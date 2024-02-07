Judging Freedom Оригинал

Британский дипломат: исход войны на Украине уже предрешён, и условия будет диктовать Россия

Материал представлен в переводе ИноТВ
Исход конфликта на Украине уже предрешён. Можно называть это как угодно, даже урегулированием путём переговоров, но всё будет происходить на условиях России, заявил бывший британский дипломат Алистер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Война фактически закончена, но пока не завершена. Все знают, кто победил в ней, ведь Россия всё время набирает обороты. Заключительной точкой должен стать уход нынешнего националистического правительства Зеленского.
Есть ли хоть какая-то вероятность, что это всё закончится либо уничтожением правительства Зеленского, либо урегулированием путём переговоров. И что один из этих двух вариантов произойдёт в этом году? 
 
АЛИСТЕР КРУК, бывший британский дипломат: Когда мы говорим про урегулирование путём переговоров, это будет капитуляция. Конечно, вы можете назвать это урегулированием путём переговоров, но условия для политического будущего будет устанавливать Россия. 

Произойдёт ли это? Знаете, я думаю… Фактически… Фактически война закончена. Но ещё не совсем завершена. Всё определено. Мы знаем, кто победил в этой войне. Мы знаем, что она может и дальше продолжаться в том же духе. Россия всё время набирает обороты. 

И вопрос весь в том, будет ли Киевом принято решение капитулировать, что было бы очень сложно при Зеленском, или Россия будет продолжать, пока у них (в Киеве. — ИноТВ) просто уже не останется выбора, кроме как капитулировать. И Путин даёт это понять очень ясно. 

Правительство, нынешнее правительство, экстремально ультранационалистической направленности, для России неприемлемо. Оно, по их мнению, должно уйти. И это будет заключительной точкой. Они (Россия. — ИноТВ) не будут вести переговоры с нынешней  (киевской. — ИноТВ) властью, если только они не займут совершенно другую позицию и не осознают, что исход войны уже предрешён. Он предрешён.
 

Дата выхода в эфир 05 февраля 2024 года.  

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Judging Freedom США Северная Америка
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