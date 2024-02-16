NYTimes: ВСУ отступают и ищут новые позиции вокруг Авдеевки

ВСУ отходят с позиций в Авдеевке из-за того, что российские войска перекрыли важнейшую линию снабжения, сообщает The New York Times. Как отмечает издание, признаки ослабления контроля Киева над этим городом были очевидны уже несколько недель, отмечается в статье.
Украинские войска отходят с позиций в разрушенном городе Авдеевка после того, как наступающие российские войска перекрыли важнейшую линию снабжения и создали угрозу окружения военных ВСУ, сообщает The New York Times.
Дмитрий Лиховой, представитель украинских сил, воюющих в этом районе, заявил, что украинцы «маневрируют» и «иногда отходят на более выгодные позиции».
Признаки ослабления контроля Киева над Авдеевкой были очевидны уже несколько недель, отмечает издание. Украина недавно вывела оттуда солдат 110-й бригады, которая в течение двух лет играла жизненно важную роль в обороне города, но была измотана и серьёзно обескровлена после нескольких месяцев ожесточённых боев. Солдаты элитной третьей штурмовой бригады были отправлены для поддержки украинских сил, но им было сообщено, что их отправляют в ситуацию, которая и без того была «чрезвычайно критической».
В этом конфликте с небольшими территориальными приобретениями захват Авдеевки станет самым значительным боевым достижением российских войск с момента взятия Бахмута в мае прошлого года, пишет издание.
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