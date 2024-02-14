Forbes: Россия не может проиграть — американский сенатор раскритиковал своих коллег за бездумную поддержку Украины

У России больше людей, больше вооружения, лучше работает военная промышленность — она «не собирается проигрывать войну». Такое мнение высказал сенатор Джеймс Дэвид Вэнс во вторник на заседании сената, сообщает Forbes. Администрация Байдена же просто закидывает Украину оружием и деньгами, надеясь на какой-то положительный исход. Но провал контрнаступления показал, что такая стратегия не работает.

Джеймс Дэвид Вэнс, сенатор от штата Огайо: Население Украины сегодня составляет около 28 млн человек. Население России сегодня составляет 145 млн человек. Россия производит гораздо больше артиллерийских снарядов, не только чем Украина, но и чем Соединённые Штаты Америки, экономика которых в десять раз больше. Россия не собирается проигрывать войну. Это фундаментальный факт, который все должны признать. Она имеет для них экзистенциальное значение. Это главная цель Владимира Путина. Они больше и у них больше оружия.

Поэтому вопрос заключается в том, как сохранить как можно большую часть Украины? Как предотвратить как можно больше невинных жертв и как сделать так, чтобы эта война завершилась миром на основе переговоров, предотвратив ряд негативных последствий?

Это и есть цель — мир, который предотвратит как можно больше плохого. Но это не наша стратегия. Наша стратегия заключается в том, чтобы бесконечно бросать деньги и оружие на решение проблемы. Так что, если год назад мы молились о контрнаступлении, мы можем спросить себя, как прошло это контрнаступление?

Ну, украинцы потеряли десятки тысяч солдат. Они получили километры территории. Не сотни миль, а километры территории в огромной стране. И они потеряли часть своих лучших войск и часть своей лучшей техники. Таков результат контрнаступления, которое было стержнем американской стратегии.

И вот, не добившись того, что мы задумали, говорим ли мы: «ну, может быть, наши эксперты ошибаются. Может быть, нам стоит пересмотреть некоторые из наших предположений. Может быть, нам стоит разработать настоящую стратегию?» Нет, нет. Мы просто двинулись дальше, даже глазом не моргнув, даже не обратившись к американскому народу. Администрация Байдена просто перешла к следующему шагу.

А дальше будет так: мы просто попытаемся дать украинцам как можно больше, чтобы надеяться, что они не проиграют. Такова теперь стратегия американского президента в отношении Украины. Бросать ресурсы, бросать оружие, бросать боеприпасы на проблему и надеяться, вопреки всем надеждам, что произойдёт что-то хорошее. Что же это такое, хорошее, что произойдёт? Ну, мы понятия не имеем. Война зашла в тупик. И, как я уже говорил, у России больше денег, больше живой силы и больше оружия. Так что у нас нет никакой стратегии.

Зачем мы даем Украине $61 млрд долларов, если у нас нет, понимая того, как они собираются их использовать? У нас нет представления о том, как они собираются завершить эту войну, и у нас нет реальной возможности достичь какой-либо разумной цели в разумные сроки.

Дата выхода в эфир 14 февраля 2024 года.