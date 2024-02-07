Британский дипломат: исход войны на Украине уже предрешён, и условия будет диктовать Россия

Исход конфликта на Украине уже предрешён. Можно называть это как угодно, даже урегулированием путём переговоров, но всё будет происходить на условиях России, заявил бывший британский дипломат Алистер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Война фактически закончена, но пока не завершена. Все знают, кто победил в ней, ведь Россия всё время набирает обороты. Заключительной точкой должен стать уход нынешнего националистического правительства Зеленского.

Есть ли хоть какая-то вероятность, что это всё закончится либо уничтожением правительства Зеленского, либо урегулированием путём переговоров. И что один из этих двух вариантов произойдёт в этом году?

АЛИСТЕР КРУК, бывший британский дипломат: Когда мы говорим про урегулирование путём переговоров, это будет капитуляция. Конечно, вы можете назвать это урегулированием путём переговоров, но условия для политического будущего будет устанавливать Россия.





Произойдёт ли это? Знаете, я думаю… Фактически… Фактически война закончена. Но ещё не совсем завершена. Всё определено. Мы знаем, кто победил в этой войне. Мы знаем, что она может и дальше продолжаться в том же духе. Россия всё время набирает обороты.





И вопрос весь в том, будет ли Киевом принято решение капитулировать, что было бы очень сложно при Зеленском, или Россия будет продолжать, пока у них (в Киеве. — ИноТВ) просто уже не останется выбора, кроме как капитулировать. И Путин даёт это понять очень ясно.





Правительство, нынешнее правительство, экстремально ультранационалистической направленности, для России неприемлемо. Оно, по их мнению, должно уйти. И это будет заключительной точкой. Они (Россия. — ИноТВ) не будут вести переговоры с нынешней (киевской. — ИноТВ) властью, если только они не займут совершенно другую позицию и не осознают, что исход войны уже предрешён. Он предрешён.

Дата выхода в эфир 05 февраля 2024 года.