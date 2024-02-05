Reuters: Зеленский намерен заменить ряд высокопоставленных чиновников

11:04
Депутат Нилов предложил оснастить тревожной кнопкой каршеринг и скорую помощь
Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT предложил оснастить «тревожной кнопкой» не только такси, но и автомобили каршеринга и машины скорой помощи.
11:02
Прощание с экипажем самолёта Ил-76 состоится 8 февраля
Церемония прощания с экипажем самолёта Ил-76, потерпевшего крушение под Белгородом с украинскими военнопленными на борту, состоится 8 февраля в Оренбурге, сообщил отец погибшего борттехника Сергея Житенева Николай Житенев.
11:01
CNN: фанаты требуют вернуть деньги за билеты из-за отсутствия Месси в матче в Гонконге
Болельщики, посетившие товарищеский матч «Интер Майами» в Гонконге, потребовали вернуть деньги за билеты из‑за неучастия в игре нападающего Лионеля Месси.
11:01
Синоптик Вильфанд: 8 и 9 февраля москвичей ждёт «сыктывкарский январь»
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице на неделе.
11:00
Губернатор сообщил, что в Севастополе проходит тренировка расчётов ППДО
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что громкие звуки в городе связаны с тренировкой расчётов противоподводной диверсионной обороны (ППДО), которую проводят российские военнослужащие.
10:55
RT публикует кадры, как Такер Карлсон завтракает в отеле в Москве
В распоряжении RT появились кадры, подтверждающие, что американский телеведущий Такер Карлсон находится в Москве.
10:49
Onet: спецслужбы Польши вели прослушку Тихановской в отеле
Спецслужбы Польши проводили слежку за белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской в гостинице, где она проживала, сообщает Onet.
10:48
Топурия: я нокаутирую Волкановски в первом раунде
Грузинский боец Илия Топурия поделился ожиданиями от поединка с австралийцем Александером Волкановски на турнире UFC 298.
10:48
Глава Карелии заявил, что экипаж потерпевшего крушение Ми-8 ещё не нашли
Членов экипажа потерпевшего крушение вертолёта Ми-8 в Карелии пока не нашли, заявил глава республики Артур Парфенчиков.
10:35
Хэмилтон назвал уход из Mercedes самым тяжёлым решением в жизни
Семикратный чемпион «Формулы-1», пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал свой уход из команды.
10:34
Путин поручил распространить действие дальневосточной ипотеки на участников СВО
Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта распространить программы дальневосточной и арктической ипотеки на участников спецоперации и членов семей погибших в ходе СВО.
10:31
Путин поручил представить меры стимулирования спроса на решения в робототехнике
Президент России Владимир Путин поручил проработать меры для стимулирования спроса на российские робототехнические решения.
10:22
Анчелотти: очень трудно раз за разом оставлять Модрича на скамейке запасных
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался, что ему сложно оставлять полузащитника команды Луку Модрича на скамейке запасных.
10:18
Путин поручил расширить перечень специальностей для женщин в Академии ФСБ
Президент России Владимир Путин поручил директору ФСБ Александру Бортникову рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей, по которым на учёбу в академию ведомства берут женщин.
10:15
Глава Wildberries: склад в Шушарах соответствовал нормам безопасности
Основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью РИА Новости заявила, что сгоревший в Санкт-Петербурге склад компании соответствовал всем нормам пожарной безопасности.
10:09
Игнатов заявил, что Угальде находится в хорошей форме
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов оценил форму нового нападающего команды Манфреда Угальде.
10:06
BFMTV: посла России вызовут в МИД Франции в связи с гибелью французов на Украине
Посла России в Париже Алексея Мешкова вызовут в МИД Франции в связи с гибелью двух французских граждан на Украине. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
10:06
Вдова погибшего бойца СВО показала последнюю переписку с мужем
Вдова 42-летнего добровольца Михаила Петренко, прощальное видео которого завирусилось в сети, показала последнюю переписку с мужем.
09:52
Бензема встал на защиту Месси после критики аргентинца в Гонконге
Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема отреагировал на критику в адрес форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
09:44
Источник RT рассказал об основных причинах крушения вертолёта в Карелии
Техническая неисправность, ошибка экипажа и погодные условия рассматриваются в качестве основных причин крушения вертолёта Ми-8 в Карелии. Об этом сообщил источник RT.
09:43
АТ: Нуланд приехала на Украину из-за угрозы военного переворота
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приезжала в Киев из-за угрозы военного переворота на Украине.
09:38
Нобоа признался, что ему тяжело далось решение уехать из России
Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа объяснил свой отъезд из России и возвращение на родину.
09:23
Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса»
Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов.
09:23
РИА Новости: Россия и Турция намерены создать банк для решения проблем с переводами
Россия и Турция обсуждают возможность создать общий банк в рамках решения проблем с платёжными переводами. Об этом сообщил источник РИА Новости в турецком банковском секторе.
09:22
Роналду сегодня исполняется 39 лет
Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду 5 февраля празднует свой день рождения.
09:10
Spiegel: ЕС примет новые антироссийские санкции ближе к 24 февраля
Евросоюз примет новый пакет антироссийских санкций ко второй годовщине начала СВО на Украине — ближе к 24 февраля.
09:09
Нападающий МЮ Хойлунд неуважительно высказался о Холанде и Винисиусе
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд после матча 23-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед» заявил, что не знает футболистов Винисиуса Жуниора и Эрлинга Холанда.
09:05
Тейлор Свифт получила «Грэмми» за лучший альбом года
Американская певица Тейлор Свифт выиграла «Грэмми» в номинации лучший альбом года за пластинку Midnights.
08:52
В Вологодской области предложили помощь в поиске пропавших при крушении Ми-8
Власти Вологодской области готовы помочь в поисках пропавших членов экипажа вертолёта Ми-8, потерпевшего крушение в районе села Деревянного в Карелии.
08:52
Перес — о возможном переходе Мбаппе в «Реал»: оригинально
Президент «Реала» Флорентино Перес одной фразой отреагировал на информацию о том, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе перейдёт в мадридский клуб.
08:46
Посол заявил, что около 1,2 млн туристов из России посетили Египет в прошлом году
Около 1,2 млн туристов из России посетили Египет в 2023 году. Об этом сообщил российский посол в Каире Георгий Борисенко.
08:36
Шестёркин признался, что его мечта — выступить на Олимпиаде
Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал возвращение игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпиаду.
08:33
Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины
В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных официального ресурса оповещения граждан.
08:26
Концерты Орбакайте отменили в Красноярске и Иркутске
В Иркутске и Красноярске отменили концерты Кристины Орбакайте, заявил организатор мероприятий певицы по Сибири Оганнес Тухманян.
08:21
Источник RT: водолазы вскоре начнут поиски тел с упавшего в Онежское озеро вертолёта
Водолазы в скором времени приступят к поискам тел погибших, которые находились на борту упавшего в Онежское озеро вертолёта Ми-8. Об этом сообщил источник RT.
08:21
Малком: я всегда буду следить за «Зенитом»
Нападающий «Аль-Хиляля» Малком рассказал, что продолжает следить за выступлениями «Зенита», несмотря на свой уход из клуба.
08:10
Махачев заявил, что проведёт следующий бой в июне или июле
Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал, когда проведёт следующий поединок.
08:07
Посол России заявил, что «разморозки» отношений с Нидерландами пока нет
Подвижек в плане «разморозки» отношений с Нидерландами пока нет, но динамика диалога присутствует, заявил российский посол в Гааге и постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.
07:59
Рэпера Killer Mike задержали на церемонии «Грэмми» после получения трёх наград
Американского рэпера Killer Mike задержала полиция Лос-Анджелеса на церемонии вручения премии «Грэмми» после того, как он получил три награды.
07:52
SCMP: поведение Месси разочаровало гонконгских футболистов
Игроки команды звёзд чемпионата Гонконга остались недовольны поведением нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси после товарищеского матча команд.
07:45
Журналистка Оуэнс: Западу нужно прислушаться к словам Путина о расширении НАТО
Западу нужно прислушаться к словам президента России Владимира Путина о причинах конфликта на Украине, в частности о расширении НАТО.
07:37
29 очков Йокича помогли «Денверу» обыграть «Портленд» в матче НБА
«Денвер Наггетс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного сезона НБА.
07:37
СК возбудил дело после крушения вертолёта в Карелии
Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после крушения вертолёта Ми-8 в Карелии.
07:29
В Китае австралийского писателя приговорили к смертной казни с отсрочкой
Австралийского писателя Яна Хэнцзюня приговорили в Китае к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания.
07:21
Шнайдер поднялась на 35 позиций в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.
07:18
Билли Айлиш получила «Грэмми» за «Песню года»
Американская певица Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в номинации «Песня года».
07:11
Директор Воробьёв: некорректная работа ПО стала причиной сбоя в доменной зоне .RU
Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьёв заявил в интервью ТАСС, что причиной сбоя в доменной зоне .RU стала некорректная работа программного обеспечения, которое реализует механизм подписи файла с данными зоны .RU в глобальную систему DNS-серверов.
07:05
Todofichajes: в «Реале» опасаются конфликта между Мбаппе и Винисиусом
В «Реале» обеспокоены будущими отношениями нападающих Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе в случае перехода француза в клуб из «Пари Сен-Жермен».
06:59
WAFA: израильская армия провела масштабный рейд на севере Западного Берега
Армия обороны Израиля провела масштабный военный рейд в деревне Рамин к востоку от города Тулькарм на севере Западного Берега реки Иордан.
06:45
Бакальчук: Wildberries может выйти на рынки в Персидском заливе и Средней Азии
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила в интервью РИА Новости, что компания изучает возможность выхода на рынки Таджикистана и Туркменистана, а также присматривается к ОАЭ и государствам Персидского залива.