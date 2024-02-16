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ND: встали на путь смерти — западные лидеры готовы сжечь Европу, США и Россию в «невообразимом аду» ядерной войны

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Судя по словам генерального секретаря НАТО, похоже, что западные правители стремятся к всё большему обострению в сторону «невообразимой и масштабной» войны с Россией. Выбранный ими путь смерти показывает отчаянную необходимость усилить голоса в пользу долгосрочных решений, основанных не на подстрекательстве и бомбардировках, а на диалоге и дипломатии. Об этом пишет главный редактор издания Nya Dagbladet Маркус Андрессон в своей авторской колонке на сайте газеты.
ND: встали на путь смерти — западные лидеры готовы сжечь Европу, США и Россию в «невообразимом аду» ядерной войны
AP
Риторика западного истеблишмента с каждым месяцем становится всё более грубой и воинственной. Пропагандистская работа по завоеванию народной поддержки смертельной войны с Россией, похоже, становится всё более интенсивной, пишет главный редактор издания Nya Dagbladet Маркус Андерссон.
 
Около месяца назад несколько шведских высокопоставленных должностных лиц выступили с заявлением, что шведы теперь должны «мысленно подготовиться» к войне против России, в то время как министр гражданской обороны призвал собственное население к «тотальному сопротивлению». Примерно в то же время аналогичные лозунги были провозглашены другими политиками и чиновниками из ряда европейских стран, напоминает Андерссон.
 
Для каждого нормально функционирующего государства нет ничего необычного в стремлении поддерживать собственную обороноспособность, точно так же, как для большинства граждан совершенно естественно защищаться в случае вторжения. Однако это не применимо к Швеции, поскольку местные политики на протяжении полувека занимались систематическим разоружением и ослаблением шведской обороны. Теперь же вся надежда шведского правительства возлагается исключительно на НАТО — управляемый Соединёнными Штатами военный альянс, который за годы своего существования стал больше ассоциироваться с чередой государственных переворотов и наступательных войн, нежели с хорошо продуманной работой по укреплению обороны, отмечает автор статьи.
 
Когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что европейцы должны «готовиться к конфронтации, которая может длиться десятилетиями», вооружаться, увеличивать производство вооружений и активизировать военную поддержку Украины, становится ясно, что война рассматривается как единственный мыслимый путь вперёд. По его словам, в случае падения Украины «российская агрессия» может «распространиться» на Европу — и поэтому необходимо реагировать «жёстко» и усиливать милитаризацию членов военного блока до уровня холодной войны.
 
В то же время Столтенберг обещает, что «НАТО не стремится к войне с Россией», но совершенно неясно, какие усилия на самом деле предпринимаются для проведения конструктивных переговоров, диалога и установления прочного мира в Европе. Абсолютно непонятно, предпринимаются ли вообще такие искренние попытки, особенно если учесть, что сам Владимир Путин говорит, что с начала украинского конфликта у него не было прямых контактов даже с президентом США.
 
Можно не соглашаться с действиями Путина на Украине, при этом легко осознавая, что большая война в Европе никому не нужна, не считая военно-промышленный комплекс и других соответствующих игроков в самых тёмных коридорах мировой политики. Понятно, что такая война неизбежно приведёт к гибели миллионов европейцев и гуманитарной катастрофе, сопоставимой с трагедией Второй мировой войны. Кроме того, есть риск, что одна из сторон решит использовать имеющееся у неё ядерное оружие, способное уничтожить континент в том виде, в котором мы его знаем, сетует главный редактор газеты Nya Dagbladet. По его убеждению, апокалиптический сценарий развития событий подкрадывается всё ближе и, к сожалению, сегодня стал значительно более вероятным, чем 5, 10 или 20 лет назад.
 
Очевидно, идея Запада заключается в том, что Россию необходимо «заставить повиноваться» через бомбардировки и что это якобы является «решением» конфликта в регионе. Рука об руку с этим идёт представление о том, что Россия — это государство, «с которым нельзя договориться». Оба этих основных тезиса невероятно опасны и подталкивают к конфронтации, в результате которой никто ничего не добьётся, кроме тех, кто на самом деле желает, чтобы Европа, США и Россия вместе сгорели в «невообразимом аду», поясняет Андерссон.
 
В сегодняшних дебатах на Западе почти полностью отсутствуют серьёзные голоса, которые выдвигают стратегии действий для того, чтобы положить конец вооружённому конфликту и укрепить безопасность в Европе. Эти люди стараются напомнить, что диалоговая дипломатия — это путь вперёд к лучшему миру и что не в интересах Европы «бороться до последнего европейца» или приносить в жертву своих сыновей, братьев и отцов на алтарь большой политики, а также приносить в жертву украинский народ. К сожалению, западные правители, похоже, не заинтересованы прислушиваться к этим всё более редким голосам, ведь ими уже выбран путь разжигания войны — путь Соединённых Штатов.
 
Кроме того, перестало иметь особое значение то, какие партии побеждают в выборах в национальные парламенты, поскольку большинство из них до сих пор готовы позволить США диктовать свою внешнюю политику. Тем не менее Андерссон подчёркивает, что власть вновь должна быть подчинена интересам народа и мира. По его мнению, путь к этому долгий, но единственный способ добиться этого — сделать всё необходимое, чтобы быть услышанными, и дать возможность честным людям сказать нет безумию всеми возможными способами. В заключение статьи главный редактор Nya Dagbladet призывает читателей укреплять и поддерживать «действительно независимые» СМИ.
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Nya Dagbladet Швеция Европа
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