Украина рискует не ограничиться потерей Авдеевки, если в срочном порядке не решит проблему с боеприпасами, предупреждает The Washington Post. Уровень запасов вооружения упал до критической отметки — сегодня ВСУ едва способны обороняться, не говоря уже о наступательных операциях. По словам самих украинских бойцов, количество боеприпасов в горячих точках составляет всего 5-10% от необходимого.

Авдеевка может стать для Украины только первым городом в череде уступленных России, утверждает The Washington Post. Всему виной обострившаяся с осени нехватка вооружения, которая не только не позволяет ВСУ наносить удары вглубь российской территории, но и не обеспечивает достаточный уровень обороны.

По словам украинских бойцов в самых интенсивных зонах боевых действий, некоторые артиллерийские батареи воюют лишь с 10% необходимого им запаса. «В настоящее время дефицит боеприпасов довольно серьёзный. Нам постоянно обещают, что их будет больше, но мы этого не видим», — говорит один из командиров ВСУ. По его словам, в его батарее имеется всего 5-10% необходимых боеприпасов.

«Нам нечем воевать, нам нечем прикрыть наши линии фронта», — объясняет изданию другой руководитель подразделения, использующего 155-миллиметровые снаряды стандарта НАТО. Для отражения российской атаки им требовалось 100-120 подобных снарядов на подразделение в день — сегодня у них есть лишь десятая часть этого количества.

Юрий, командир 44-й бригады в Купянске, говорит, что его подразделения обнаруживают множество дальних целей российских войск, но из-за недостатка боеприпасов они не могут их поразить. Поэтому ему «остаётся только сложа руки наблюдать за тем, как противник накапливает резервы на расстоянии», — приводит его слова WP.