Поиск виноватых в неудачах 2023-го: австралийский генерал объяснил отставку Залужного

Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного, которое, по данным СМИ, должно будет состояться до конца нынешней недели, как минимум отчасти объясняется желанием Владимира Зеленского возложить на кого-то ответственность за провалы, которые потерпела Украина в 2023 году, заявил в интервью CNN генерал-майор ВС Австралии Мик Райан. По мнению отставного офицера, такой шаг Киева явно раздосадует всех, кто хорошо отзывается о Залужном, — а таких людей на Украине немало.

А подробно для нас эту тему проанализирует наш гость Мик Райан — генерал-майор Вооружённых сил Австралии в отставке и автор книги «Война преображённая»; он выходит с нами на связь из Брисбена, что в Австралии.

Большое спасибо, что к нам заглянули! Во-первых, какие у вас мысли по поводу такой перспективы? То есть сказать, что она стала громом среди ясного неба, конечно, нельзя.

МИК РАЙАН, генерал-майор ВС Австралии в отставке: Нет, нельзя — напряжённость между Залужным и Зеленским существует уже достаточно давно. А в ходе одного из моих визитов полтора года назад главкому было запрещено делать публичные заявления без разрешения президента.

Между тем, как мне кажется, причина здесь скорее не в опасениях Зеленского по поводу президентских амбиций Залужного, а скорее в том, чтобы возложить на кого-то ответственность за провалы 2023 года — а также в желании получить от военного руководства какие-то другие, новые стратегические рекомендации.

Хотел задать вам вопрос по поводу возможных последствий такого шага — насколько тлетворным окажется это решение для Украины, если оно всё-таки будет в итоге принято?

МИК РАЙАН: Разумеется, оно не понравится многим, кто очень хорошо отзывается о Залужном. Однако в конечном счёте генеральские должности в военных структурах предусматривают возможность кадровой замены, и всё дело здесь в том, чтобы найти ему на замену правильного кандидата. Пара кандидатов, которые объявили о своих видах на эту позицию, уже есть, но могут быть и другие, о которых нам пока не известно.





В целом же Залужный — профессиональный военный, и он уж точно проявит профессонализм и поспособствует тому, чтобы процесс передачи обязанностей его преемнику прошёл без проблем.

Дата выхода в эфир 02 февраля 2024 года.