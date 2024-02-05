Asia Times: в США испугались, что Залужный повернёт армию на Киев
Вашингтон не в может проверить информацию об ударах ВС Украины, приводящих к жертвам среди мирного населения, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател.
Дело осуждённого в США по обвинениям в кибермошенничестве россиянина Владислава Клюшина «шито белыми нитками». Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Комментатор Александр Гришин сообщил, что тренеры по фигурному катанию и остальные пассажиры выкатившегося самолёта в Саранске в порядке.
Фермеры Латвии потребовали прекратить импорт и транзит через Латвию российских и белорусских товаров.
Президент армянского «Пюника» Артур Согомонян высказался о появившейся информации, что клуб решил отказаться играть с российскими клубами из-за украинцев.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что украинский коллега Дмитрий Лубинец не ответил на её запрос о самолёте Ил-76, потерпевшем крушение в Белгородской области с украинскими военнопленными на борту.
Спасатели обнаружили тело первого члена экипажа потерпевшего крушение в Карелии вертолёта Ми-8 МЧС.
Тренеры по фигурному катанию покинули самолёт, который выкатился за пределы ВПП аэропорту Саранска.
Госдеп США отказался комментировать данные о том, что российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит ВСУ при помощи американского ЗРК Patriot.
Инициативный комитет фермеров в Болгарии потребовал отставки министра сельского хозяйства.
Старший тренер «Пюника» Роман Монарёв заявил, что клуб отказался от проведения матчей с российскими командами, чтобы не потерять товарищеские игры с украинцами.
США рассматривают вариант оказания помощи палестинцам через Всемирную продовольственную программу ООН, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и другие организации.
Российский нападающий Евгений Кузнецов пропустил тренировку «Вашингтона».
Аэропорт Саранска временно закрыт на приём и выпуск самолётов после выкатки самолёта за пределы взлётно-посадочной полосы.
Военный корреспондент RT Влад Андрица сообщил, что в зоне спецоперации погиб боец из 103-го полка с позывным Тишина.
Член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев выразил мнение, что банковский вклад можно назвать наиболее безопасной инвестицией.
В подмосковном Подольске нашли мальтийскую болонку, которая выживала в лесу полтора года.
Самолёт с тренерами по фигурному катанию выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Саранске.
Российский посол во Франции Алексей Мешков предостерёг Париж от дальнейшего вовлечения в конфликт на Украине.
Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал сильные осадки в среду, 7 февраля, на Урале и в Предуралье.
В Ставропольском крае реализуют 15 инвестиционных проектов в 2024 году. В регионе появится ещё 7 тыс. рабочих мест.
«Сибирь» победила «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В Ямало-Ненецком автономном округе полномочия по мониторингу и тушению пожаров с 1 мая будут переданы из департамента природных ресурсов и экологии «Ямалспасу».
Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в совершении теракта сотрудника РЖД.
Польский лидер Анджей Дуда заявил, что сказал об исторической принадлежности Крыма России в расслабленной обстановке.
У короля Великобритании Карла III выявили рак, врачи рекомендовали ему отложить публичные обязанности, сообщает Букингемский дворец. Король уже начал курс лечения, отмечает пресс-служба дворца.
В Башкирии выпала треть от месячной нормы осадков за первые пять дней февраля.
МИД Франции так и не предоставил России доказательств того, что двое погибших в зоне СВО французов занимались оказанием гуманитарной помощи, сообщил российский посол Алексей Мешков.
На оперативном совещании в правительстве Тульской области обсудили стратегию развития молодёжной политики.
Бобслеист Александр Зубков готов встретиться с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом и сдать золотую олимпийскую медаль, если будут представлены доказательства употребления допинга.
Участники проекта «Активное долголетие» в Московской области выбирают катание в упряжке, лыжи, коньки и кёрлинг. На свежем воздухе занимаются более 8 тыс. жителей пожилого возраста.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров рассказали об итогах восстановления города за 2023 год.
Республиканское руководство в палате представителей США отвергло законопроект, совмещающий предложения по безопасности американских границ и по выделению новых денег на поставки оружия Украине. Спикер палаты представителей Майкл Джонсон призвал сенат не тратить время и отклонить законопроект.
Автомобиль «газель» наехал на остановку общественного транспорта в Златоусте Челябинской области.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вручил региональные награды 11 учёным. Церемония прошла в аграрном вузе, она была посвящена Дню российской науки.
Представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии агент Вадим Шпинёв заявил, что его клиент не продлит контракт с красно-белыми, если Гильермо Абаскаль останется на посту главного тренера.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц провёл телефонные переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили ситуацию с доставкой гумпомощи в сектор Газа.
В Евпатории начались работы по благоустройству Фестивальной площади, заявила глава городской администрации Елена Демидова.
Ранее работавшая судьёй жительница Омска перевела мошенникам 6,5 млн рублей.
В сёлах Удмуртии построят 37 домов для агрономов, животноводов, ветеринаров и других работников в 2024 году в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».
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Болгария готова предоставить Украине дополнительное вооружение в обмен на компенсацию.
Ректор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Олег Трофимов рассказал о перспективах развития вуза.
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Алексей Островский указом президента Владимира Путина назначен генеральным директором Министерства иностранных дел России. Документ опубликован на портале правовой информации.
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 23-го тура Серии А с «Лацио».
Профессор Казанского федерального университета (КФУ) Юрий Переведенцев рассказал о погоде в Татарстане. По его словам, февраль ожидается тёплым.