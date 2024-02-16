Судя по словам генерального секретаря НАТО, похоже, что западные правители стремятся к всё большему обострению в сторону «невообразимой и масштабной» войны с Россией. Выбранный ими путь смерти показывает отчаянную необходимость усилить голоса в пользу долгосрочных решений, основанных не на подстрекательстве и бомбардировках, а на диалоге и дипломатии. Об этом пишет главный редактор издания Nya Dagbladet Маркус Андрессон в своей авторской колонке на сайте газеты.

Риторика западного истеблишмента с каждым месяцем становится всё более грубой и воинственной. Пропагандистская работа по завоеванию народной поддержки смертельной войны с Россией, похоже, становится всё более интенсивной, пишет главный редактор издания Nya Dagbladet Маркус Андерссон.

Около месяца назад несколько шведских высокопоставленных должностных лиц выступили с заявлением, что шведы теперь должны «мысленно подготовиться» к войне против России, в то время как министр гражданской обороны призвал собственное население к «тотальному сопротивлению». Примерно в то же время аналогичные лозунги были провозглашены другими политиками и чиновниками из ряда европейских стран, напоминает Андерссон.

Для каждого нормально функционирующего государства нет ничего необычного в стремлении поддерживать собственную обороноспособность, точно так же, как для большинства граждан совершенно естественно защищаться в случае вторжения. Однако это не применимо к Швеции, поскольку местные политики на протяжении полувека занимались систематическим разоружением и ослаблением шведской обороны. Теперь же вся надежда шведского правительства возлагается исключительно на НАТО — управляемый Соединёнными Штатами военный альянс, который за годы своего существования стал больше ассоциироваться с чередой государственных переворотов и наступательных войн, нежели с хорошо продуманной работой по укреплению обороны, отмечает автор статьи.

Когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что европейцы должны «готовиться к конфронтации, которая может длиться десятилетиями», вооружаться, увеличивать производство вооружений и активизировать военную поддержку Украины, становится ясно, что война рассматривается как единственный мыслимый путь вперёд. По его словам, в случае падения Украины «российская агрессия» может «распространиться» на Европу — и поэтому необходимо реагировать «жёстко» и усиливать милитаризацию членов военного блока до уровня холодной войны.