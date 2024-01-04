Абсолютно очевидно, что Россия одержала победу на Украине, нельзя больше игнорировать факты, заявил в интервью YouTube-канала Judging Freedom бывший британский дипломат Алистер Крук. США, в свою очередь, всё ещё пытаются убедить всех в успешности своих действий на Украине, они не хотят быть проигравшими и пытаются «переосмыслить победу». Но надо уже признать, что это поражение, и двигаться дальше.

Является ли американский дебош на Украине примером ?

АЛИСТЕР КРУК, бывший британский дипломат: Вы знаете, люди говорят, что Америка сейчас стремится как бы переосмыслить победу, получить новое представление о ней.

Я бы сказал, что самое важное — это начать с определения поражения, с нарратива поражения, потому что, как правило, это пример того, что нелегко восстановить. Я имею в виду, что война проиграна. Война полностью проиграна. И Киев как бы разваливается на части. Политические распри, соперничество между различными группировками. Экономическая ситуация просто катастрофическая. Он фактически финансовый банкрот, у него нет денег, нет людей и нет оружия. Как вы будете восстанавливаться? Разумно ли пытаться создать некий нарратив или победу на основе того, что, мол, это Путин проиграл.

Я имею в виду, что они всё ещё там, так что Путин проиграл. Это не имеет смысла, потому что Россия не будет с этим играть. Она не собирается договариваться о решении, или, если хотите, о застое, или, если хотите, о фиксированных границах, или о чём-то подобном, и не собирается оставить Америку перевооружаться, чтобы она смогла восстановить Украину и атаковать дальше.

Этого не произойдёт. Путин ясно дал это понять в рождественский период. Я имею в виду, что в своей собственной, обычно сдержанной манере, президент Путин сказал, — «нет, извините, вы знаете, они проиграли войну, и они могут либо капитулировать, либо мы можем покончить с ними военным путем. У нас есть все возможности для этого».

Мы не возражаем против того, что он назвал старыми габсбургскими провинциями. Я имею в виду, это Западная Украина. Другие люди, возможно, захотят, и они захотят принадлежать к Польше, Венгрии или чему-то ещё. Это нормально. Но то, что является культурно русским, то, что было культурно русским, вернётся в Россию.

И он знает, что в своё время было большой ошибкой, если хотите, присоединить все эти провинции к Украине, и теперь то, что культурно является Россией, возвращается обратно. Мы идём до конца. Это было довольно очевидно. Такова ситуация. Поэтому попытка создать из этого победный нарратив разбивается о факты с места событий

Все видят, что в военном отношении всё проиграно. Россия выиграла войну с подавляющим перевесом. И поэтому вы не можете отменить. Вы можете рассказать об этом, создать другой образ, другое видение, увидеть это по-другому, но факты говорят сами за себя и за весь остальной мир. Я имею в виду, может быть, это сработает в Америке, но остальной мир на это не купится.

Так что, действительно, лучше просто сказать, что это поражение, и двигаться дальше.

Дата выхода в эфир 4 января 2024 года.