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Bloomberg: украинские войска уходят из Авдеевки, чтобы не попасть в окружение

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Главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки, сообщает Bloomberg. Он пояснил, что принял это решение, чтобы избежать окружения и сохранить жизни военнослужащих.
Bloomberg: украинские войска уходят из Авдеевки, чтобы не попасть в окружение
AP

Украина уходит из Авдеевки под давлением России, сообщает Bloomberg. О выводе войск из города объявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и ради сохранения жизни и здоровья военнослужащих принял решение о выводе наших подразделений из города», — написал он в одной из соцсетей.

Он добавил, что ВСУ перейдут к обороне на «более выгодных позициях».

Как отмечает издание, отвод войск происходит на фоне того, как Киев столкнулся с сокращением военных поставок и с неопределённостью относительно дальнейшей помощи со стороны США. 

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