Британский дипломат: исход войны на Украине уже предрешён, и условия будет диктовать Россия
Дата выхода в эфир 05 февраля 2024 года.
Дата выхода в эфир 05 февраля 2024 года.
Совет Федерации принял обращение к западным государствам, в котором выразил протест из-за поставок вооружений Киеву.
Российский вице-премьер Татьяна Голикова во время своего выступления на Форуме национальных достижений на площадке Международной выставки-форума «Россия» заявила, что российские семьи за 20 лет стали получать в 10 раз больше финансовой поддержки.
Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал, что нападающий Сергей Толчинский не сможет принять участие в следующем матче.
Трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Тарьей Бё высказался об успехах младшего брата Йоханнеса Бё.
Врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с RT рассказала о таком явлении как «барическое дно» и его влиянии на человека.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении магистрали теплоснабжения на левом берегу города.
Кибератаки на инфраструктуру России в основном совершают иностранные спецслужбы. Об этом сообщил начальник департамента проблем безопасности в информационной сфере аппарата Совбеза России Алексей Петров.
Американская журналистка Кристи Бреннан заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) никак не объяснил тот факт, что бронзовую медаль командного турнира на Олимпиаде — 2022 получили российские фигуристы.
Совет Федерации единогласно одобрил законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России.
Президент России Владимир Путин высказался о богатейшем олимпийском наследии Игр в Сочи.
Движение ХАМАС предложило трёхэтапный план прекращения огня в секторе Газа.
В Центральном избиркоме России напомнили, что политические партии, которые выдвинули зарегистрированного кандидата на должность президента России, должны опубликовать предвыборную программу не позднее 6 марта 2024 года.
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о позиции ФИФА касательно допуска России.
Между президентом «Пари Сен-Жермен» Нассером Аль-Хелаифи и нападающим команды Килианом Мбаппе существует джентльменское соглашение по поводу будущего футболиста.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что из-за взрывов некоторые ангары предприятия получили повреждения в селе Охримовка.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала приезд американского журналиста Такера Карлсона в Россию и его анонсированное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Экс-игрок сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин предположил, какому клубу Российской премьер-лиги (РПЛ) мог бы пригодиться защитник «Спартака» Георгий Джикия.
Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.
В Министерстве финансов России заявили, что нефтегазовые доходы российского бюджета в январе выросли на 58,7%.
Интервью, которое телеведущий Такер Карлсон взял у президента России Владимира Путина, длится два часа. Об этом в своём аккаунте в соцсети X заявил американский журналист Алекс Джонс.
В Министерстве финансов России заявили, что дефицит федерального бюджета в январе предварительно составил 308 млрд рублей.
Российский нападающий «Калгари Флэймз» Андрей Кузьменко прокомментировал первый гол за команду в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».
В Киеве без света остались 19,4 тыс. абонентов в Днепровском и Деснянском районах, сообщает Минэнерго Украины.
Человек погиб из-за пожара на многоярусной парковке на Волжском бульваре в Москве.
Польское оперативное командование заявило о поднятии в воздух истребителей в связи с воздушной тревогой на Украине.
Два человека пострадали в результате обстрела города Шебекино Белгородской области со стороны украинской армии.
Стали известны новые условия нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, выдвинутые клубам, которые заинтересованы в нём.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа индивидуальных предпринимателей в столице на 11% за год.
В ГУ МВД по Иркутской области заявили, что в Иркутске задержали подростка, который пришёл в образовательное учреждение с пневматическим пистолетом, а также привёл с собой двух друзей.
Американский журналист Такер Карлсон отметил, что не чувствует себя виноватым за интервью с российским лидером Владимиром Путиным.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пересёк линию соприкосновения в Запорожской области.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможном продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
По данным на 1 января 2024 года, число временных запретов на выезд за рубеж для должников достигло 6,5 млн.
В результате взрыва на заводе пиротехники в индийском штате Мадхья-Прадеш пострадали 174 человека.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что киевские власти попытаются терактами помешать выборам президента России в ДНР.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии двух поликлиник на северо-востоке и юге столицы.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что украинские военные преимущественно используют Starlink для управления беспилотниками.
Новые власти Польши пока не идут на диалог по собственности России, заявил российский посол в Варшаве Сергей Андреев.
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор ждёт назначения даты его поединка с Майклом Чендлером.
Военная хроника заявила о наличии угрозы второй волны ракетных ударов по Киеву.
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ивано-Франковской и во Львовской областях.
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих в летнее трансферное окно может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Азербайджанский президент Ильхам Алиев проголосовал на выборах президента Азербайджана в городе Ханкенди в Карабахе.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко объяснил, почему за последние годы отношение к России и её спортивным успехам изменилось.
Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявил об активном сотрудничестве Москвы и Пхеньяна.
ВС Украины понесли потери у населённого пункта Белогоровка, за который идут бои в Донбассе, сообщил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал отношение президента УЕФА Александера Чеферина к России.
Немецкая компания SAP выпустила предупреждение, что россиянам с 20 марта будет закрыт доступ к облачным сервисам фирмы.
Россия и Канада продолжают работать по Арктике, несмотря на попытки Запада саботировать полноценную работу Арктического совета, сообщил российский посол в Оттаве Олег Степанов.
В Киеве вновь прозвучали взрывы.