Times: изменение характера украинского конфликта угрожает позициям Зеленского

Тот факт, что разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным стали достоянием общественности, создал для политика «некомфортную политическую обстановку», пишет The Times. При этом популярность Зеленского может пошатнуться ещё сильнее на фоне изменения характера конфликта на 2024 год.

Владимир Зеленский оказался в «некомфортной политической обстановке», когда на этой неделе его разногласия с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным стали достоянием общественности. Как пишет The Times, в случае, если Зеленский отправит Залужного в отставку, в глазах общественности он станет «мстительным», в противном случае — «слабым».

По данным издания, напряжённость в отношениях между Зеленским и Залужным, двумя самыми популярными людьми на Украине, росла большую часть года. Отчасти это было связано со стратегией, избранной главнокомандующим ВСУ, и тем, что он считал неоправданным политическим вмешательством в процесс принятия военных решений и назначений. Кроме того, напряжённости способствовали опасения в офисе президента относительно популярности Залужного. Хотя он не проявляет никаких признаков политических амбиций, главнокомандующий — единственная фигура, способная соперничать с Зеленским.

Этот кризис отражает более широкие политические вызовы, стоящие перед Зеленским и его администрацией в результате изменения характера конфликта. План на 2024 год состоит в том, чтобы использовать его для наращивания вооружённых сил перед новым контрнаступлением в 2025 году.

Это влечёт за собой свои политические издержки: украинцам придётся по крайней мере год обходиться без «перспективы потенциальных побед на поле боя». В сочетании с задержками западной военной и финансовой помощи это может подтолкнуть украинцев к сомнениям в политических навыках Зеленского. Именно выполнение обещаний об иностранной помощи всегда было важнейшим элементом привлекательности Зеленского. Этот элемент может исчезнуть в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа. В этом случае украинцы всё чаще станут припоминать ему политические провалы.