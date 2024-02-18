Украина потеряла стратегически важный город: американский полковник — об отступлении ВСУ из Авдеевки

Потеря Авдеевки будет представлять существенное затруднение для Киева, поскольку этот город имеет большое стратегическое значение ввиду своего расположения на пересечении южного и восточного фронтов, заявил в эфире CNN полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон. Как пояснил Лейтон, ВСУ теперь будет гораздо сложнее проводить контрнаступательные операции в восточном направлении — а россияне могут развернуть через город собственное наступление.

СЕДРИК ЛЕЙТОН, полковник ВВС США в отставке: Авдеевка — название города, расположенного в южной части региона Донбасс*, и город этот оказался на пересечении восточного и южного фронтов. То есть в этой точке всё соединяется. Россияне этот город взяли, и теперь в теории могут воспользоваться этим для продвижения через вот этот район, а затем двинуться в этом направлении, в самое сердце Украины — если, конечно, у них будут для этого силы и средства. Вполне вероятно, что они этого сделать не смогут, — однако данный город всё же имеет определённое стратегическое значение.

После двух лет боевых действий в этом районе — а в случае конкретно с Авдеевкой они продолжаются даже больше — город оказался почти разрушен; сейчас это практически голый остов, который выглядит примерно как Сталинград в миниатюре. Вот, что сейчас попало в руки к россиянам, и это — всё-таки затруднительная ситуация для украинцев: им теперь будет тяжело вернуть под свой контроль вот этот район и вообще все районы в Донбассе, в том числе и по пути в Крым**.

Судя по всему, речь идёт о своего рода «канарейке в шахте».

СЕДРИК ЛЕЙТОН: Именно так: ведь если украинцы не могут сохранить контроль над Авдеевкой и Бахмутом, а также всеми вот этими районами, они рискуют потерять темп. А темп зачастую имеет в войне огромное значение, и если его теряешь, то есть вероятность, что получится либо фиксация вот такого положения, либо же будет что-то похуже, если россияне двинутся в эту сторону.





И не будем забывать: такие, например, города, как Харьков или Киев, столица Украины, расположены недалеко от вражеских границ; здесь вот — Россия, а здесь — Белоруссия, союзник Москвы, и они совсем недалеко от этих двух крупных украинских городов. Поэтому крайне важно удержать как можно больше территории и при этом не потерять солдат: Украине нужно сейчас как можно больше солдат. Если россияне войдут в эти районы, будет много кровопролития, смертей и разрушений, что мы и могли наблюдать в Авдеевке.

Да, когда кончаются боеприпасы, в итоге приходится делать очень сложный выбор: приходится либо отступать, либо стоять насмерть. И именно с этим сейчас столкнулись украинцы.

Дата выхода в эфир 17 февраля 2024 года.