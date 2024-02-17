Bloomberg: украинские войска уходят из Авдеевки, чтобы не попасть в окружение

Главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки, сообщает Bloomberg. Он пояснил, что принял это решение, чтобы избежать окружения и сохранить жизни военнослужащих.

Украина уходит из Авдеевки под давлением России, сообщает Bloomberg. О выводе войск из города объявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и ради сохранения жизни и здоровья военнослужащих принял решение о выводе наших подразделений из города», — написал он в одной из соцсетей.



Он добавил, что ВСУ перейдут к обороне на «более выгодных позициях».



Как отмечает издание, отвод войск происходит на фоне того, как Киев столкнулся с сокращением военных поставок и с неопределённостью относительно дальнейшей помощи со стороны США.