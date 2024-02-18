LCI: в Авдеевке огромные потери — ВСУ винят командование

Украинские военные спешно выходят из Авдеевки и критикуют командование за то, что отступление было начато слишком поздно, передаёт корреспондент LCI на местности Шарлин Урель. По её словам, моральный дух украинских солдат крайне низок, а потери людей огромны. Тем не менее многие рады, что решение о выводе войск из города было принято, чтобы избежать продолжения «мясорубки», свидетельствует журналист.

ШАРЛИН УРЕЛЬ, корреспондент LCI: По свидетельству многих солдат, условия крайне сложные, в частности, с эвакуацией раненых, которую невозможно проводить вот уже несколько часов. Это вынудило украинских военных оставить раненых в Авдеевке. И мы знаем, что для украинских солдат это полная катастрофа, в том числе для их морального духа.

Вот какие рассказы до нас доходят. К примеру, одна бригада нам объяснила, что отступать нужно было маленькими группами. «И вот мы отходим, нас десять человек, из десяти человек только трое выходят из города, и мы, эти трое, ранены». Такие вещи помогают вам понять, в каких условиях осуществляется отступление украинских войск.

И ещё пара слов. Мы знаем, что украинская армия заявила, что есть украинцы, взятые в плен русскими, и мы не знаем точно, сколько их. Мы только знаем, что эта информация была озвучена и что русские взяли в плен большое число украинских солдат. Теперь украинские войска отступают, а точнее, отходят, чтобы попытаться минимально защитить подступы к Авдеевке.

Шарлин Урель, мы приближаемся к третьему году конфликта. Каков моральный дух украинцев на местности?

ШАРЛИН УРЕЛЬ: В окрестностях Авдеевки с этим особенно сложно, потому что есть ещё и непонимание решений командования. Действительно, когда были вблизи города, мы слышали, как солдаты говорили: «Почему мы не переходим к отступлению? Мы теряем много людей и в итоге окажемся в ситуации, когда не сможем эвакуировать раненых».

Это действительно важно. Когда неизбежно видишь, как твои братья по оружию умирают один за другим, для украинских солдат — это одна из худших вещей, которая может случиться, ведь нужно продолжать сражаться. Таков моральный дух. Много вопросов.

Как признались нам солдаты, когда начинаются вопросы о решениях командования, трудно удерживать позиции под нескончаемыми бомбардировками. При этом здесь приветствуют решение об этом отступлении украинских войск, чтобы избежать продолжения, как они выразились, мясорубки. Но очевидно, в таких условиях продолжать сражаться чрезвычайно трудно.

Дата выхода в эфир 17 февраля 2024 года.