвес говорил сокамерникам, что планировал сбежать в Бразилию
Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес признался сокамерникам, что хотел сбежать в Бразилию.
14:09
Пономарёв: Промес знает, что его не экстрадируют из России, он даже нервничать не будет
Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о ситуации касательно нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
14:06
ЕК: 13-й пакет санкций будет направлен против обхода санкций ЕС против России
Очередной, 13-й пакет санкций ЕС против России будет направлен против обхода санкций с использованием третьих стран.
14:04
Агент: вероятность, что Щенников окажется в новой команде, равна нулю
Сергей Пушкин, агент защитника Георгия Щенникова, высказался о будущем своего клиента.
14:04
Худайбердиева и Базин заявили, что довольны сезоном
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выступающие в танцах на льду, прокомментировали серебро на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.
14:03
Курский губернатор сообщил о ликвидации украинского БПЛА недалеко от Курчатова
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что силы ПВО сбили украинский беспилотник близ города Курчатова.
13:57
Халили: очень хотелось победить, сегодня был последний шанс
Российский биатлонист Карим Халили высказался о своей победе на Спартакиаде сильнейших.
13:56
Букин и Степанова хотят показать произвольный танец на Кубке Первого канала
Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, ответили на вопрос о выборе программы на турнир «Кубок Первого канала».
13:55
Столтенберг заявил, что у НАТО есть проблемы с военными запасами
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что у альянса существуют проблемы с военными запасами.
13:46
В ЕК заявили, что представят Стратегию военной промышленности ЕС в марте
Еврокомиссия в марте представит Стратегию военной промышленности ЕС, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
13:44
Букин признался, что после перерыва им со Степановой было тяжело почувствовать друг друга
Ивак Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, прокомментировал победу на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.
13:36
Кустова стала победительницей Спартакиады в соревнованиях на большом трамплине
Александра Кустова одержала победу на большом трамплине в соревнованиях Спартакиады сильнейших.
13:33
ВС России улучшили положение на Донецком направлении
Российские военные улучшили положение на Донецком направлении в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.
13:31
«СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в Запорожье
В Запорожье произошли взрывы, пишет «СТРАНА.ua».
13:28
Степанова и Букин выиграли Спартакиаду сильнейших в танцах на льду
Александра Степанова и Иван Букин одержали победу в танцах на льду на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.
13:26
Биатлонист Халили победил в масс-старте на Спартакиде сильнейших
Российский биатлонист Карим Халили одержал победу в масс-старте на 15 км на Спартакиаде сильнейших.
13:25
МО: средства ПВО России за сутки сбили три авиабомбы JDAM
ВС России средствами противовоздушной обороны за сутки сбили семь снарядов HIMARS, три ракеты HARM, три управляемых авиабомбы JDAM.
13:18
Воздушную тревогу объявили в десяти регионах Украины
Сигналы воздушной тревоги звучат в десяти украинских регионах.
13:17
Команда Красноярского края по сноуборд-кроссу одержала победу на Спартакиаде сильнейших
Сборная Красноярского края по сноуборд-кроссу одержала победу в соревновании смешанных пар на Спартакиаде сильнейших.
13:14
Управляющий итальянской Eni: российский газ полностью не компенсирован
Главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци признал, что российский газ в полном объёме не компенсирован.
13:10
Милонов: Промеса не надо выдавать, русские своих не сдают
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о ситуации касательно нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
13:08
Клопп: буду удивлён, если Мбаппе перейдёт в «Ливерпуль»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о трансфере нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в английский клуб.
13:02
RMF: полиция проверяет сообщения о похожем на взрыв звуке в окрестностях Варшавы
В Польше полиция проверяет сообщения о похожем на взрыв звуке в окрестностях Варшавы.
13:02
«Азертадж»: встреча Пашиняна и Алиева началась в Мюнхене
Президент Азербайджана Ильхам Алиев проводит встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Мюнхене при участии канцлера ФРГ Олафа Шольца.
12:59
Большунов заявил, что комфортно прошёл 50 км в марафоне на Спартакиаде сильнейших
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал победу в марафоне на Спартакиаде сильнейших.
12:55
Малачиев победил Саруту на турнире ONE Fight Night 19
Россиянин Мансур Малачиев одержал победу над японцем Йосуке Саруту на турнире ONE Fight Night 19 в Бангкоке.
12:52
CNN: Россия разрабатывает «ядерное космическое оружие»
CNN со ссылкой на источники пишет, что Россия якобы разрабатывает «ядерное космическое оружие», которое может вывести из строя коммерческие и правительственные спутники.
12:45
Уилкшир — о ситуации Джикии в «Спартаке»: футболист не должен диктовать свои правила
Бывший защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир высказался о ситуации касательно футболиста «Спартака» Георгия Джикии.
12:41
Столтенберг: НАТО не видит непосредственной военной угрозы странам-членам
НАТО по-прежнему не видит никакой непосредственной военной угрозы своим странам-членам.