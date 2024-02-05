Times: изменение характера украинского конфликта угрожает позициям Зеленского

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Fox News: Пентагон заговорил о чипах для поддержания ума политиков — Байдену бы такое не помешало Fox News
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Депутат Нилов предложил оснастить тревожной кнопкой каршеринг и скорую помощь
Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT предложил оснастить «тревожной кнопкой» не только такси, но и автомобили каршеринга и машины скорой помощи.
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Прощание с экипажем самолёта Ил-76 состоится 8 февраля
Церемония прощания с экипажем самолёта Ил-76, потерпевшего крушение под Белгородом с украинскими военнопленными на борту, состоится 8 февраля в Оренбурге, сообщил отец погибшего борттехника Сергея Житенева Николай Житенев.
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CNN: фанаты требуют вернуть деньги за билеты из-за отсутствия Месси в матче в Гонконге
Болельщики, посетившие товарищеский матч «Интер Майами» в Гонконге, потребовали вернуть деньги за билеты из‑за неучастия в игре нападающего Лионеля Месси.
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Синоптик Вильфанд: 8 и 9 февраля москвичей ждёт «сыктывкарский январь»
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице на неделе.
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Губернатор сообщил, что в Севастополе проходит тренировка расчётов ППДО
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что громкие звуки в городе связаны с тренировкой расчётов противоподводной диверсионной обороны (ППДО), которую проводят российские военнослужащие.
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RT публикует кадры, как Такер Карлсон завтракает в отеле в Москве
В распоряжении RT появились кадры, подтверждающие, что американский телеведущий Такер Карлсон находится в Москве.
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Onet: спецслужбы Польши вели прослушку Тихановской в отеле
Спецслужбы Польши проводили слежку за белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской в гостинице, где она проживала, сообщает Onet.
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Топурия: я нокаутирую Волкановски в первом раунде
Грузинский боец Илия Топурия поделился ожиданиями от поединка с австралийцем Александером Волкановски на турнире UFC 298.
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Глава Карелии заявил, что экипаж потерпевшего крушение Ми-8 ещё не нашли
Членов экипажа потерпевшего крушение вертолёта Ми-8 в Карелии пока не нашли, заявил глава республики Артур Парфенчиков.
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Хэмилтон назвал уход из Mercedes самым тяжёлым решением в жизни
Семикратный чемпион «Формулы-1», пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал свой уход из команды.
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Путин поручил распространить действие дальневосточной ипотеки на участников СВО
Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта распространить программы дальневосточной и арктической ипотеки на участников спецоперации и членов семей погибших в ходе СВО.
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Путин поручил представить меры стимулирования спроса на решения в робототехнике
Президент России Владимир Путин поручил проработать меры для стимулирования спроса на российские робототехнические решения.
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Анчелотти: очень трудно раз за разом оставлять Модрича на скамейке запасных
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался, что ему сложно оставлять полузащитника команды Луку Модрича на скамейке запасных.
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Путин поручил расширить перечень специальностей для женщин в Академии ФСБ
Президент России Владимир Путин поручил директору ФСБ Александру Бортникову рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей, по которым на учёбу в академию ведомства берут женщин.
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Глава Wildberries: склад в Шушарах соответствовал нормам безопасности
Основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью РИА Новости заявила, что сгоревший в Санкт-Петербурге склад компании соответствовал всем нормам пожарной безопасности.
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Игнатов заявил, что Угальде находится в хорошей форме
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов оценил форму нового нападающего команды Манфреда Угальде.
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BFMTV: посла России вызовут в МИД Франции в связи с гибелью французов на Украине
Посла России в Париже Алексея Мешкова вызовут в МИД Франции в связи с гибелью двух французских граждан на Украине. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
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Вдова погибшего бойца СВО показала последнюю переписку с мужем
Вдова 42-летнего добровольца Михаила Петренко, прощальное видео которого завирусилось в сети, показала последнюю переписку с мужем.
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Бензема встал на защиту Месси после критики аргентинца в Гонконге
Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема отреагировал на критику в адрес форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
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Источник RT рассказал об основных причинах крушения вертолёта в Карелии
Техническая неисправность, ошибка экипажа и погодные условия рассматриваются в качестве основных причин крушения вертолёта Ми-8 в Карелии. Об этом сообщил источник RT.
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АТ: Нуланд приехала на Украину из-за угрозы военного переворота
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приезжала в Киев из-за угрозы военного переворота на Украине.
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Нобоа признался, что ему тяжело далось решение уехать из России
Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа объяснил свой отъезд из России и возвращение на родину.
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Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса»
Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов.
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РИА Новости: Россия и Турция намерены создать банк для решения проблем с переводами
Россия и Турция обсуждают возможность создать общий банк в рамках решения проблем с платёжными переводами. Об этом сообщил источник РИА Новости в турецком банковском секторе.
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Роналду сегодня исполняется 39 лет
Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду 5 февраля празднует свой день рождения.
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Spiegel: ЕС примет новые антироссийские санкции ближе к 24 февраля
Евросоюз примет новый пакет антироссийских санкций ко второй годовщине начала СВО на Украине — ближе к 24 февраля.
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Нападающий МЮ Хойлунд неуважительно высказался о Холанде и Винисиусе
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд после матча 23-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед» заявил, что не знает футболистов Винисиуса Жуниора и Эрлинга Холанда.
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Тейлор Свифт получила «Грэмми» за лучший альбом года
Американская певица Тейлор Свифт выиграла «Грэмми» в номинации лучший альбом года за пластинку Midnights.
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В Вологодской области предложили помощь в поиске пропавших при крушении Ми-8
Власти Вологодской области готовы помочь в поисках пропавших членов экипажа вертолёта Ми-8, потерпевшего крушение в районе села Деревянного в Карелии.
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Перес — о возможном переходе Мбаппе в «Реал»: оригинально
Президент «Реала» Флорентино Перес одной фразой отреагировал на информацию о том, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе перейдёт в мадридский клуб.
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Посол заявил, что около 1,2 млн туристов из России посетили Египет в прошлом году
Около 1,2 млн туристов из России посетили Египет в 2023 году. Об этом сообщил российский посол в Каире Георгий Борисенко.
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Шестёркин признался, что его мечта — выступить на Олимпиаде
Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал возвращение игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпиаду.
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Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины
В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных официального ресурса оповещения граждан.
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Концерты Орбакайте отменили в Красноярске и Иркутске
В Иркутске и Красноярске отменили концерты Кристины Орбакайте, заявил организатор мероприятий певицы по Сибири Оганнес Тухманян.
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Источник RT: водолазы вскоре начнут поиски тел с упавшего в Онежское озеро вертолёта
Водолазы в скором времени приступят к поискам тел погибших, которые находились на борту упавшего в Онежское озеро вертолёта Ми-8. Об этом сообщил источник RT.
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Малком: я всегда буду следить за «Зенитом»
Нападающий «Аль-Хиляля» Малком рассказал, что продолжает следить за выступлениями «Зенита», несмотря на свой уход из клуба.
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Махачев заявил, что проведёт следующий бой в июне или июле
Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал, когда проведёт следующий поединок.
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Посол России заявил, что «разморозки» отношений с Нидерландами пока нет
Подвижек в плане «разморозки» отношений с Нидерландами пока нет, но динамика диалога присутствует, заявил российский посол в Гааге и постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.
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Рэпера Killer Mike задержали на церемонии «Грэмми» после получения трёх наград
Американского рэпера Killer Mike задержала полиция Лос-Анджелеса на церемонии вручения премии «Грэмми» после того, как он получил три награды.
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SCMP: поведение Месси разочаровало гонконгских футболистов
Игроки команды звёзд чемпионата Гонконга остались недовольны поведением нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси после товарищеского матча команд.
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Журналистка Оуэнс: Западу нужно прислушаться к словам Путина о расширении НАТО
Западу нужно прислушаться к словам президента России Владимира Путина о причинах конфликта на Украине, в частности о расширении НАТО.
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29 очков Йокича помогли «Денверу» обыграть «Портленд» в матче НБА
«Денвер Наггетс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного сезона НБА.
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СК возбудил дело после крушения вертолёта в Карелии
Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после крушения вертолёта Ми-8 в Карелии.
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В Китае австралийского писателя приговорили к смертной казни с отсрочкой
Австралийского писателя Яна Хэнцзюня приговорили в Китае к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания.
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Шнайдер поднялась на 35 позиций в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.
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Билли Айлиш получила «Грэмми» за «Песню года»
Американская певица Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в номинации «Песня года».
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Директор Воробьёв: некорректная работа ПО стала причиной сбоя в доменной зоне .RU
Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьёв заявил в интервью ТАСС, что причиной сбоя в доменной зоне .RU стала некорректная работа программного обеспечения, которое реализует механизм подписи файла с данными зоны .RU в глобальную систему DNS-серверов.
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Todofichajes: в «Реале» опасаются конфликта между Мбаппе и Винисиусом
В «Реале» обеспокоены будущими отношениями нападающих Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе в случае перехода француза в клуб из «Пари Сен-Жермен».
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WAFA: израильская армия провела масштабный рейд на севере Западного Берега
Армия обороны Израиля провела масштабный военный рейд в деревне Рамин к востоку от города Тулькарм на севере Западного Берега реки Иордан.
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Бакальчук: Wildberries может выйти на рынки в Персидском заливе и Средней Азии
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила в интервью РИА Новости, что компания изучает возможность выхода на рынки Таджикистана и Туркменистана, а также присматривается к ОАЭ и государствам Персидского залива.