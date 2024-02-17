«Украина — это мафия»: министру сельского хозяйства Польши пришлось согласиться с отечественными фермерами

Хотя польский министр сельского хозяйства Чеслав Секерский негативно отреагировал на неуместные заявления украинских политиков в адрес отечественных фермеров, он считает, что полностью остановить импорт продукции с Украины невозможно. На встрече с фермерами он призвал искать решение и объяснил, что именно благодаря украинскому конфликту поляки стали пользоваться хорошей репутацией в мире, пишет Kresy.

В ходе встречи с польскими фермерами министр сельского хозяйства Чеслав Секерский заявил, что полностью остановить приток сельхозпродукции с Украины невозможно, сообщает Kresy. «Не существует страны с полностью закрытыми границами. Возможно, это Северная Корея, возможно, где-то ещё... Дело вовсе не обстоит так, что можно взять и себя изолировать. Я помню, когда мы были в некой изоляции, когда нам нужно было подавать заявление на визу и паспорт...» — рассуждал он.

«Мне знакомы все проблемы, я знаю, что вам тяжело, но давайте попробуем найти решение», — призывал Секерский. В этот момент один из протестующих фермеров сказал следующее: «Украина — это мафия». «Почему мы не можем заблокировать эту страну? Это мафия, которая разрушает Польшу, разрушает Европу», — добавил он.

«Вполне возможно, что там есть мафия, скорее всего, она там есть. Но одновременно Украина сражается, она находится в сложной ситуации», — пояснил министр. «Поляки, Польша доказали, что нам нужно помогать, мы помогали, и именно так мы стали пользоваться хорошей репутацией в мире. Мы понимаем, что этот импорт с Украины поддерживает конкретные группы капитала, капитал, который из различных стран находится там. Нам об этом известно, и мы должны это учитывать», — отметил Секерский. Министр признал, что лишь небольшая часть от этих доходов поступает в украинский бюджет и отдельным фермерам.





«Одновременно я чётко заявил, что негативно отреагировал на далекоидущие неуместные заявления украинских политиков в адрес польских фермеров», — резюмировал он.