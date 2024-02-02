Польский профессор: Байден поставил в центр предвыборной кампании Украину — это трагическая ошибка

Объединив в одну дискуссию вопрос оказания помощи Украине и ситуацию на южной границе США, американский президент Джо Байден «взорвал бочку с порохом», уверен польский профессор Пётр Грохмальский. Его коллега Малгожата Захара-Шиманьска указала на опасность того, что Киев по сути становится разменной монетой в ходе жёсткой предвыборной кампании в США, сообщает Polskie Radio.

«Вопрос оказания помощи Украине стал предметом дискуссии на политической арене в Америке, и именно дискуссии, проводимой в духе избирательной кампании, и это опасно», — рассказала Polskie Radio американистка Малгожата Захара-Шиманьска. По её оценкам, предвыборные дискуссии полны резких слов и в них звучат далеко не взвешенные мнения.

В беседе аналитик напомнила, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что помощь Украине вписывается в жизненно важные интересы Америки, и он хотел убедить в этом конгрессменов как от Демократической, так и от Республиканской партии.

По её мнению, всё указывает на то, что американские конгрессмены запутались в собственной политической игре, которой движет атмосфера предвыборной кампании. Более того, администрация Джо Байдена хотела обсудить вопрос помощи Украине путём уступок по защите южной границы, находящейся в серьёзном кризисе. «Это элемент игры, который очень сильно выставляет напоказ Республиканская партия», — объяснила она.

В свою очередь, по мнению польского профессора Петра Грохмальского, Джо Байден допустил роковую ошибку, объединив внутреннюю политику с вопросами поддержки Украины. Эксперт напомнил, что в американской политике вопрос миграции с южного направления стоит на повестке дня ещё со времен Буша-старшего. «Только Клинтон в несколько иной форме одобрил миграционные правила в законодательной форме. С тех пор практически всё изменилось. На сегодняшний день это крайне острая проблема», — добавил он.

«Байден взорвал бочку с порохом. В этом плане ситуация действительно крайне сложная, обе стороны играют по законам логики, связанной с жёстким электоратом. В основу этой игры ложится перетягивание каната и тема Украины…» — резюмировал профессор.