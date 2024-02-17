«Украина — это мафия»: министру сельского хозяйства Польши пришлось согласиться с отечественными фермерами
В ходе встречи с польскими фермерами министр сельского хозяйства Чеслав Секерский заявил, что полностью остановить приток сельхозпродукции с Украины невозможно, сообщает Kresy. «Не существует страны с полностью закрытыми границами. Возможно, это Северная Корея, возможно, где-то ещё... Дело вовсе не обстоит так, что можно взять и себя изолировать. Я помню, когда мы были в некой изоляции, когда нам нужно было подавать заявление на визу и паспорт...» — рассуждал он.
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