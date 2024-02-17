Bloomberg: украинские войска уходят из Авдеевки, чтобы не попасть в окружение

11:46
Медведев назвал соглашение Украины и ФРГ новым альянсом нацистов с бандеровцами
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал соглашение Украины и Германии о сотрудничестве по безопасности альянсом нацистов с бандеровцами.
11:45
Шольц заявил, что Запад не заинтересован в столкновении с Россией на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад не заинтересован в военном столкновении с Россией на Украине.
11:37
В Белоруссии задержали нарушившего границу жителя Хорватии
Гражданина Хорватии задержали за незаконное пересечение белорусской границы, сообщил белорусский Госпогранкомитет.
11:37
Жирков рассказал, как поменялась его жизнь после завершения карьеры
Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Жирков высказался о жизни после завершения спортивной карьеры.
11:25
Синоптик Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в ряде регионов Сибири
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях в ряде регионов России.
11:23
Лантратов — о переходе в «Локомотив»: провёл три дня под дверью в офисе «Химок»
Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов высказался о своём переходе в столичный клуб.
11:21
МЧС: пожар в Ижевске ликвидирован
Крупный пожар в Ижевске ликвидирован, сообщили в МЧС России.
11:19
Миллер: членство Украины в ЕС смертельно для польских фермеров
Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер выразил обеспокоенность негативными последствиями для польских фермеров в случае принятия Украины в Евросоюз.
11:17
В Москве состоялась передача знамени 50-летия БАМа
На Ярославском вокзале в Москве состоялась церемония передачи памятного знамени 50-летия Байкало-Амурской магистрали (БАМ) российской общественной организации «Российские студенческие отряды».
11:10
Биатлонистка Гербулова — о серебре в эстафете: большая радость для Красноярского края
Российская биатлонистка Наталья Гербулова прокомментировала серебро в эстафете на Спартакиаде сильнейших.
11:10
Синоптик: высота сугробов превысила норму в полтора раза и близка к рекорду
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.
11:05
В Новосибирске задержали мать младенца, найденного в мусорном контейнере
Следователи задержали женщину по подозрению в попытке убийства новорождённого.
10:58
Мужская команда Красноярского края по кёрлингу выиграла золото на Спартакиаде
Мужская команда Красноярского края по кёрлингу победила на Спартакиаде сильнейших.
10:57
Губернатор заявил, что ВСУ обстреляли село в Брянской области
Украинские военные обстреляли село Сушаны в Брянской области, пострадавших нет. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
10:53
Власти ДНР: ВСУ потеряли сотни бойцов в попытках вывести войска из-под Донецка
Украинские войска в попытках вывести войска из-под Донецка потеряли несколько сотен бойцов менее чем за сутки.
10:43
Фристайлисты Омелин и Рябова стали победителями Спартакиады в ски‑кроссе
Фристайлист Игорь Омелин одержал победу в дисциплине ски‑кросс на Спартакиаде сильнейших.
10:42
В Иркутской области сотрудника детсада заподозрили в избиении воспитанников
Сотрудник детсада в Слюдянском районе Иркутской области подозревается в избиении детей.
10:39
Глава МО Венгрии: Запад ведёт войну на Украине с помощью своего оружия
Глава Минобороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки заявил, что Запад ведёт войну против России на Украине с помощью своего оружия.
10:31
Белорусская конькобежка Зуева победила на дистанции 5000 м на Спартакиаде
Белорусская конькобежка Марина Зуева одержала победу на дистанции 5 тыс. м на Спартакиаде сильнейших.
10:31
Шольц: победа ВС России приведёт к дорогостоящим последствиям для ЕС
Победа российской армии в конфликте на Украине будет иметь серьёзные последствия для ЕС, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
10:28
Tuttosport: Погба покинет «Ювентус» летом
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба в летнее трансферное окно, скорее всего, покинет туринский клуб .
10:24
Правительство упростило условия программы переселения для репатриантов
Правительство России упростило условия участия в программе добровольного переселения соотечественников для репатриантов.
10:17
Хуситы сообщили о нанесении удара по британскому танкеру в Красном море
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о нанесении удара по британскому танкеру Pollux в Красном море.
10:16
Свердловская область выиграла женскую эстафету по биатлону на Спартакиаде сильнейших
Биатлонисты Свердловской области одержали победу в эстафете 4 × 6 км на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.
10:07
Боксёр Джонсон: как русский, я рад, что заставил страну гордиться мной
Получивший российский паспорт боксёр Кевин Джонсон высказался о своей победе над ирландцем Шоном Тёрнером.
10:04
Маск признал, что мирным переговорам по Украине препятствуют США и ЕС
Американский бизнесмен Илон Маск согласился с утверждением, что мирным переговорам по Украине препятствуют действия США и ЕС.
09:55
Задоров рассказал, что запросил обмен из «Калгари» из-за отсутствия доверия
Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров объяснил, почему принял решение попросить обмен из «Калгари Флэймз».
09:55
Защита Чуркина настаивает на проведении судебного разбирательства в Аргентине
Кристиан Рубилар, адвокат россиянина Игоря Чуркина, запрос о выдаче которого подала Украина, попросил суд Аргентины провести судебное разбирательство на территории этой страны.
09:49
L'Équipe: ПСЖ может приобрести Салаха на замену Мбаппе
Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах может продолжить карьеру в ПСЖ.
09:46
Эйсмонт: российский буксир «Зевс» не станет оружием против спутников
Разрабатываемый в России космический буксир «Зевс» с ядерной энергоустановкой не имеет отношения к ядерному оружию.
09:39
Чесноков считает, что Рублёв много ошибался в матче с де Минором
Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался о поражении российского теннисиста Андрея Рублёва в матче с австралийцем Алексом де Минором.
09:36
В Курской области объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области.
09:30
Рианчо: болельщики не будут освистывать Захаряна, в Испании доверяют молодым
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказал мнение, что болельщики не будут критиковать полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.
09:29
Военкор RT Прокудин показал работу больницы в Алёшках Херсонской области
Военкор RT Филипп Прокудин показал работу больницы в Алёшках Херсонской области. Больница принимает пациентов, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ.
09:15
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-26» пристыковался к МКС
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-26» пристыковался к российскому модулю «Звезда».
09:11
В Петербурге уроженец Армении потребовал вернуть гражданство России
Уроженец Армении потребовал через суд отменить решение МВД о лишении его гражданства России.
09:10
Посол Антонов назвал вмешательством в дела России заявления США о Навальном
Заявления США по поводу смерти Алексея Навального* являются вмешательством во внутренние дела России. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
09:09
Тренер «Каролины»: Кочетков сделал несколько действительно важных сейвов в начале матча
Главный тренер «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор высказался об игре голкипера Петра Кочеткова в матче с «Аризона Койотс».
08:58
Личка рассказал, какие две позиции он хотел бы усилить в «Динамо» зимой
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об усилении состава в зимнее трансферное окно.
08:56
МО России: средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 33 украинских БПЛА
Средства ПВО России перехватили и уничтожили за ночь 33 украинских БПЛА в пяти российских регионах. Об этом заявили в Минобороны.
08:46
Над Курском и Курским районом работает система ПВО
Над Курском и Курским районом работает система ПВО, сообщил губернатор области Роман Старовойт.
08:45
Мэр Ясиноватой сообщил о раненых и погибших при обстреле со стороны ВСУ
Мэр Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) Дмитрий Шевченко заявил, что в результате обстрела города со стороны ВСУ есть погибшие и раненые.
08:44
Сборная Санкт‑Петербурга по кёрлингу выиграла соревнования смешанных пар на Спартакиаде
Сборная Санкт‑Петербурга одержала победу в финале соревнований смешанных пар по кёрлингу на Спартакиаде сильнейших.
08:36
Sun: в джунглях Мьянмы нашли спорткар Lamborghini
В джунглях Мьянмы обнаружили спортивный автомобиль Lamborghini Aventador.
08:31
Кочетков признан первой звездой матча «Каролина» — «Аризона»
Российский голкипер «Каролина Харрикейнз» Пётр Кочетков признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс».
08:25
В Ставропольском крае в ДТП с двумя автомобилями три человека погибли
Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Ставропольском крае.
08:20
TSN: защитник «Оттавы» Зуб возобновил тренировки после травмы
Российский защитник «Оттава Сенаторз» Артём Зуб оправился от травмы и приступил к тренировкам с основным составом.
08:12
В Казахстане проводят операцию по пресечению деятельности религиозных радикалов
Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана проводят операцию по пресечению деятельности религиозных радикалов.
08:11
Главный тренер «Ванкувера»: я большой поклонник Задорова
Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет рассказал, что является поклонником защитника команды Никиты Задорова.
08:08
Гладков заявил об отмене сигнала ракетной опасности в Белгородской области
Сигнал ракетной опасности отменён на территории Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.