Asia Times: в США испугались, что Залужный повернёт армию на Киев

В Белом доме так испугались возможной реакции командующего ВСУ Залужного на своё увольнение, что срочно отправили в Киев Викторию Нуланд. События на Украине вышли из-под контроля и США отчаянно пытаются сохранить лицо в условиях катастрофы, которую сами же и спровоцировали, пишет Asia Times.

Администрация Байдена рассчитывает, что война на Украине продлится подольше, и им необходимо растянуть её хотя бы до конца президентских выборов, пишет Asia Times. Однако этим планам не суждено сбыться, если Россия предпримет действительно масштабное наступление. Именно с этой целью разрабатывается новый план, который отчасти уже можно наблюдать в реальности.

В пример издание приводит решение Зеленского уволить командующего ВСУ Залужного. В Киев тотчас же примчалась Виктория Нуланд, которая непосредственно отвечает за политику США и НАТО в отношении Украины. Всё было организовано настолько впопыхах, что брифинг для прессы проводился стоя, перед кое-как собранным столом с несколькими микрофонами.

В чём причина? АТ уверено, что, скорее всего, Белый дом отправил Нуланд в Киев на случай, если что-то пойдёт не так. Вашингтон беспокоится, что Залужный может развернуть армию и использовать её для преследования Зеленского.

Пока главком ВСУ таких действий не предпринимал. Издание предполагает, что Нуланд хотела скорее поговорить именно с ним, а не с Зеленским, чтобы успокоить Залужного и убедить его вести себя прилично. Возможно, по этой причине нет публичных упоминаний о каких-либо встречах.

На тему происходящего по понятным причинам молчат и Киев, и Вашингтон. И хотя Белый дом утверждает, что это «внутриукраинская» проблема, АТ называет такие заявления полной чушью. Ведь США манипулировали Украиной ещё до 2014 года, и именно Нуланд добилась нужного для Вашингтона.

Также, по мнению издания, не стоит удивляться и увольнению Залужного. Необходимо было найти козла отпущения за провал контрнаступления и миллиардные растраты. Вполне логично, что для Украины ситуация на фронте продолжает ухудшаться. А вот российская армия, к тому же недавно перевооружённая, после Авдеевки будет продвигаться к Днепру в сторону Киева.

Всем известно, что на Украине сложилась патовая ситуация с людскими ресурсами. К этому добавилась нехватка вооружения. Но настоящей проблемой становится общественное мнение, по которому особенно бьют растущие потери, до тысячи человек в неделю.

Киев стал прибегать к особо грубым мерам, используя угрозы и запугивание, чтобы призвать в армию не только мужчин, но и женщин. На фронт часто отправляют совершенно необученных и неподготовленных новобранцев, для которых это означает смертный приговор.

При этом, подчёркивает АТ, Зеленский не пойдёт на переговоры с Москвой просто потому, что Вашингтон не разрешит. Ведь для нынешней администрации любые переговоры будут выглядеть как потенциальное поражение НАТО и сокращение лидерства США.

Политически Зеленский всё больше сближается с антироссийскими военными формированиями, которые в России считают фашистскими и нацистскими. А война на Украине всё больше приближается к переломному моменту как по военным, так и по политическим причинам.

Всё это ставит Киев в очень сложное положение. На нынешнем украинском правительстве можно будет ставить крест, как только произойдёт реальный прорыв России через нынешнюю линию соприкосновения, пишет АТ. При этом уже есть признаки планирования перемещения правительства из Киева на запад, скорее всего, во Львов рядом с польской границей.

Поляки уже заявили, что готовы использовать свои ПВО для защиты Львова. Зачем бы они стали об этом говорить? Причина кроется в плане для сдерживания русских и даже отправки польских бригад, усиленных другими подразделениями НАТО, считает издание. Британия уже готовит общественное мнение своей страны к отправке британского спецназа на Украину.

Очевидно, что есть единственный способ, которым НАТО может реально поддержать правительство Зеленского на деле, — это если что-то произойдёт вблизи польской границы. России будет достаточно сложно что-то сделать в этом отдалённом районе, если, конечно, к тому моменту Украина уже не распадётся и восточная её часть не станет следовать договорённостям, сформулированным Москвой.

Перенос правительства из Киева во Львов и получение поддержки от Варшавы и Лондона (по мнению АТ, другие вряд ли станут в этом участвовать) даст дополнительное время для Байдена. Однако в любом случае есть два конечных варианта: либо война в Восточной Европе, которая затронет Польшу и Прибалтику, либо некая патовая ситуация, с которой согласятся Россия и НАТО.

При этом в среднесрочной перспективе это означает стратегическую катастрофу для Байдена, а после Афганистана он просто не сможет её пережить.

Издание отмечает, что энтузиазм Британии в отношении конфликта на Украине обусловлен давлением из США. Иначе нельзя объяснить такое поведение, ведь британская армия — недофинансированное, недокомплектованное формирование. Им не хватает практически всего. В такой ситуации глупо предполагать, что Москва не нанесёт ответный удар. Поэтому создаётся впечатление, что громкие заявления англичан на тему войны — не что иное, как фейковые новости, которые запускаются в надежде напугать русских.

Да и политика Вашингтона на Украине по большей части основывалась на преувеличении своих возможностей, весомости американского оружия, а также принятии желаемого за действительное. Достаточно мельком взглянуть на российскую историю хотя бы до времён Наполеона, чтобы понять, что Россия не станет отступать.

Нуланд спровоцировала настоящую катастрофу при полной поддержке администраций Обамы и Байдена. И эта катастрофа продолжается, потому что ни в США, ни в НАТО нет достойного противовеса. Вашингтон продолжает играть в рулетку в Европе, рискуя ядерной войной, чтобы попытаться спасти своё лицо в ситуации, которую сам и создал.

Иными словами, Вашингтон и Нуланд занимаются тем, что переставляют шезлонги на «Титанике».