Le Figaro: 2024 год будет очень тяжёлым для Украины

Украинские военные сетуют на западную технику: её мало, она устаревшая и нерабочая, не подходит для выполнения стоящих перед ними задач, пишет Le Figaro. При этом не довольны они и происходящим в Киеве: СМИ всё больше подвергаются цензуре, а Зеленский скатывается в авторитаризм. Так что 2024 год будет для Украины очень тяжёлым, признают украинцы.

«Всё больше и больше украинцев теперь не хотят приносить эту великую жертву», — пишет Le Figaro. Они выступают против новой мобилизации, распространяют в соцсетях видео с кадрами, как полиция хватает призывников прямо на улице, а некоторые — бегут из страны. Автор статьи отмечает, что в обществе зреет глубинный раскол.

Украинский телеведущий Андрей Онистрат, участвовавший в неудачном контрнаступлении, отмечает: «Кладбища продолжают расти. Вся страна превращается в кладбище. Скажите им, чтобы они сходили в наши морги. Туда ежедневно прибывает по 20-30 трупов в каждый морг, расположенный недалеко от фронта: тела без голов, без ног, расчленённые. Если Запад не даст нам оружия, наша страна погибнет». При этом он признаёт: «Многие люди не готовы умереть за страну».

На фронте военные жалуются на отсутствие подходящих боеприпасов и на то, что каждый раз им перед выходом приходится ремонтировать технику: «Оборудование ненадёжное, опасное. И запасных частей у нас больше нет. Нам дают боеприпасы, ограниченные дальностью 7 километров, и в слишком малом количестве. С этими снарядами мы вынуждены приближаться к русским на 3 километра для удара, и на этом расстоянии они пускают по нам беспилотники-камикадзе ещё до того, как мы пустим первый снаряд».

Один из украинских военных рассказал журналисту, что от союзников они получили 20 танков, но ни один из них не был в рабочем состоянии. Это были старые, изношенные машины, и после нескольких месяцев ремонта украинским военным удалось ввести в строй лишь 12 танков. При этом позже представитель украинской армии попросил французского журналиста не публиковать такие нелестные для союзников слова украинских военных.

Впрочем, критикуют союзников и в Киеве. Олигарх Сергей Тарута отмечает: «Наши союзники дают нам то, что у них есть, а не то, что нам нужно». При этом, по его словам, если бы у Киева было всё это вооружение в 2022 году, они якобы уже выиграли бы войну. «Солдаты жалуются, что страна не готова к длительной войне, и они правы».

Бывший президент Пётр Порошенко согласен с коллегой: «У нас заканчиваются боеприпасы. Это огромная проблема, даже если эта война становится войной беспилотников». Он напоминает, как в начале января в Киеве была канонада, как на фронте. Поэтому, помимо ракет Patriot, он просит у союзников истребители F-16, ракеты Scalp и Storm Shadows, а также дополнительные снаряды.

При этом на фронте растёт недоверие к украинскому генштабу. «Повсюду мы находимся в оборонительной позиции. 2024 год будет очень тяжёлым, — отмечает Андрей Онистрат. — Наши союзники оказывают на нас слишком сильное давление, чтобы добиться результатов. В итоге наш генеральный штаб поставил перед нами задачи, недостижимые с имеющимся у нас вооружением». При этом солдаты подозревают, что, возможно, генштаб решил сохранить часть поставляемых боеприпасов на будущее. Так что им приходится держаться только на силе воли.

Кроме того, украинцы стали замечать, что информация на их телевидении подвергается жёсткой цензуре. Так, Пётр Порошенко отметил в беседе с журналистом Le Figaro: «Правительство надело на людей розовые очки. Их заставляют поверить, что российские солдаты — идиоты, что украинская армия хорошо справляется со своей задачей. Их заставляют поверить, что в конце лета мы будем пить чай в Крыму*. В реальности ситуация совсем другая. В результате люди не понимают, почему необходима новая мобилизация. Они видят, как арестовывают участников протестов. Некоторые пугаются и бегут из страны».

Мэр Киева Виталий Кличко критикует напрямую Владимира Зеленского, который, по его словам, ничего не сделал для подготовки страны к войне до 2022 года. Кроме того, оппозиция сетует, что были отменены выборы и страна дрейфует в сторону авторитаризма. «Администрация президента управляет всей страной без малейшей прозрачности. Уровень коррупции вредит деловому климату и экономике, которые могли бы работать гораздо лучше», — отмечает олигарх Сергей Тарута.

По его словам, «парламент перестал быть местом дискуссий. Приказы исходят непосредственно от президента. Запрещена международная деятельность оппозиционных депутатов. Службы безопасности всесильны и осуществляют свою деятельность без малейшего контроля. И прежде всего на ключевые должности назначаются некомпетентные люди из-за их близости к власти. Наши зарубежные партнёры не ведут достаточный диалог с правительством и украинским политическим классом, чтобы понять наши реальные потребности. Разрыв огромен».

Пётр Порошенко, в свою очередь, отмечает, что народ должен иметь возможность критиковать президента, но вот президент, наоборот, не должен показывать открыто конфликт с главкомом вооружённых сил Валерием Залужным. По словам автора статьи, Зеленский хочет отправить Залужного в отставку, потому что он — «настоящий национальный герой» и популярнее самого Зеленского, может составить ему опасную конкуренцию.

При этом Пётр Порошенко считает, что европейские союзники Украины несут особую ответственность перед его страной из-за перспектив её интеграции в ЕС. «Европейцы должны предоставить нам всё необходимое вооружение, без каких-либо условий», — считает он. А вот финансовую помощь можно поставить в зависимость от структурных реформ: «Реформы необходимы для борьбы с коррупцией, укрепления верховенства закона и восстановления свободы прессы». Но, по мнению Таруты, для проведения всех этих реформ достаточно двух лет, однако у украинских властей нет желания их проводить, а потому западные союзники должны оказать на них давление.

А Порошенко объясняет, зачем это Западу: «Жители Запада опасаются, что вступление Украины в НАТО спровоцирует третью мировую войну. Но третья мировая война уже началась. Не оставайтесь глухим! Каждый день Россия утверждает, что находится в состоянии войны с НАТО. Нам нужно показать свет в конце туннеля — перспективу вступления в Североатлантический альянс. Это единственный способ остановить войну. И если вы не остановите её здесь, она придёт к вам, в Европу».