Reuters: Зеленский намерен заменить ряд высокопоставленных чиновников

Владимир Зеленский заявил, что в рамках своего стремления к «перезагрузке» верхушки киевского режима рассматривает возможность замены нескольких высокопоставленных чиновников, и не только в Вооружённых силах Украины, пишет Reuters. Зеленский также отметил, что сейчас стране нельзя опускать руки и допускать упаднических настроений.

Владимир Зеленский заявил, что размышляет над заменой нескольких высокопоставленных чиновников, и не только в Вооружённых силах Украины, сообщает Reuters. По мнению Зеленского, верхушке киевского режима нужна «перезагрузка».

«Это касается не одного человека, а группы управленцев, и не в единственном военном секторе», — отметил он, отвечая на вопрос о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в эфире итальянского телеканала RAI. Зеленский заявил, что для внесения необходимых стране изменений необходимо принятие мер, которые бы касались «не отдельного человека, а направления руководства страны».

Он также отметил, что сейчас стране нельзя опускать руки и допускать упаднического настроения. «Если мы хотим победить, мы все должны двигаться в одном направлении, нельзя унывать, у нас должна быть правильная и позитивная энергия, негатив нужно оставить дома», — призвал Зеленский.